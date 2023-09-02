Переход Изидора в «Метц» сорвался, Джокович прошёл в четвёртый раунд. Главное к утру

Переход нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора во французский «Метц» сорвался, Новак Джокович в пяти сетах одолел своего соотечественника Ласло Джере и вышел в четвёртый круг US Open, английский нападающий Мэйсон Гринвуд на правах аренды перешёл в «Хетафе». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Переход Вильсона Изидора в «Метц» сорвался, он вернётся в «Локомотив».
2. Джокович совершил камбэк и в пяти сетах одолел Джере на US Open.
3. Мэйсон Гринвуд на правах аренды перешёл в «Хетафе».
4. «Зенит» предлагал € 40 млн за нападающего «ПСЖ» Уго Экитике — L’Equipe.
5. «ПСЖ» объявил о переходе нападающего Коло Муани из «Айнтрахта».
6. «Барселона» объявила об аренде Жоау Феликса.
7. Карацев не сумел выйти в 1/8 финала US Open, проиграв Шелтону.
8. «Манчестер Юнайтед» объявил об аренде Софьяна Амрабата.
9. Возняцки вышла в четвёртый круг US Open, в трёх сетах обыграв Брэйди.
10. «Ливерпуль» завершил сделку по переходу полузащитника Райана Гравенберха.
- 2 сентября 2023
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