Абаскаль может покинуть «Спартак», победа Калинской над Стивенс. Главное к утру
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может покинуть московский клуб и возглавить испанский «Бетис», российская теннисистка Анна Калинская переиграла Слоан Стивенс и вышла в следующий круг Australian Open, СКА стал вторым клубом КХЛ, обеспечившим место в плей-офф. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Тренер «Спартака» Абаскаль может продолжить карьеру в испанском «Кадисе».
- Калинская переиграла Стивенс и вышла в четвёртый круг Australian Open.
- СКА стал вторым клубом КХЛ, обеспечившим место в плей-офф.
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