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Расписание спортивных матчей 20 января 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

17 топ-событий субботы: футбол, хоккей, баскетбол, фигурка, лыжи и биатлон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 20 января 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркие события 20 января: НХЛ, НБА, КХЛ, АПЛ, Кубок Африки, Бундеслига, прыжковый турнир, Кубки мира и Единая лига.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Флорида» трёхматчевую серию поражений?

Финалисты прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли вполне неплохо идут по дистанции этой регулярки, расположившись на втором месте Восточной конференции. Однако эту позицию они рискуют потерять — последние три матча «пантеры» проиграли, хоть в двух из них они и смогли набрать по одному очку. «Флорида» готовится принять «Миннесоту», которая с каждым матчем всё больше отстаёт от зоны плей-офф — отличная возможность прервать серию неудач и сохранить высокое положение в таблице.

В составе «Флориды» появился новый рекордсмен:
Сэм Райнхарт побил рекорд Павла Буре по длительности голевой серии в истории «Флориды»

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли чемпион НБА домашнюю серию побед «Селтикс»?

В «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» ещё не проигрывал в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Команда под руководством Джо Маззуллы победила во всех 20 матчах регулярного чемпионата. В гости к «кельтам» пожалует действующий чемпион лиги «Денвер Наггетс». Хоть команда в последнее время чередует победы с поражениями, но всё равно представляет из себя огромную угрозу практически для любого оппонента в НБА. Лидер гостей Никола Йокич продолжает разрывать всех соперников своей универсальностью. Поэтому будет интересно посмотреть, продлит ли «Бостон» свою домашнюю серию побед?

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🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Перенесён
Даллас Маверикс
Даллас

Интрига: кто выйдет победителем из противостояния Стефена Карри и Луки Дончича?

В регулярном чемпионате НБА сезона-2023/2024 игроки «Голден Стэйт Уорриорз» показывают не самую убедительную игру. Причём «воины» занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Сан-Франциско постигают одни проблемы за другими, из-за которых коллектив под руководством Стива Керра не может найти свою игру. В свою очередь, у «Далласа» дела обстоят намного лучше – клуб из Техаса имеет положительный баланс побед и поражений – 24-18. При этом находясь на шестом месте плотного по результатам Запада. Матчи между этими командами всегда получаются интересными. Но кто же из лидеров «Голден Стэйт» и «Далласа» окажется сильнее – Стефен Карри или Лука Дончич?

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🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлят ли «Лейкерс» серию побед до трёх кряду?

Один из самых популярных баскетбольных клубов НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» наконец-то начал побеждать в регулярном чемпионате. Команда во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом добилась четырёх побед в последних шести матчах. При этом команда на домашнем паркете проиграла лишь одну игру из недавних пяти сыгранных. Сейчас же «озёрникам» предстоит встреча с «Бруклин Нетс». Клуб из Восточной конференции находится в плохой форме – команда уступила в девяти матчах из последних 10. При этом коллектив из Нью-Йорка дважды проиграл одному из аутсайдеров НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс». Справятся ли «Лейкерс» с соперником, который находится не в лучших кондициях?

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🎾 11:00*: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: как сыграет Медведев со своим «клиентом»?

Даниил Медведев с огромным трудом прошёл в третий круг АО-2024, отыгравшись с 0:2 по сетам в матче с финном Эмилем Руусувуори. Это третий случай в карьере россиянина, когда он сумел ликвидировать такое огромное отставание и выйти победителем. Один из предыдущих был с Феликсом Оже-Альяссимом на Australian Open — 2022. Именно с ним Медведев сыграет в третьем круге нынешнего розыгрыша. Всего соперники ранее играли шесть раз, и во всех случаях сильнее был Даниил. Победитель нового матча в 1/4 финала пересечётся по сетке с кем-то из пары Григор Димитров — Нуну Боргес.

Полное теннисное расписание дня:
5 топ-матчей субботы в теннисе: Калинская, Медведев и Блинкова бьются за 4-й круг AO
5 топ-матчей субботы в теннисе: Калинская, Медведев и Блинкова бьются за 4-й круг AO

🎿 12:25: Лыжи — Кубок мира, восьмой этап, масс-старт, мужчины

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Оберхоф, Германия
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
20 января 2024, суббота. 12:25 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Клебо отыграться после поражения в спринте?

Норвежец Йоханнес Клебо потерпел болезненное поражение в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе в своём любимом классическом стиле. Он пропустил из-за болезни многодневку «Тур де Ски», вернулся на Кубке мира и… проиграл. В классическом масс-старте на 20 км у него будет шанс отыграться. Такие гонки Клебо бегает отлично, но в какой он сейчас реально форме?

