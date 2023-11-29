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Гол Мбаппе в концовке спас «ПСЖ» от поражения, «Боруссия» обыграла «Милан». Главное к утру

Гол французского нападающего Килиана Мбаппе позволил «ПСЖ» спасти ничью в матче с «Ньюкаслом» (1:1), «Боруссия» Дортмунд переиграла «Милан» и обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов, между футболистами «Шахтёра» и «Антверпена» случилась стычка после матча (1:0). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Гол Мбаппе спас «ПСЖ» от поражения в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

2. «Боруссия» уверенно обыграла «Милан» и досрочно вышла в плей-офф ЛЧ.

3. Матч «Шахтёра» и «Антверпена» завершился потасовкой между футболистами.

4. СКА одолел московское «Динамо» в ярком матче и одержал девятую победу подряд.

5. The Telegraph: деньги от продажи «Челси» хотели передать не Украине, а Израилю.

6. Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ.

7. «Шахтёр» обыграл «Антверпен» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

8. IFAB может ввести 10-минутные удаления в следующем сезоне АПЛ.

9. «Барселона» одержала волевую победу над «Порту» и обеспечила себе выход в плей-офф ЛЧ.

10. Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов.