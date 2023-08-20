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Месси — самый титулованный в истории, Джокович и Алькарас в финале. Главное к утру

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси помог «Интер Майами» выиграть Кубок лиг MLS + MX и стал самым титулованным футболистом в истории, сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати (США), где встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, американский боец Шон О`Мэлли нокаутировал своего соотечественника Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола.

2. Джокович переиграл Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати.

3. Шон О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом UFC.

4. Алькарас обыграл Хуркача и вышел в финал турнира в Цинциннати.

5. «Реал» обыграл «Альмерию», уступая в счёте по ходу матча. У Беллингема два гола и ассист.

6. Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати.

7. «Манчестер Сити» с минимальным счётом обыграл «Ньюкасл».

8. Хаким Зиеш перешёл в «Галатасарай».

9. Мбаппе забил первый гол в сезоне, но это не помогло «ПСЖ» обыграть «Тулузу».

10. Грегори Родригес нокаутировал Дениса Тюлюлина на UFC 292.