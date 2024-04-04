Топ-события пятницы: Овечкин против Малкина, «Магнитка» — «Автомобилист» и «Зенит» — УНИКС

Спорт 5 апреля: тренерская дуэль Емельяненко и Кро Копа, Кучеров с Капризовым штурмуют новые рекорды, а ещё НБА, волейбол, лыжи и биатлон!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выбьет ли Кучеров 90 передач?

Никита Кучеров продолжает крушить один рекорд за другим. Накануне он стал вторым хоккеистом в XXI веке после Коннора Макдэвида, который выбил 130 очков за одну регулярку. Кроме того, он побил рекорд Яромира Ягра и стал первым крайним нападающим в истории НХЛ, который сделал 88 передач в одном сезоне. Но можно не сомневаться, что этим достижением Никита не ограничится и продолжит штамповать результативные передачи. У него есть шанс дойти до юбилейной отметки 90 уже в матче с «Монреалем».

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Вашингтон» укрепить свои позиции в борьбе за плей-офф?

Недолго «Вашингтон» продержался на третьем месте в Столичном дивизионе – через несколько дней его оттуда выбила «Филадельфия», и теперь «Кэпс» цепляются за вторую позицию в зоне уайлд-кард, причём занимают её только по дополнительным показателям, а по очкам у них равенство с «Детройтом». Три поражения подряд существенно усложняют задачу попасть в плей-офф. Чтобы гонка продолжалась, надо обыгрывать «Питтсбург», который и сам не теряет надежд оказаться в восьмёрке.

🏀 2:30: «Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 05 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Эмбиид вернёт «Филу» в топ Востока?

Травма центрового Джоэла Эмбиида подкосила шансы «Филадельфии Сиксерс» на прямое попадание в плей-офф. Команда с третьего места опустилась на восьмое, но команда спокойно может зацепиться за шестую строчку, на которой находится «Майами Хит». Эта встреча важна для обеих команд, Эмбиид только вернулся в строй, а клуб из Флориды не проигрывает на протяжении трёх матчей кряду и неплохо разогнался в последнее время. «Огненные» на домашнем паркете справятся с «Филой»?

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдет ли Капризов на чистое восьмое место по очкам за «Миннесоту»?

«Миннесота», вероятно, пролетит мимо плей-офф – отставание от восьмёрки составляет восемь очков, да и играют «дикари» не лучшим образом, в последнем матче с «Оттавой» едва не упустили победу, ведя 2:0. Но математические шансы ещё сохраняются, тем более что и конкуренты тоже неидеальны и в последнее время оступаются. Предстоящая игра с «Колорадо» — серьёзный тест, а для Кирилла Капризова – очередной шанс проявить себя и выйти на чистое восьмое место по очкам за «Миннесоту» (сейчас он с 317 очками делит его с Гранлундом). Кстати, «Эвеланш» — один из его главных «клиентов», больше очков Кирилл набрал только в матчах с «Аризоной», так что, может, замахнётся и на седьмое место в списке лучших бомбардиров клуба? Для этого надо набрать четыре очка.

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: самый важный матч в сезоне для обеих команд

«Голден Стэйт Уорриорз» под конец регулярного чемпионата собрались. Команда победила в пяти матчах подряд, при этом обыграв «Орландо», «Майами» и «Даллас» – сильные коллективы. «Хьюстон Рокетс» шёл на серии из 11 побед, но уже проиграл два матча кряду. Это последний шанс для «ракет» зацепиться за 10-ю строчку Западной конференции, на которой и находятся «воины». Для Стефена Карри и компании это не менее важный матч, так как если клуб из Сан-Франциско выиграет, то он уже практически гарантирует себе участие в плей-ин. Противостояние должно получиться очень интересным.

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: действующий чемпион НБА продолжает борьбу за лидерство в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» стал сдавать позиции под конец регулярного чемпионата. «Парусники» не лучшим образом выступают в последнее время – пять побед при пяти поражениях. Чего точно нельзя сказать о «Денвер Наггетс». Действующий чемпион НБА продолжает борьбу за первое место в Западной конференции и имеет результат в семь побед при трёх поражениях в 10 недавних матчах. Каждый матч на данной стадии сезона очень важен, поэтому спустя рукава никто играть не собирается.

