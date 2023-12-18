«Ливерпуль» сыграл вничью с «МЮ», Овечкин продлил безголевую серию. Главное к утру

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил антирекорд по длительности безголевой серии до 13 матчей, нападающий «Баварии» Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги по результативности, сделав дубль в матче со «Штутгартом» (3:0). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед» и потерял лидерство в АПЛ.
2. Александр Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии.
3. Гарри Кейн установил новый рекорд результативности Бундеслиги.
4. Гол Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе».
5. Источник: «Факел» хочет арендовать нападающего «Спартака» Мелёшина.
6. «Россия 25» обыграла сборную Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала.
7. Олимпийский чемпион Легрейд произвёл выстрел в отеле. Его отстранили от гонки на КМ.
8. Андрей Рублёв уступил Хольгеру Руне в полуфинале итогового турнира UTS.
9. «Интер» не проигрывает в Серии А на протяжении 10 матчей.
10. У защитника «Реала» Давида Алабы диагностирован разрыв крестообразной связки.