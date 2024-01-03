11 топ-матчей четверга: НБА, НХЛ, полуфиналы МЧМ и наши в теннисе

За чем следить 4 января — в традиционном дайджесте в 21:00.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 04 января 2024, четверг. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забросит ли Александр Овечкин в третьем матче подряд?

У лидера «Кэпиталз» в этом сезоне очевидные проблемы с тем, чтобы поражать ворота соперника — за 35 матчей Овечкин забросил лишь восемь шайб. Правда, в последнее время динамика положительная — Александр не уходил без голов в последних двух матчах. Сейчас капитан «столичных» вполне может находиться на кураже — а это значит, что мы вправе ожидать продолжения его голевой серии.

🎾 4:00: Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Анастасия Потапова (Россия, 11), Брисбен, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем завершится третье российское дерби на женском турнире в Брисбене?

Женский турнир в Брисбене оказался богатым на российские дерби. Сначала Мирра Андреева выбила из сетки в первых двух кругах Диану Шнайдер и Людмилу Самсонову, а теперь в третьем раунде сойдутся друг с другом Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. В 2022-м девушки обменялись победами: Вероника была сильнее в Мельбурне, а Анастасия — в финале Стамбула, а вот в 2023-м дважды первенствовала Кудерметова — в Мадриде и Риме. Кто окажется сильнее на этот раз? Будущая победительница выйдет в 1/4 финала Брисбена-2024 на лучшую теннисистку из пары Элисе Мертенс — Елена Рыбакина.

🎾 4:00: Арина Родионова (Австралия, WC) — Мирра Андреева (Россия), Брисбен, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли Мирра победную поступь по сетке Брисбена?

После побед над непростыми соперницами Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой 16-летняя Мирра Андреева впервые в сезоне сыграет не с россиянкой. Хотя Арина Родионова родилась в Тамбове и под австралийский флаг перешла только 12 лет назад (сейчас ей 34). Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница в 1/4 финала сойдётся с кем-то из пары Хулия Риера — Линда Носкова.

🏒 5:00: «Анахайм Дакс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 04 января 2024, четверг. 05:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Остон Мэттьюс 30-й гол в сезоне?

Лучший снайпер НХЛ мог оформить юбилей ещё в 2023 году, однако в последних двух матчах, включая одну игру уже в новом году, Мэттьюс уходил со льда без голов. В целом американец играет довольно стабильно в нынешней регулярке. Поэтому стоит ожидать, что его сухая серия прервётся именно в игре с «утками», которые не могут похвастаться надёжной обороной.

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чья победная серия прервётся — «Финикс» или «Клипперс»?

«Финикс Санз» держится уверенно — сейчас у аризонского коллектива четырёхматчевая победная серия. Отличная возможность для подопечных Фрэнка Вогеля продолжить серию, учитывая, что им предстоит четвёртая игра из шести на своей площадке. Лёгкий форвард Кевин Дюрант пропустил последний матч из-за травмы подколенного сухожилия и останется в стороне. Вся надежда на Девина Букера, у которого в среднем 26,4 очка, 5,3 подбора и 7,9 результативной передачи, и Брэдли Била, который, в свою очередь, выглядит солидно на протяжении трёх встреч подряд.

Тем временем у «Лос-Анджелес Клипперс» серия из трёх побед. «Парусники» набрали неплохой темп, но им предстоит выездная серия, где у них в нынешнем сезоне всего шесть побед при восьми поражениях. Кавай Леонард — лидер команды, на счету которого в среднем 24,4 очка, 5,9 подбора и четыре результативные передачи. Помогает активно Леонарду Пол Джордж с 22,9 очка, 5,5 подбора и четырьмя ассистами.

