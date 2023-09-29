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«Барселона» может прекратить существование, Павлюченкова в полуфинале. Главное к утру

«Барселона» может прекратить своё существование, Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио-2023, Лионель Месси и Криштиану Роналду вновь могут сыграть друг против друга. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. The Telegraph: «Барселона» может прекратить своё существование.

2. Павлюченкова обыграла Александрову в двух сетах и вышла в полуфинал турнира в Токио.

3. Лионель Месси и Криштиану Роналду могут вновь сыграть друг против друга.

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