Историческая победа Португалии, Мичков стал игроком «Сочи». Главное к утру

Сборная Португалии разгромила Люксембург со счётом 9:0, нападающий Матвей Мичков перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды, аргентинский форвард Лионель Месси выделил лучшего защитника мира. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Португалия в матче с Люксембургом одержала свою самую крупную победу в истории.
2. Матвей Мичков перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды.
3. Лионель Месси назвал лучшего защитника в мире.
4. Дмитрий Баринов: сборная России должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы.
5. Эквадорский нападающий продолжит карьеру в России, он уже прилетел в страну.
6. Представитель Бительо: он никогда не говорил, что не хочет играть в России.
7. THW: НХЛ не будет жертвовать отношениями с Европой ради суперзвёзд из России.
8. Изидор: Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Мне и семье было не слишком комфортно в столице.
9. «Динамо» сделало предложение «Крузейро» по защитнику Марлону в размере € 5 млн.
10. Малафеев: нужно поддерживать жизнь сборной и готовиться к возвращению в мировой футбол.
- 12 сентября 2023
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