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«Ливерпуль» сыграл вничью с «МЮ», Овечкин продлил безголевую серию. Главное к утру

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил антирекорд по длительности безголевой серии до 13 матчей, нападающий «Баварии» Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги по результативности, сделав дубль в матче со «Штутгартом» (3:0). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед» и потерял лидерство в АПЛ.

2. Александр Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии.

3. Гарри Кейн установил новый рекорд результативности Бундеслиги.

4. Гол Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе».

5. Источник: «Факел» хочет арендовать нападающего «Спартака» Мелёшина.

6. «Россия 25» обыграла сборную Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала.

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8. Андрей Рублёв уступил Хольгеру Руне в полуфинале итогового турнира UTS.

9. «Интер» не проигрывает в Серии А на протяжении 10 матчей.

10. У защитника «Реала» Давида Алабы диагностирован разрыв крестообразной связки.