ЦСКА выиграл борьбу за среднего легионера. Но скоро Кемпе будет звездой КХЛ

В 12-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

У «Авангарда» выбыло полкоманды, но комитет по селекции молчит

Как известно, селекция в хоккейном клубе – процесс круглогодичный. Конечно, основная работа проводится менеджерами в межсезонье, но часто случается так, что ключевые приобретения или обмены совершаются уже по ходу регулярного чемпионата. Порой они могут помочь команде совершить качественный рывок, иногда же трансферы по ходу сезона – необходимость, обусловленная, например, провалами ведущих игроков или травмами.



Как раз такая ситуация сейчас в «Авангарде». Травмы начали преследовать «ястребов» ещё с предсезонки, когда вылетели из строя ведущий центрфорвард Денис Зернов и главный «энерджайзер» клуба Артём Манукян, а с течением регулярки лазарет омичей и вовсе стал пополняться с пугающей быстротой. К концу ноября Боб Хартли не может рассчитывать на 10 (!!!) игроков основы, и просто удивительно, что в таких условиях «Авангард» продолжает держаться на первом месте в своём дивизионе.

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Но очки частенько достаются «ястребам» со скрипом, оставшиеся в строю хоккеисты получают сумасшедшие нагрузки, и всё это приводит к тому, что игроки «Авангарда» от усталости не могут при подавляющем игровом преимуществе уйти от поражения в основное время в матче с аутсайдером Западной конференции. Впереди у «Авангарда» — тяжёлый сам по себе дальневосточный выезд, и если там лидеры «ястребов» продолжат бить рекорды по игровому времени за матч, то к спасительной паузе на Евротур омичи могут потерять хорошую позицию в таблице, учитывая высокую плотность.

В такой ситуации команде необходима свежая кровь. Хартли не от хорошей жизни начал привлекать молодёжь, но в «Омских ястребах» и «Ижстали» прямо сейчас нет игроков, способных безболезненно вписаться в состав главной команды. Устраивать полигон для экспериментов в разгар сезона в «Авангарде» себе позволить тоже не могут, об этом говорил руководитель «ястребов» Александр Крылов.

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Но если нет внутренних резервов, значит, нужно искать внешние. Для этого в «Авангарде» недавно был создан комитет по селекции, но столь нужных для команды плодов работы от этого комитета пока нет. Не считать же за них подписание 39-летнего ветерана Алексея Терещенко, явно взятого для латания дыр?

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Где трансферы? