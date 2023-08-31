Поражения Сафиуллина и Калинской, неудачный матч Месси. Главное к утру

Россияне Роман Сафиуллин и Анна Калинская потерпели поражения на US Open, аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси впервые не отметился результативным действием за свой новый клуб, нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе готов продлить контракт с французской командой. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Анна Калинская потерпела поражение во 2-м круге US Open — 2023.
2. Лионель Месси впервые не заработал результативное действие в игре за «Интер Майами».
3. Сафиуллин проиграл Полу, ведя 2:0 по сетам на US Open.
4. Килиан Мбаппе готов подписать долгосрочный контракт с «ПСЖ».
5. Роналду эмоционально отреагировал на отмену его гола в матче с «Аль-Шабабом».
6. Аванесян проиграла Остапенко в упорной борьбе на US Open.
7. Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
8. Циципас проиграл 128-й ракетке мира во втором круге US Open, не сумев подать на матч.
9. Карацев обыграл Карбальес-Баэну, выбившего с US Open четвёртую ракетку мира Руне.
10. «Интер» объявил о переходе защитника «Баварии» Павара.
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