«Аль-Наср» разгромил «Интер Майами», Хэмилтон перейдёт в «Феррари». Главное к утру
«Аль-Наср» разгромил «Интер Майами» в товарищеском матче со счётом 6:0, «Феррари» объявила о переходе Льюиса Хэмилтона в 2025 году, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (4:3) в матче 22-го тура АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Интер Майами» с Месси со счётом 6:0.
- «Феррари» объявила о переходе Льюиса Хэмилтона в 2025 году.
- Гол на 90+7-й минуте помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Вулверхэмптон» в ярком матче АПЛ.
- Российские хоккеисты узнали команды, за которые сыграют в Матче звёзд НХЛ.
- Анастасия Потапова одержала волевую победу во втором круге турнира в Линце.
- Мадридский «Реал» благодаря дублю Хоселу обыграл «Хетафе» и возглавил таблицу Ла Лиги.
- Источник: «Спартак» до лета не предложит Джикии новый контракт.
- «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» Галтье.
- «Лейкерс» без Джеймса и Дэвиса обыграли «Бостон» в гостевом матче.
- Хойлунд превзошёл достижение Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Много ярких событий сегодня!
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