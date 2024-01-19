17 топ-событий субботы: футбол, хоккей, баскетбол, фигурка, лыжи и биатлон

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 января 2024, суббота. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Флорида» трёхматчевую серию поражений?

Финалисты прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли вполне неплохо идут по дистанции этой регулярки, расположившись на втором месте Восточной конференции. Однако эту позицию они рискуют потерять — последние три матча «пантеры» проиграли, хоть в двух из них они и смогли набрать по одному очку. «Флорида» готовится принять «Миннесоту», которая с каждым матчем всё больше отстаёт от зоны плей-офф — отличная возможность прервать серию неудач и сохранить высокое положение в таблице.

В составе «Флориды» появился новый рекордсмен: Сэм Райнхарт побил рекорд Павла Буре по длительности голевой серии в истории «Флориды»

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 20 января 2024, суббота. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли чемпион НБА домашнюю серию побед «Селтикс»?

В «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» ещё не проигрывал в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Команда под руководством Джо Маззуллы победила во всех 20 матчах регулярного чемпионата. В гости к «кельтам» пожалует действующий чемпион лиги «Денвер Наггетс». Хоть команда в последнее время чередует победы с поражениями, но всё равно представляет из себя огромную угрозу практически для любого оппонента в НБА. Лидер гостей Никола Йокич продолжает разрывать всех соперников своей универсальностью. Поэтому будет интересно посмотреть, продлит ли «Бостон» свою домашнюю серию побед?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто выйдет победителем из противостояния Стефена Карри и Луки Дончича?

В регулярном чемпионате НБА сезона-2023/2024 игроки «Голден Стэйт Уорриорз» показывают не самую убедительную игру. Причём «воины» занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Сан-Франциско постигают одни проблемы за другими, из-за которых коллектив под руководством Стива Керра не может найти свою игру. В свою очередь, у «Далласа» дела обстоят намного лучше – клуб из Техаса имеет положительный баланс побед и поражений – 24-18. При этом находясь на шестом месте плотного по результатам Запада. Матчи между этими командами всегда получаются интересными. Но кто же из лидеров «Голден Стэйт» и «Далласа» окажется сильнее – Стефен Карри или Лука Дончич?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: продлят ли «Лейкерс» серию побед до трёх кряду?

Один из самых популярных баскетбольных клубов НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» наконец-то начал побеждать в регулярном чемпионате. Команда во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом добилась четырёх побед в последних шести матчах. При этом команда на домашнем паркете проиграла лишь одну игру из недавних пяти сыгранных. Сейчас же «озёрникам» предстоит встреча с «Бруклин Нетс». Клуб из Восточной конференции находится в плохой форме – команда уступила в девяти матчах из последних 10. При этом коллектив из Нью-Йорка дважды проиграл одному из аутсайдеров НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс». Справятся ли «Лейкерс» с соперником, который находится не в лучших кондициях?

🎾 11:00*: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Медведев со своим «клиентом»?

Даниил Медведев с огромным трудом прошёл в третий круг АО-2024, отыгравшись с 0:2 по сетам в матче с финном Эмилем Руусувуори. Это третий случай в карьере россиянина, когда он сумел ликвидировать такое огромное отставание и выйти победителем. Один из предыдущих был с Феликсом Оже-Альяссимом на Australian Open — 2022. Именно с ним Медведев сыграет в третьем круге нынешнего розыгрыша. Всего соперники ранее играли шесть раз, и во всех случаях сильнее был Даниил. Победитель нового матча в 1/4 финала пересечётся по сетке с кем-то из пары Григор Димитров — Нуну Боргес.

🎿 12:25: Лыжи — Кубок мира, восьмой этап, масс-старт, мужчины

Интрига: сможет ли Клебо отыграться после поражения в спринте?

Норвежец Йоханнес Клебо потерпел болезненное поражение в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе в своём любимом классическом стиле. Он пропустил из-за болезни многодневку «Тур де Ски», вернулся на Кубке мира и… проиграл. В классическом масс-старте на 20 км у него будет шанс отыграться. Такие гонки Клебо бегает отлично, но в какой он сейчас реально форме?

🏒 13:00: «Динамо» М — «Динамо» Мн, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли минское «Динамо» впервые в сезоне обыграть московских одноклубников?

В нынешней регулярке команды дважды встречались в столице Беларуси, и оба раза победа оставалась за гостями — московские бело-голубые неизменно оказывались сильнее подопечных Дмитрия Квартальнова. Сейчас бьющаяся за первое место на Западе банда Алексея Кудашова, естественно, вновь будет фаворитом. Смогут ли «зубры», которые наверняка хотели бы забраться в таблице повыше, обыграть одноклубников из России или же москвичи опять заберут два очка?

Помешать москвичам могут кадровые проблемы: Кудашов: вчера 10 игроков «Динамо» были под капельницей

⛸️ 14:00: Чемпионат России по прыжкам, личный турнир

Интрига: обыграют ли юниоры взрослых фигуристов?

В пятницу фигуристы проходили квалификацию, которая преподнесла сюрпризы — особенно у мужчин. За бортом остался чемпион России и Европы 2020 года Дмитрий Алиев, вылетел победитель этапа Гран-при России Матвей Ветлугин, а также талантливый ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. За бортом едва не остался действующий победитель прыжкового турнира Григорий Фёдоров! А посев возглавил мегаюниор Арсений Федотов — конечно же, из группы Тутберидзе.

У девушек и спортивных пар квалификация прошла спокойнее: в личном зачёте мы увидим и Аделию Петросян, и Софью Муравьёву, и дерзких юниорок; а в парах насладимся ярким противостоянием Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. В квалификации лучше были ученики Тамары Москвиной.

