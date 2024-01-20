Абаскаль может покинуть «Спартак», победа Калинской над Стивенс. Главное к утру

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может покинуть московский клуб и возглавить испанский «Бетис», российская теннисистка Анна Калинская переиграла Слоан Стивенс и вышла в следующий круг Australian Open, СКА стал вторым клубом КХЛ, обеспечившим место в плей-офф. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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