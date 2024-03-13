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«Барселона» в четвертьфинале ЛЧ, победная серия Янника Синнера. Главное к утру
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«Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира, третья ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе Бена Шелтона (7:6, 6:1) и повторил достижение Новака Джоковича и Андре Агасси, выиграв 15 матчей подряд, «Аль-Хиляль» установил мировой рекорд по продолжительности серии из побед в футболе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  2. Янник Синнер повторил старт сезона Новака Джоковича в прошлом году и Андре Агасси в 1995-м.
  3. «Аль-Хиляль» установил мировой рекорд по продолжительности серии из побед в футболе.
  4. Дубль и результативный пас Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной».
  5. «Арсенал» обыграл «Порту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  6. Зверев обыграл де Минора в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и вышел в 1/4 на Алькараса.
  7. Тренер «Порту» Консейсау: Артета во время матча оскорбил мою семью.
  8. Анастасия Павлюченкова проиграла Марте Костюк в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
  9. Стали известны имена футболистов «Челси», которых клуб продаст летом.
  10. 27 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Даллас».
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Все результаты игрового дня НБА 13 марта
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