👊 6:30*: PFL 1: Валентин Молдавский (Россия) — Анте Делия (Хорватия)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Фёдор против Кро Копа — теперь как тренеры

На турнире PFL 1 выступит целый десант крупных российских ребят. В главном бою вечера Валентин Молдавский попробует одолеть опасного хорвата Анте Делию. Для нашего соотечественника поединок очень важен: после перехода под крыло PFL необходимо показать себя с наилучшей стороны. Тренерская интрига, кстати, будет ещё круче бойцовской, ведь Молдавского тренирует сам Фёдор Емельяненко. А в углу его соперника работает Мирко Кро Коп — легенда, которую бил Емельяненко в том самом великом бою.

🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, марафон 30 км (женщины)

Интрига: кто станет победительницей последней гонки в российском биатлонном сезоне?

Биатлонный сезон близится к завершению. Впереди заключительный этап международного Кубка Содружества. Но перед этим завершается российская программа календаря. И сыграть финальный аккорд доверили стреляющим лыжницам. В гонке на 30 км прекрасным дамам будет непросто. Но эта затея наверняка того стоит! Карим Халили не даст соврать. В мужской части соревнований он был бесподобен.

Почему Карим Халили посвятил победу в марафоне Даниилу Серохвостову? Халили: победа в марафоне на чемпионате России посвящается Серохвостову

🎿 11:00: Лыжи, Кубок России — 2023/2024, этап 7, гонки с раздельным стартом (женщины, мужчины), классический стиль

Интрига: сможет ли кто-то опередить Большунова и Степанову в зачёте мини-тура?

Классические разделки на финале Кубка России в Кировске пройдут в классическом формате — на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин. По итогам этих гонок станет ясно, сможет ли кто-то опередить или хотя бы приблизиться к Александру Большунову и Веронике Степановой в общем зачёте мини-тура перед масс-стартом в гору. Претенденты на сенсацию есть и у мужчин, и у женщин.

🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Автомобилист», КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Автомобилист» сравнять счёт в серии?

Первый матч полуфинала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом» прошёл не слишком ярко. За первые 58 минут был забит всего один гол, да и тот – курьёзный, после рикошета, и только в самой концовке команды обменялись заброшенными шайбами, а «Магнитка» в итоге взяла первый матч. Ждём более атакующего хоккея во второй игре серии и смотрим, сможет ли команда Николая Заварухина навязать борьбу. «Автомобилист» уже добился лучшего результата в своей истории, но хочется в полуфиналах видеть интригу.

🏐 17:00: «Динамо» Москва — «Локомотив», Суперлига (женщины), 1/2 финала чемпионата России, первый матч

Интрига: кто из финалистов ЧР прошлого сезона окажется сильнее в первом матче?

Эти команды спорили за титул в прошлом сезоне: разыграли чемпионство в четырёх матчах, три из которых выиграли москвички. В этом году девушки встречаются раньше, но так же будут определять сильнейшего в серии до трёх побед. Первый матч пройдёт в Москве, два последующих — в Калининграде. При необходимости серия вернётся в столицу.

🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», Суперлига (женщины), 1/2 финала чемпионата России, первый матч

Интрига: смогут ли казанцы прервать серию из поражений в матчах с «Локо» в этом сезоне?

В этом сезоне девушки из Санкт-Петербурга дважды обыгрывали Казань в матчах регулярного чемпионата — уверенно и дома, и в гостях. Полуфинальная серия ЧР пройдёт до трёх побед, а начнётся она c двух встреч в Казани, потом переедет в северную столицу.

🏀 19:30: «Зенит» — УНИКС, регулярный чемпионат ЕЛ, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 05 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прошлый очный матч завершился скандалом, что будет в новом противостоянии?

21 марта УНИКС принимал «Зенит» на домашнем паркете. Матч завершился победой действующего чемпиона Единой лиги со счётом 91:90. Однако концовка получилась неоднозначной. По мнению игроков «Зенита», судьи пропустили несколько важных фолов в заключительные секунды встречи. Центровой сине-бело-голубых Винс Хантер был настолько недоволен, что отправился в подтрибунное помещение, его пытались остановить игроки обеих команд. В общем, командам есть что доказывать друг другу. Кто на этот раз победит?

🏐 19:30: «Динамо» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург, Суперлига (мужчины), 1/4 финала чемпионата России, третий матч

Интрига: кто окажется выносливее в решающем матче?

В российском волейболе на стадии 1/4 финала случилось немыслимое: три из четырёх матчей завершились со счётом 1:1 в серии до двух побед, а значит, пары будут играть решающий — третий. Шанс побороться с вице-чемпионами за полуфинал питерцы выгрызли, на днях закрыв встречу в Санкт-Петербурге в пяти партиях. Теперь нужно аккумулировать силы, вновь адаптироваться к площадке гостей в Москве — этот матч состоится на день раньше других ответных встреч.