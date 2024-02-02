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2 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НБА,

«Аль-Наср» разгромил «Интер Майами», Хэмилтон перейдёт в «Феррари». Главное к утру
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«Аль-Наср» разгромил «Интер Майами» в товарищеском матче со счётом 6:0, «Феррари» объявила о переходе Льюиса Хэмилтона в 2025 году, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (4:3) в матче 22-го тура АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Интер Майами» с Месси со счётом 6:0.
  2. «Феррари» объявила о переходе Льюиса Хэмилтона в 2025 году.
  3. Гол на 90+7-й минуте помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Вулверхэмптон» в ярком матче АПЛ.
  4. Российские хоккеисты узнали команды, за которые сыграют в Матче звёзд НХЛ.
  5. Анастасия Потапова одержала волевую победу во втором круге турнира в Линце.
  6. Мадридский «Реал» благодаря дублю Хоселу обыграл «Хетафе» и возглавил таблицу Ла Лиги.
  7. Источник: «Спартак» до лета не предложит Джикии новый контракт.
  8. «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» Галтье.
  9. «Лейкерс» без Джеймса и Дэвиса обыграли «Бостон» в гостевом матче.
  10. Хойлунд превзошёл достижение Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Много ярких событий сегодня!
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