«Зенит» объявил об уходе Ренана, очки россиян не спасли «Вашингтон». Главное к утру
«Зенит» объявил о переходе защитника Роберта Ренана в «Интернасьонал» на правах аренды, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:6, несмотря на четыре очка российских нападающих Евгения Кузнецова и Александра Овечкина, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голом и передачей в кубковом матче с «Сассуоло» (3:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал».
- Четыре очка Кузнецова и Овечкина не помогли «Вашингтону» одержать победу над «Дэвилз».
- «Аталанта» благодаря голу и ассисту Миранчука обыграла «Сассуоло» в Кубке Италии.
- Овечкин догнал Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён.
- «Жирона» вырвала победу у «Атлетико» на 90+1-й минуте и сравнялась с «Реалом» по очкам.
- Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ».
- Евгений Кузнецов вышел на пятое место в списке лучших ассистентов в истории «Вашингтона».
- The Mirror: «Арсенал» хочет найти замену Зинченко в зимнее трансферное окно.
- «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, обыграв в финальном матче «Тулузу».
- Нападающий «Торонто» грязно сыграл на Минтюкове. За соотечественника вступился Любушкин.
- «Зенит» в шаге от покупки 18-летнего нападающего «Црвены Звезды» Миятовича.
Что смотреть сегодня:
Комментарии