12 топ-матчей пятницы: ЦСКА — СКА, «Селтикс» — «Лейкерс», 1/4 финала Кубков Африки и Азии

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Посмотреть все события 2 февраля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто победит в самом культовом противостоянии НБА?

Клубы, на счету которых по 17 чемпионств в НБА, «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» во второй раз в сезоне-2023/2024 сыграют между собой. Ранее «кельты» на выезде спокойно переиграли «озёрников» со счётом 126:115. Теперь настала очередь подопечных Дарвина Хэма отправиться в гости к «Бостону». Матч могут пропустить две главные звезды «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, но в любом случае самое культовое противостояние в истории НБА должно получится зрелищным. Кто же окажется сильнее на паркете «Ти-Ди Гарден»?

🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сумеют ли «Пэйсерс» прервать победную серию «Никс»?

Подопечные Тома Тибодо разыгрались не на шутку – «Нью-Йорк Никс» победили в восьми матчах подряд в регулярном чемпионате НБА. Команда уже обогнала «Кливленд» и «Филадельфию» в турнирной таблице Восточной конференции и занимает третье место. Противостоять разогнавшимся хозяевам будет «Индиана Пэйсерс», у которой понемногу налаживаются дела после обмена Паскаля Сиакама из «Торонто». Команда победила в трёх из пяти последних матчей и рвётся в бой. «Иноходцы» обладают одной из лучших атак в лиге, а «Никс» просто очень сбалансированная команда. Кто же победит в этом противостоянии?

🎾 13:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Далма Галфи (Венгрия, Q), Хуахин, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Шнайдер закрепиться в топ-100?

19-летняя россиянка Диана Шнайдер пробилась в 1/4 финала турнира в Хуахине, благодаря чему отыграла девять позиций в рейтинге и вернулась в топ-100. Удастся ли россиянке закрепиться в сотне? Многое будет зависеть от следующего матча с квалифаером Далмой Галфи из Венгрии. Девушки ранее друг с другом не играли. Будущая победительница дальше встретится с кем-то из пары Синьюй Ван — Юлия Путинцева.

⚽️ 14:30: Таджикистан — Иордания, Кубок Азии, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Таджикистан окажется в полуфинале Кубка Азии?

Таджикистан в 1/8 финала Кубка Азии переиграл ОАЭ (1:1, 5:3 пен.) и впервые в истории оказался в четвертьфинале турнира. Огромное событие для страны и команды эксцентричного тренера Петара Шегрта. Иордания же в третий раз в истории выбралась в 1/4 финала. Но вряд ли болельщики ожидали такую пару на этой стадии. Команды уже совершили подвиг. Однако можно постараться и выйти в полуфинал. Тогда вовсе появится немалый шанс на медали! Кто окажется удачливее и сильнее?

🏒 15:30: «Сибирь» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2024, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто из команд окажется сильнее в борьбе за плей-офф?

Предстоящие соперники являются ближайшими преследователями «Нефтехимика» в борьбе за восьмое место в Восточной конференции, котороё даёт право участвовать в Кубке Гагарина. Предпочтительнее смотрятся хабаровчане — по потерянным очкам они идут вровень с нижнекамцами, в то время как сибиряки уже имеют некоторый дефицит. Если «Амур» окажется сильнее, вероятно, «Сибирь» окончательно выпадет из гонки за плей-офф.

🎾 16:00*: Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Линц, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Павлюченкова в посев на ТБШ?

Анастасия Павлюченкова успешно приняла старт на турнире в Линце, обыграв без потери сета двух соперниц — Мартину Тревизан и Кэйти Бултер. Благодаря этому 32-летняя россиянка уже вернулась в топ-40 и расположилась на промежуточном 38-м месте. До заветной 32-й позиции, дающей право оказаться в посеве ТБШ, осталось всего чуть-чуть. Но для начала надо справиться в 1/4 финала с Элисе Мертенс. Теннисистки ранее встречались трижды. Первый поединок остался за бельгийкой — в Fed Cup — 2017, но два следующих матча выиграла уже Анастасия — в Истбурне-2017 и на «Ролан Гаррос» — 2023.

🏒 17:00: «Металлург» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Авангард» выйти на реальное первое место в лиге?

