Невероятный камбэк «Челси», Кучеров побил ещё один российский рекорд. Главное к утру
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 31-м туре чемпионата Англии, сравняв счёт и забив победный гол на 90+10-й и 90+11-й минутах, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первый российским хоккеистом в НХЛ с 90 голевыми передачами за сезон, стало известно, какое требование главный тренер «Барселоны» Хави выдвинул клубу, чтобы он остался в команде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Челси» обыграл «Юнайтед» благодаря двум голам Палмера на 90+10-й и 90+11-й минутах матча.
- Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ с 90 передачами за сезон.
- Стало известно, какое требование Хави выдвинул «Барселоне».
- Денис Гольцов нокаутировал Линтона Васселла на турнире PFL-2024 в Сан-Антонио.
- Кучеров и Маккиннон установили совместный рекорд XXI века в НХЛ.
- Кудерметова обыграла Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне.
- Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом».
- «Ливерпуль» установил историческое достижение в АПЛ в матче с «Шеффилдом».
- Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Тэйлор Таунсенд.
- Ян Непомнящий вничью сыграл первую партию на Турнире претендентов — 2024.
- Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Ангелину Калинину.
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