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19 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты Australian Open

«Атлетико» выбил «Реал» из Кубка Испании, уверенная победа Хачанова на AO. Главное к утру
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Мадридский «Атлетико» выбил «Реал» из Кубка Испании, обыграв «сливочных» со счётом 4:2 в 1/8 финала, российский теннисист Карен Хачанов обыграл чеха Томаша Махача (6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)) и вышел в четвёртый круг Australian Open – 2024, передача российского нападающего Александра Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Атлетико» выбил «Реал» из розыгрыша Кубка Испании.
  2. Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Australian Open, где сыграет с Янником Синнером.
  3. «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче после возвращения Овечкина.
  4. «ПСЖ» предложил Мбаппе новый контракт на € 400 млн.
  5. Арина Соболенко уверенно вышла в четвертый круг AO- 2024, обыграв Лесю Цуренко.
  6. «Наполи» с Хвичей разгромил «Фиорентину» и вышел в финал Суперкубка Италии.
  7. Никита Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ.
  8. Салах был заменён из-за травмы в матче Кубка африканских наций с Ганой.
  9. Винисиус и Симеоне устроили конфликт во время матча «Атлетико» — «Реал».
  10. Мирра Андреева пробилась в четвёртый круг AO- 2024, проигрывая в решающем сете 1:5.
Все результаты игрового дня НБА 19 января
Все результаты игрового дня НБА 19 января
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11 топ-матчей пятницы: россияне в НХЛ и на АО, «Спартак» — «Авангард» и Сенегал — Камерун
11 топ-матчей пятницы: россияне в НХЛ и на АО, «Спартак» — «Авангард» и Сенегал — Камерун
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