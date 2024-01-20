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20 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты Australian Open

Абаскаль может покинуть «Спартак», победа Калинской над Стивенс. Главное к утру
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может покинуть московский клуб и возглавить испанский «Бетис», российская теннисистка Анна Калинская переиграла Слоан Стивенс и вышла в следующий круг Australian Open, СКА стал вторым клубом КХЛ, обеспечившим место в плей-офф. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Тренер «Спартака» Абаскаль может продолжить карьеру в испанском «Кадисе».
  2. Калинская переиграла Стивенс и вышла в четвёртый круг Australian Open.
  3. СКА стал вторым клубом КХЛ, обеспечившим место в плей-офф.
  4. Итоги Globe Soccer Awards: Холанд — лучший игрок, а у Роналду победы в трёх номинациях.
  5. Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать выездную победу над «Флоридой».
  6. Анна Блинкова уступила итальянке Паолини в третьем круге Australian Open.
  7. Алькарас вышел в четвёртый круг AO-2024 с отказом соперника по ходу матча.
  8. Лука Модрич покинет «Реал» по окончании сезона — Relevo.
  9. Стало известно, как «ПСЖ» хочет отомстить «Реалу» за вероятный уход Мбаппе.
  10. Жозе Моуринью может возглавить «Барселону».
  11. «Вашингтон» выдал Протасу второй по сумме и кэпхиту контракт в истории белорусского хоккея.
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