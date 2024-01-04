Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» объявил об уходе Ренана, очки россиян не спасли «Вашингтон». Главное к утру

«Зенит» объявил об уходе Ренана, очки россиян не спасли «Вашингтон». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» объявил о переходе защитника Роберта Ренана в «Интернасьонал» на правах аренды, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:6, несмотря на четыре очка российских нападающих Евгения Кузнецова и Александра Овечкина, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голом и передачей в кубковом матче с «Сассуоло» (3:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал».
  2. Четыре очка Кузнецова и Овечкина не помогли «Вашингтону» одержать победу над «Дэвилз».
  3. «Аталанта» благодаря голу и ассисту Миранчука обыграла «Сассуоло» в Кубке Италии.
  4. Овечкин догнал Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён.
  5. «Жирона» вырвала победу у «Атлетико» на 90+1-й минуте и сравнялась с «Реалом» по очкам.
  6. Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ».
  7. Евгений Кузнецов вышел на пятое место в списке лучших ассистентов в истории «Вашингтона».
  8. The Mirror: «Арсенал» хочет найти замену Зинченко в зимнее трансферное окно.
  9. «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, обыграв в финальном матче «Тулузу».
  10. Нападающий «Торонто» грязно сыграл на Минтюкове. За соотечественника вступился Любушкин.
  11. «Зенит» в шаге от покупки 18-летнего нападающего «Црвены Звезды» Миятовича.
Что смотреть сегодня:
11 топ-матчей четверга: НБА, НХЛ, полуфиналы МЧМ и наши в теннисе
11 топ-матчей четверга: НБА, НХЛ, полуфиналы МЧМ и наши в теннисе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android