Омичи уже довольно давно являются лидерами КХЛ по потерянным очкам, но никак не могут конвертировать виртуальное преимущество в реальное. Матч с «Металлургом» — единственной командой, опережающей «ястребов» — отличная возможность захватить первенство в таблице. К тому же «Авангарду» надо брать реванш за поражение в конце декабря — несмотря на то что баланс сил в этом сезоне на стороне подопечных Михаила Кравца (2-1 по личным встречам), последняя игра с участием этих команд осталась за «сталеварами».

⚽️ 18:30: Австралия — Южная Корея, Кубок Азии, 1/4 финала

Интрига: топ-матч за выход в полуфинал

Сборные Австралии и Южной Кореи – одни из главных фаворитов Кубка Азии. Жеребьёвка свела их уже в четвертьфинале, хотя такую пару неудивительно ожидать в финале. На прошлом этапе Австралия разгромила Индонезию (4:0), а Южная Корея в серии пенальти разобралась с Саудовской Аравией (1:1, 4:2 пен.). Интересно, что корейцы сравняли счёт лишь на 90+9-й минуте. Так что их выход в четвертьфинал – большая удача. Будет ли она сопутствовать им дальше?

🏒 19:30: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: СКА выиграет все армейские дерби этого сезона?

Петербургская команда в этом сезоне доминирует над своими московскими одноклубниками — подопечные Романа Ротенберга выиграли все пять очных встреч с общим счётом 18:6. У действующих чемпионов есть последний шанс обыграть СКА в этой регулярке и, возможно, во всём сезоне — армейского дерби в первом раунде плей-офф пока не предвидится, и пока непонятно, смогут ли команды встретиться на следующих стадиях

⚽️ 20:00: Нигерия — Ангола, Кубок Африки, 1/4 финала

Интрига: продолжит ли один из фаворитов путь к трофею?

Сборная Нигерии – один из немногих фаворитов Кубка Африки, добравшихся до четвертьфинала. Для команды открываются большие возможности выиграть турнир, учитывая обстоятельства. Впереди у Нигерии матч с Анголой, а в случае победы в полуфинале – встреча с победителем пары ЮАР – Кабо-Верде. Не самая сложная задача для команды, в атаке которой играет Виктор Осимхен. Тем более что в 1/8 финала нигерийцы уже разобрались с мощным соперником – Камеруном. Но на Кубке Африки происходят чудеса. Может, они произойдут и сейчас?

⚽️ 23:00: «Страсбург» — «ПСЖ», Лига 1, 20-й тур

Интрига: остановит ли Виейра «ПСЖ» на пути к чемпионству?

Трудно представить, что «ПСЖ» останется без победы в Лиге 1 по итогам сезона. В последнем туре парижане сыграли вничью с «Брестом» (2:2), но вряд ли это как-то влияет на интригу. Отрыв «ПСЖ» от идущей второй «Ниццы» — шесть очков. Хотя в следующем туре команде Луиса Энрике предстоит непростой выезд к «Страсбургу». Команда Патрика Виейра не проигрывает уже на протяжении шести туров и идёт в середине таблицы. Не самый простой соперник для «ПСЖ».

Когда же закончится трансферная сага Мбаппе? Килиан Мбаппе сообщит «ПСЖ» решение о своём будущем в клубе в ближайшие дни

⚽️ 23:00: ДР Конго — Гвинея, Кубок Африки, 1/4 финала

Интрига: вингер «Спартака» окажется в полуфинале Кубка Африки?

ДР Конго и Гвинея – две хорошие по составу африканские сборные, однако вряд ли кто-то рассматривал их как потенциальных полуфиналистов. Но одна из команд уже точно окажется в 1/2 финала. ДР Конго на прошлой стадии выбила финалиста прошлого розыгрыша Египет (1:1, 8:7 пен.), а гвинейцы разобрались с Экваториальной Гвинеей (1:0). У кого осталось больше сил на четвертьфинал? И чем команды удивят друг друга? Отметим, что за ДР Конго выступает вингер «Спартака» Тео Бонгонда. Результативными действиями на Кубке Африки он не отметился, но 120 минут с Египтом провёл.