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🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

Интрига: повторение финала НБА 2020 года, но уже не в «пузыре»

«Майами Хит» в последних 11 матчах одержал победу в семи случаях. Вполне себе привычная картина для флоридского коллектива, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет. Особенно интересно наблюдать за тем, как «Майами» справляется со всеми травмами по ходу сезона. Бэм Адебайо и Тайлер Хирроу в начале регулярного чемпионата пропускали достаточное количеств игр, теперь лидер Джимми Батлер отсутствует. Немногие команды могут похвастаться 20 победами при таком количестве травм.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — чемпион внутрисезонного турнира НБА. После этого достижения калифорнийцы разочаровывают своих поклонников — всё-таки восемь поражений в последних 11 встречах. Как итог, соотношение побед и поражений «Лейкерс» снизилось до 50-процентного значения — 17-17. И это учитывая тот факт, что звёздные игроки «озёрников» Энтони Дэвис и Леброн Джеймс играли отлично — страшно подумать, сколько тогда было бы поражений у «Лос-Анджелеса» за этот отрезок, если бы кто-то из суперзвёзд выбыл из строя.

🎾 13:30: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Лиам Броэди (Великобритания, Q), Гонконг, второй круг

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Интрига: как Рублёв начнёт турнир в Гонконге в статусе первого номера посева?

Россиянин Андрей Рублёв начинает сезон на турнире в Гонконге в статусе первого номера посева. Первым соперником для него стал квалифаер Лиам Броэди, успешно преодолевший квалификацию. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Победитель встретится в 1/4 финала с лучшим представителем пары Марк-Андреа Хюслер — Артюр Фис.

🏒 17:00: Швеция — Чехия, МЧМ-2023, 1/2 финала

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Интрига: смогут ли шведы выйти в финал домашнего МЧМ?

В прошлом году эти команды также встретились в полуфинале, и тогда «народны тим» оказалась сильнее, перевернув игру незадолго до финальной сирены и вырвав победу в овертайме. У «Тре Крунур» в предстоящем матче будет двойная мотивация — во-первых, есть необходимость вернуть должок. Во-вторых — за игрой с трибун будет наблюдать забитая шведами арена «Скандинавиум», которая станет неистово гнать соотечественников вперёд.

К победе шведов в четвертьфинале есть вопросы: Видео «Судьи выиграют чемпионат». Игрок молодёжной сборной Швейцарии — о поражении от Швеции

🏒 21:30: США — Финляндия, МЧМ-2023, 1/2 финала

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Интрига: навяжут ли финны борьбу главному фавориту турнира?

Американцы пока полностью соответствуют заявленному статусу — «звёздно-полосатые» без поражений прошли групповой этап и легко преодолели порог четвертьфинала, поиздевавшись над Латвией. Финны, напротив, пока по турниру идут со скрипом, с большим трудом преодолев сопротивление словаков на предыдущей стадии. Кажется, США обеспечена путёвка в финал. Или у Финляндии найдётся секретное оружие?

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Салернитана», Кубок Италии, 1/8 финала

Интрига: статистически «Салернитана» приговорена. Будет сенсация?

Если учитывать исторический контекст, то всё в этой паре понятно. За всю историю клуб из Салерно ни разу не обыграл «Ювентус» – да что уж там, даже ничью (2:2) зафиксировали всего однажды. Во всех случаях «Салернитана» неизбежно пропускала не менее двух голов. А забила вообще всего в одной встрече – как раз ничейной. Но вдруг нас ждёт сенсация? Аутсайдер явно хорош: в последних двух встречах Кубка Италии забил пять голов и ни одного не пропустил.

⚽️ 23:30: «Лас-Пальмас» — «Барселона», Примера, 19-й тур

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Интрига: команда Хави подтянется к лидирующей паре?

Пока у «Барселоны» не всё в порядке с целями на сезон. Каталонцы отстают от соседствующей «Жироны» и ненавистного «Реала» на семь очков. Победа над «Лас-Пальмасом» сократит отставание до четырёх очков. Не великолепно, но приемлемо. Хотя если вспомнить последний матч этих команд, датированный, правда, 2018 годом, победил клуб с Канарских островов. Так что осадочек у гранда имеется.