А кто лидер без приболевшего Клебо?
«Я не привык быть лидером». Молодой норвежец обогнал Клебо в общем зачёте Кубке мира
«Я не привык быть лидером». Молодой норвежец обогнал Клебо в общем зачёте Кубке мира

🏒 13:00: «Динамо» М — «Динамо» Мн, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли минское «Динамо» впервые в сезоне обыграть московских одноклубников?

В нынешней регулярке команды дважды встречались в столице Беларуси, и оба раза победа оставалась за гостями — московские бело-голубые неизменно оказывались сильнее подопечных Дмитрия Квартальнова. Сейчас бьющаяся за первое место на Западе банда Алексея Кудашова, естественно, вновь будет фаворитом. Смогут ли «зубры», которые наверняка хотели бы забраться в таблице повыше, обыграть одноклубников из России или же москвичи опять заберут два очка?

Помешать москвичам могут кадровые проблемы:
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⛸️ 14:00: Чемпионат России по прыжкам, личный турнир

Интрига: обыграют ли юниоры взрослых фигуристов?

В пятницу фигуристы проходили квалификацию, которая преподнесла сюрпризы — особенно у мужчин. За бортом остался чемпион России и Европы 2020 года Дмитрий Алиев, вылетел победитель этапа Гран-при России Матвей Ветлугин, а также талантливый ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. За бортом едва не остался действующий победитель прыжкового турнира Григорий Фёдоров! А посев возглавил мегаюниор Арсений Федотов — конечно же, из группы Тутберидзе.

У девушек и спортивных пар квалификация прошла спокойнее: в личном зачёте мы увидим и Аделию Петросян, и Софью Муравьёву, и дерзких юниорок; а в парах насладимся ярким противостоянием Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. В квалификации лучше были ученики Тамары Москвиной.

А почему не будет Камилы Валиевой?
ЧР по прыжкам лишился главной звезды! Валиева пропускает последний старт до решения суда
ЧР по прыжкам лишился главной звезды! Валиева пропускает последний старт до решения суда

🎯 14:55: Биатлон — Кубок мира, шестой этап, супермикст

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
20 января 2024, суббота. 14:55 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Самуэльссон вновь обыграть норвежцев?

Супермикст в Эстерсунде был самой первой гонкой Кубка мира – 2023/2024. И на домашней трассе победу одержали шведы – Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг. Вот только шведским болельщикам вряд ли стоит снова ожидать золота. Уж слишком высока конкуренция в этом виде программы. Возможность выставить топовую пару есть не только у доминирующей Норвегии, но и у Германии, Франции и Италии. Без сомнения, супермикст снова получится очень интересным.

Успехи норвежцев уничтожают биатлон?
Убийство биатлона. Норвежцы занимают шесть первых мест в общем зачёте Кубке мира
Убийство биатлона. Норвежцы занимают шесть первых мест в общем зачёте Кубке мира

🏀 15:00: УНИКС — «Зенит», регулярный чемпионат ЕЛ

Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 января 2024, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется на втором месте Единой лиги ВТБ после очного матча команд?

Матч между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом» будет невероятно принципиальным для обеих команд. Во-первых, действующий чемпион Единой лиги ВТБ проиграл два матча кряду в регулярном чемпионате. Во-вторых, до начала плей-офф турнира остаётся совсем мало времени, и каждая игра на вес золота. К тому же команды обладают одинаковым результатом после 22 проведённых матчей – 16 побед и шесть поражений. Поэтому будет интересно посмотреть за тем, кто же окажется сильнее в этом противостоянии и оставит за собой вторую строчку Единой лиги ВТБ.

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⚽️ 15:30: «Арсенал» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Арсенал» подтянуться к лидерам?

Команда Артеты, как и в прошлом сезоне, уверенно идёт по дистанции, но в этот раз с конкуренцией ещё сложнее: в чемпионате лидирует «Ливерпуль», а ещё выше «Арсенала» находятся «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». В двух последних турах «Арсенал» проиграл дважды, а общая серия без побед составляет три матча. Чтобы окончательно не выпасть из чемпионской гонки, необходимо брать очки как минимум с такими соперниками, как «Пэлас», который занимает 14-е место.

Топ-клубы страдают из-за сборных. «Арсеналу» ещё повезло:
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🎯 16:45: Биатлон — Кубок мира, шестой этап, смешанная эстафета

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Смешанная 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
20 января 2024, суббота. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли норвежцы выиграть первое золото?

Норвежцы лидируют как в мужском, так и в женском зачётах классических эстафет, но смешанную гонку квартетов в этом сезоне они не выигрывали. В конце ноября в Эстерсунде с топ-составом сборной Норвегии справилась команда Франции. Вероятно, эти две сборные и будут бороться друг с другом и в Антхольце.

