Новая встреча Роналду и Месси, 34 сейва Ильи Сорокина. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» обмен Санчо на Рафинью Диаса, бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вошёл в состав руководства «россонери», «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:3. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «МЮ» и «Барселона» могут провести обмен футболистами.
2. Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». Швед вошёл в состав руководства «россонери».
3. 34 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Торонто».
4. Мэттьюс догнал Кучерова в снайперской гонке сезона НХЛ. Они делят первое место в лиге.
5. Мадридский «Атлетико» выставили на продажу.
6. Зайон обновил рекорд результативности сезона и помог «Нью-Орлеану» обыграть «Миннесоту».
7. Новак Джокович назвал самого совершенного теннисиста в мире.
8. «Индиана» нанесла «Детройту» 20-е поражение подряд, у Тайриза Халибёртона — 16 передач.
9. «Интер Майами» анонсировал матч с «Аль-Насром». Там могут встретиться Месси и Роналду.
10. Криштиану Роналду сравнялся с Эрлингом Холандом по количеству голов в 2023 году.