🎯 14:55: Биатлон — Кубок мира, шестой этап, супермикст

Интрига: сможет ли Самуэльссон вновь обыграть норвежцев?

Супермикст в Эстерсунде был самой первой гонкой Кубка мира – 2023/2024. И на домашней трассе победу одержали шведы – Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг. Вот только шведским болельщикам вряд ли стоит снова ожидать золота. Уж слишком высока конкуренция в этом виде программы. Возможность выставить топовую пару есть не только у доминирующей Норвегии, но и у Германии, Франции и Италии. Без сомнения, супермикст снова получится очень интересным.

🏀 15:00: УНИКС — «Зенит», регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: кто окажется на втором месте Единой лиги ВТБ после очного матча команд?

Матч между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом» будет невероятно принципиальным для обеих команд. Во-первых, действующий чемпион Единой лиги ВТБ проиграл два матча кряду в регулярном чемпионате. Во-вторых, до начала плей-офф турнира остаётся совсем мало времени, и каждая игра на вес золота. К тому же команды обладают одинаковым результатом после 22 проведённых матчей – 16 побед и шесть поражений. Поэтому будет интересно посмотреть за тем, кто же окажется сильнее в этом противостоянии и оставит за собой вторую строчку Единой лиги ВТБ.

⚽️ 15:30: «Арсенал» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Арсенал» подтянуться к лидерам?

Команда Артеты, как и в прошлом сезоне, уверенно идёт по дистанции, но в этот раз с конкуренцией ещё сложнее: в чемпионате лидирует «Ливерпуль», а ещё выше «Арсенала» находятся «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». В двух последних турах «Арсенал» проиграл дважды, а общая серия без побед составляет три матча. Чтобы окончательно не выпасть из чемпионской гонки, необходимо брать очки как минимум с такими соперниками, как «Пэлас», который занимает 14-е место.

🎯 16:45: Биатлон — Кубок мира, шестой этап, смешанная эстафета

Интрига: смогут ли норвежцы выиграть первое золото?

Норвежцы лидируют как в мужском, так и в женском зачётах классических эстафет, но смешанную гонку квартетов в этом сезоне они не выигрывали. В конце ноября в Эстерсунде с топ-составом сборной Норвегии справилась команда Франции. Вероятно, эти две сборные и будут бороться друг с другом и в Антхольце.

⚽️ 17:00: Алжир — Буркина-Фасо, Кубок Африки, группа D, 2-й тур

Интрига: выправят ли алжирцы своё положение в группе?

Алжир — однозначный фаворит в матче с Буркина-Фасо, но, как ни странно, по таблице так не скажешь. Ведь именно аутсайдер после 1-го тура лидирует в группе D с тремя очками, в то время как алжирцы пока набрали только одно очко. Вторая осечка может подпортить Алжиру жизнь ещё серьёзнее. Учитывая, что в группе также есть Ангола и Мавритания, пролёт мимо плей-офф станет катастрофой.

⚽️ 20:30: «РБ Лейпциг» — «Байер», Бундеслига, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли «Байер» волшебную серию?

В это сложно поверить, но команда Хаби Алонсо — единственная во всей Европе, до сих пор не проигравшая ни одного матча в этом сезоне. Но чем дальше, тем сложнее. «Бавария» отстаёт от лидера всего на четыре очка, и, чтобы не подпустить гегемона к себе, «Байеру» нужно побеждать «РБ Лейпциг». А соперник непростой — команда занимает четвёртое место и пытается закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Кажется, заруба обеспечена.

🏒 20:30: «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 января 2024, суббота. 20:30 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Тампа» одержать пятую победу подряд?

«Молнии» выдали неплохой отрезок, победив в последних четырёх матчах, благодаря чему они идут в зоне плей-офф. Чтобы и дальше оставаться в восьмёрке — а сделать это при имеющейся конкуренции крайне непросто — необходимо продолжать удачную серию. «Баффало» обещает навязать борьбу — две последние встречи «клинки» выиграли с одинаковым счётом 3:0. Понятно, что сохранить ворота в неприкосновенности в матче с командой, где играет Никита Кучеров, будет крайне непросто, но оказать достойное сопротивление ещё не потерявшие надежду тоже заскочить в плей-офф «Сэйбрз» вполне могут.

В последнем матче Никита Кучеров отметил большой юбилей: Никита Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ

⚽️ 23:00: «Сельта» — «Реал Сосьедад», Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: проявит ли себя Захарян против самой «российской» команды Примеры?

В «Сельте» играл Валерий Карпин, легендой клуба до сих пор считают Мостового, а несколько лет назад в Виго заезжал Фёдор Смолов. Теперь российский футболист уже не у «Сельты», а у её соперника. Захарян продолжает привыкать к испанскому футболу, и впереди у него новый шанс проявить себя. «Сельта» занимает лишь 16-е место в таблице, так что не исключено, что Арсен улучшит статистику.

⚽️ 23:00: Тунис — Мали, Кубок Африки, группа E, 2-й тур

Интрига: интрига в группе обострится до максимума?

Группа E, мягко говоря, не самая яркая по именам, но ситуация в ней может оказаться наиболее интересной. Тунис влетел Намибии в 1-м туре, а у Мали в активе победа над ЮАР. Если тунисцы исправятся за провал и возьмут три очка в матче с малийцами, у обеих команд будет по три очка. Совсем круто будет, если ЮАР победит Намибию (что вполне реально) — тогда перед последним туром равенство по очкам будет у всех четырёх команд. Ждём зрелища!