Невероятный камбэк «Челси», Кучеров побил ещё один российский рекорд. Главное к утру

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 31-м туре чемпионата Англии, сравняв счёт и забив победный гол на 90+10-й и 90+11-й минутах, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первый российским хоккеистом в НХЛ с 90 голевыми передачами за сезон, стало известно, какое требование главный тренер «Барселоны» Хави выдвинул клубу, чтобы он остался в команде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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