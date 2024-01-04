«Зенит» объявил об уходе Ренана, очки россиян не спасли «Вашингтон». Главное к утру

«Зенит» объявил о переходе защитника Роберта Ренана в «Интернасьонал» на правах аренды, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:6, несмотря на четыре очка российских нападающих Евгения Кузнецова и Александра Овечкина, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голом и передачей в кубковом матче с «Сассуоло» (3:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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