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Бакаев перешёл в клуб из ОАЭ, обидное поражение Потаповой. Главное к утру

27-летний российский вингер Зелимхан Бакаев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в клуб «Аль-Вахда» из чемпионата ОАЭ, российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла преодолеть барьер первого крута турнира в Гвадалахаре, «Челси» и «Бавария» следят за ситуацией вокруг вратаря «Арсенала» Арона Рамсдейла. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Бакаев стал игроком «Аль-Вахды» из чемпионата ОАЭ.

2. Анастасия Потапова проиграла 180-й ракетке мира на старте турнира в Гвадалахаре.

3. «Челси» и «Бавария» проявляют интерес к вратарю «Арсенала» Рамсдейлу.

4. «Я в эти игры не играю». Ларионов раскритиковал замену вратаря в овертаймах на полевого.

5. Анчелотти превзошёл достижение Зидана в «Реале».

6. Московское «Динамо» обыграло ХК «Спартак» и одержало пятую победу подряд.

7. «Алания» в гостях разгромно проиграла махачкалинскому «Динамо».

8. ХК ЦСКА потерпел поражение в матче с «Локомотивом» и проиграл в третьей из четырёх встреч.

9. Рафаэль Надаль заявил о желании видеть Мбаппе в «Реале».

10. «Ак Барс» упустил преимущество в 2 гола, но вырвал победу у «Витязя». У Яшкина — хет-трик.