Как Норвегию оставили без золота в первой гонке:
Норвежцев дважды оставили без золота. Как прошли первые гонки Кубка мира по биатлону
Норвежцев дважды оставили без золота. Как прошли первые гонки Кубка мира по биатлону

⚽️ 17:00: Алжир — Буркина-Фасо, Кубок Африки, группа D, 2-й тур

Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
20 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Алжир
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выправят ли алжирцы своё положение в группе?

Алжир — однозначный фаворит в матче с Буркина-Фасо, но, как ни странно, по таблице так не скажешь. Ведь именно аутсайдер после 1-го тура лидирует в группе D с тремя очками, в то время как алжирцы пока набрали только одно очко. Вторая осечка может подпортить Алжиру жизнь ещё серьёзнее. Учитывая, что в группе также есть Ангола и Мавритания, пролёт мимо плей-офф станет катастрофой.

На Кубке Африки уже произошло много интересного:
Главные события Кубка Африки. Тут и спешка Онана, и смешной гол Замбии
Главные события Кубка Африки. Тут и спешка Онана, и смешной гол Замбии

⚽️ 20:30: «РБ Лейпциг» — «Байер», Бундеслига, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия - Бундеслига . 18-й тур
20 января 2024, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Байер» волшебную серию?

В это сложно поверить, но команда Хаби Алонсо — единственная во всей Европе, до сих пор не проигравшая ни одного матча в этом сезоне. Но чем дальше, тем сложнее. «Бавария» отстаёт от лидера всего на четыре очка, и, чтобы не подпустить гегемона к себе, «Байеру» нужно побеждать «РБ Лейпциг». А соперник непростой — команда занимает четвёртое место и пытается закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Кажется, заруба обеспечена.

В Европе полно трансферов. «Лейпциг» тоже отметился:
Главные трансферы недели в Европе. Камбэк Санчо и удивительная покупка «Баварии»
Главные трансферы недели в Европе. Камбэк Санчо и удивительная покупка «Баварии»

🏒 20:30: «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Тампа» одержать пятую победу подряд?

«Молнии» выдали неплохой отрезок, победив в последних четырёх матчах, благодаря чему они идут в зоне плей-офф. Чтобы и дальше оставаться в восьмёрке — а сделать это при имеющейся конкуренции крайне непросто — необходимо продолжать удачную серию. «Баффало» обещает навязать борьбу — две последние встречи «клинки» выиграли с одинаковым счётом 3:0. Понятно, что сохранить ворота в неприкосновенности в матче с командой, где играет Никита Кучеров, будет крайне непросто, но оказать достойное сопротивление ещё не потерявшие надежду тоже заскочить в плей-офф «Сэйбрз» вполне могут.

В последнем матче Никита Кучеров отметил большой юбилей:
Никита Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ

⚽️ 23:00: «Сельта» — «Реал Сосьедад», Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проявит ли себя Захарян против самой «российской» команды Примеры?

В «Сельте» играл Валерий Карпин, легендой клуба до сих пор считают Мостового, а несколько лет назад в Виго заезжал Фёдор Смолов. Теперь российский футболист уже не у «Сельты», а у её соперника. Захарян продолжает привыкать к испанскому футболу, и впереди у него новый шанс проявить себя. «Сельта» занимает лишь 16-е место в таблице, так что не исключено, что Арсен улучшит статистику.

Как наши легионеры провели предыдущие выходные. У Захаряна получилось не очень:
Головин оформил ассист, у Шапи — крутая серия. Выходные российских футболистов за границей
Головин оформил ассист, у Шапи — крутая серия. Выходные российских футболистов за границей

⚽️ 23:00: Тунис — Мали, Кубок Африки, группа E, 2-й тур

Кубок африканских наций . Группа E. 2-й тур
20 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Тунис
Не начался
Мали
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: интрига в группе обострится до максимума?

Группа E, мягко говоря, не самая яркая по именам, но ситуация в ней может оказаться наиболее интересной. Тунис влетел Намибии в 1-м туре, а у Мали в активе победа над ЮАР. Если тунисцы исправятся за провал и возьмут три очка в матче с малийцами, у обеих команд будет по три очка. Совсем круто будет, если ЮАР победит Намибию (что вполне реально) — тогда перед последним туром равенство по очкам будет у всех четырёх команд. Ждём зрелища!

У Кубка Африки есть интересные пересечения с РПЛ:
Играли в РПЛ и побеждали на Кубке Африки. Таких футболистов не очень много
Играли в РПЛ и побеждали на Кубке Африки. Таких футболистов не очень много
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