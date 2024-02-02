«Аль-Наср» разгромил «Интер Майами», Хэмилтон перейдёт в «Феррари». Главное к утру

«Аль-Наср» разгромил «Интер Майами» в товарищеском матче со счётом 6:0, «Феррари» объявила о переходе Льюиса Хэмилтона в 2025 году, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (4:3) в матче 22-го тура АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НБА 2 февраля Все результаты игрового дня НБА 2 февраля