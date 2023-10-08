Беллингем побил рекорд Роналду, Усман Нурмагомедов сохранил пояс чемпиона. Главное к утру

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Джуд Беллингем отличился 10 раз в 10 стартовых матчах за «Реал» и побил рекорд Роналду, российский чемпион в лёгком весе Усман Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в бою с американцем Брентом Примусом, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Коламбус Блю Джекетс», а Овечкин забросил одну шайбу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Беллингем побил рекорд результативности Криштиану Роналду в «Реале»;

2. Усман Нурмагомедов единогласным решением одолел Брента Примуса и сохранил пояс чемпиона;

3. Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Коламбусом»;

4. Кордоба принёс победу «Краснодару» в южном дерби с «Ростовом»;

5. Жозе Моуринью может быть уволен из «Ромы» после ближайшего матча;

6. «Зенит» поднялся на третье место в РПЛ, обыграв «Сочи»;

7. 24 очка Куминга помогли «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» в предсезонном матче НБА;

8. «Интер Майами» проиграл «Цинциннати», Месси впервые с 21 сентября вышел на поле;

9. «Манчестер Юнайтед» на последних минутах вырвал победу у «Брентфорда»;

10. «Торпедо» разгромило московское «Динамо» со счётом 7:1 в матче КХЛ.