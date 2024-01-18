11 топ-матчей пятницы: россияне в НХЛ и на АО, «Спартак» — «Авангард» и Сенегал — Камерун

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто победит в битве русских суперзвёзд?

Борьба за плей-офф в Атлантическом дивизионе накалилась до предела: на третье место снова вернулся «Детройт», вытеснивший «Торонто», который вошёл в пике. «Тампа», несмотря на гигантские кадровые проблемы в защите, одержала три победы подряд. Следующий соперник — «Миннесота», для которой плей-офф уже начался, а генменеджер верит, что команда сможет отыграть гандикап. Кто окажется сильнее в схватке Кучерова и Капризова?

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сыграет ли Овечкин после травмы?

Мы привыкли к тому, что «русская машина не ломается», и даже микротравма Овечкина становится сенсационной новостью. Ови пропустил пару последних матчей и может вернуться в строй как раз к матчу с «Сент-Луисом»: если не к ближайшей игре, так к следующей через два дня. Что с Овечкиным, что без него «столичные» рожают голы в муках — получится ли это сделать против команды с неплохой защитой?

🏀 5:00: «Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто победит — молодость или упорство?

«Оклахома-Сити Тандер» сейчас не о чем беспокоиться в первой половине сезона, но сейчас у «Оклахомы» можно наблюдать редкую серию из двух поражений кряду. Последний раз молодой коллектив уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях со счётом 117:128. «Юта Джаз» тем временем в последнее время набирает обороты: «джазмены» выиграли шесть матчей подряд. Ранее «Юта» обыграла финалистов внутрисезонного турнира НБА «Индиану Пэйсерс» с вполне себе разгромным счётом — 132:105.

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вышли ли чемпионы из локального кризиса?

После чемпионства «рыцари» казались командой без слабых мест и подкрепили это впечатляющим стартом сезона. Однако в последних 14 матчах команда проиграла девять раз, и голы даются с великим трудом: игроки уже провели внутреннее собрание без тренеров, чтобы немного взбодриться. Следующий оппонент в Городе Грехов будет непростым: у «Рейнджерс» вернулся Каапо Какко, играющий важную роль в защите, и команда должна преодолеть недавний спад.

🏀 6:00: «Сакраменто Кингз» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 19 января 2024, пятница. 06:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто прервёт серию поражений — «Сакраменто» или «Индиана»?

«Индиана Пэйсерс» уступила в двух последних матчах, но есть и хорошая новость — «Индиана» до этого выиграла девять из своих предыдущих 10 игр. Возможно, у коллектива Рика Карлайла небольшой спад, но утверждать, что у «Пэйсерс» всё плохо, — это преждевременно. «Сакраменто Кингз», в свою очередь, является одной из лучших команд в Западной конференции, занимая шестое место в таблице. Но может смутить следующее: «Сакраменто» последние два поражения «королей» — обидные. Сначала Дэмьен Лиллард сумасшедшим попаданием принёс победу «Милуоки Бакс», затем «Кингз» уступили с двухочковой разницей «Финикс Санз».

🎾 6:00*: Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Андреева с соперницей, которую уже побеждала?

16-летняя Мирра Андреева сотворила сенсацию на своём дебютном Australian Open, выбив из сетки шестую ракетку мира Онс Жабер. Теперь в третьем круге юной россиянке будет противостоять француженка Диан Парри, которая старше неё на пять лет. Девушки уже пересекались на корте во взрослом туре — во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023, и тогда Мирра разгромила соперницу — 6:1, 6:2. Победительница нового матча в четвёртом круге встретится с кем-то из пары Сторм Хантер — Барбора Крейчикова.

🏍️ 10:00: «Дакар-2024», финальный этап

Интрига: не упустят ли лидеры свои «Бедуины»?

В пятницу завершится главный ралли-марафон планеты – «Дакар». В некоторых категориях всё практически понятно, но в других классах судьба главного приза – «Золотого бедуина» – определится в последний момент. Например, после штрафа Ксавье де Султре непонятно, кто возьмёт верх в классе стандартных мотовездеходов. Весьма плотная борьба и в мотоциклетном зачёте. Что же касается традиционно наиболее интересных для нас категорий внедорожников и грузовиков, то тут есть явные лидеры. Чех Мартин Мацик очень близок к первой победе в грузовом зачёте, а легендарный Карлос Сайнс-старший в шаге от четвёртого триумфа на «Дакаре» – и это в 61 год! Пятница расставит всё по местам.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 января 2024, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какая из команд в хорошей форме будет сильнее?

«Северсталь» едет в Екатеринбург, набрав могучую форму: шесть побед подряд, в том числе на выезде. При этом у «рысей» сейчас играет третий вратарь Александр Самойлов, который в 26 лет успешно заходит в КХЛ, в дебютных матчах пропуская менее шайбы в среднем за матч. Однако «Автомобилист» после осеннего спада тоже поднялся в топ-4 Востока, чему помогают лидеры-легионеры, снова играющие на своём уровне.

🏒 19:30: «Спартак» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как сыграет обескровленный «Спартак»?

Недавно Алексей Жамнов остался без четырёх ведущих центров и вынужденно включил тот хоккей, в который его сборная России играла на Олимпиаде — более осторожный и с оглядкой на свои ворота. Это помогло победить барахтающийся «Витязь», но теперь надо сдерживать усилившийся целой тройкой «Авангард» и его феноменальное большинство. Сможет ли «Спартак» это сделать и вернётся ли в строй кто-то из травмированных?

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⚽️ 20:00: Сенегал — Камерун, Кубок Африки, группа C, 2-й тур

Интрига: будет ли Камерун бороться за плей-офф?

Удивительное, но участник ЧМ-2022 серьёзно рискует пролететь мимо плей-офф Кубка Африки. Речь про Камерун. В 1-м туре сборная не смогла обыграть команду Гвинеи, а вот Сенегал уверенно разобрался с Гамбией. Теперь – очный матч двух изначальных фаворитов группы. И если команда динамовца Нгамалё проиграет Сенегалу, то останется с одним очком после двух туров – а так и вылететь можно.

⚽️ 22:00: «Интер» — «Лацио», Суперкубок Италии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто выйдет в финал Суперкубка?

Если забыли – Суперкубок Италии разыгрывается по той же схеме, что и в Испании (и играют матчи в Саудовской Аравии). После полуфиналов определятся два клуба, которые и разыграют трофей. В первом сегодня сыграют «Наполи» и «Фиорентина» (и явного фаворита в матче нет), а вот второй полуфинал пройдёт как раз с участием «Интера» и «Лацио». И здесь фаворит имеется: «Интер» лидирует в Серии А и явно не против забрать трофей Суперкубка. Но у «Лацио» неплохая серия в чемпионате (четыре победы подряд), так что легко команде Симоне Индзаги не будет.