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Неймар может бойкотировать сборную, драка Клима Костина. Главное к утру

Нападающий сборной Бразилии Неймар поссорился с главой Федерации футбола страны, российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Клим Костин подрался с канадским форвардом «Коламбуса» Коулом Силлинджером, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обошёл форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в гонке бомбардиров 2023 года. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Неймар оскорбил главу Федерации футбола Бразилии.

2. Нападающий «Детройта» Клим Костин провёл яркую драку в матче НХЛ.

3. Роналду обошёл Холанда и возглавил список лучших бомбардиров 2023 года.

4. Сборная России в конце спасла ничью в матче со сборной Кении.

5. В матче «Рейнджерс» — «Аризона» состоялась массовая драка с участием Игоря Шестёркина.

6. В Бельгии застрелили двоих фанатов сборной Швеции перед матчем отбора Евро-2024.

7. Евгений Кузнецов принёс победу «Вашингтону» в серии буллитов в матче с «Калгари».

8. Овечкин впервые за 23 месяца не смог попасть в створ в матче НХЛ.

9. Вера Звонарёва успешно преодолела первый круг в Наньчане и в одиночном, и в парном разряде.

10. «Спартак» забросил «Сочи» пять шайб и одержал шестую победу подряд.