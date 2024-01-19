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«Атлетико» выбил «Реал» из Кубка Испании, уверенная победа Хачанова на AO. Главное к утру

Мадридский «Атлетико» выбил «Реал» из Кубка Испании, обыграв «сливочных» со счётом 4:2 в 1/8 финала, российский теннисист Карен Хачанов обыграл чеха Томаша Махача (6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)) и вышел в четвёртый круг Australian Open – 2024, передача российского нападающего Александра Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

«Атлетико» выбил «Реал» из розыгрыша Кубка Испании. Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Australian Open, где сыграет с Янником Синнером. «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче после возвращения Овечкина. «ПСЖ» предложил Мбаппе новый контракт на € 400 млн. Арина Соболенко уверенно вышла в четвертый круг AO- 2024, обыграв Лесю Цуренко. «Наполи» с Хвичей разгромил «Фиорентину» и вышел в финал Суперкубка Италии. Никита Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ. Салах был заменён из-за травмы в матче Кубка африканских наций с Ганой. Винисиус и Симеоне устроили конфликт во время матча «Атлетико» — «Реал». Мирра Андреева пробилась в четвёртый круг AO- 2024, проигрывая в решающем сете 1:5.