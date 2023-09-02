Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Переход Изидора в «Метц» сорвался, Джокович прошёл в четвёртый раунд. Главное к утру

Переход нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора во французский «Метц» сорвался, Новак Джокович в пяти сетах одолел своего соотечественника Ласло Джере и вышел в четвёртый круг US Open, английский нападающий Мэйсон Гринвуд на правах аренды перешёл в «Хетафе». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Переход Вильсона Изидора в «Метц» сорвался, он вернётся в «Локомотив».

2. Джокович совершил камбэк и в пяти сетах одолел Джере на US Open.

3. Мэйсон Гринвуд на правах аренды перешёл в «Хетафе».

4. «Зенит» предлагал € 40 млн за нападающего «ПСЖ» Уго Экитике — L’Equipe.

5. «ПСЖ» объявил о переходе нападающего Коло Муани из «Айнтрахта».

6. «Барселона» объявила об аренде Жоау Феликса.

7. Карацев не сумел выйти в 1/8 финала US Open, проиграв Шелтону.

8. «Манчестер Юнайтед» объявил об аренде Софьяна Амрабата.

9. Возняцки вышла в четвёртый круг US Open, в трёх сетах обыграв Брэйди.

10. «Ливерпуль» завершил сделку по переходу полузащитника Райана Гравенберха.