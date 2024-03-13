«Барселона» в четвертьфинале ЛЧ, победная серия Янника Синнера. Главное к утру

«Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира, третья ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе Бена Шелтона (7:6, 6:1) и повторил достижение Новака Джоковича и Андре Агасси, выиграв 15 матчей подряд, «Аль-Хиляль» установил мировой рекорд по продолжительности серии из побед в футболе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 13 марта Все результаты игрового дня НХЛ 13 марта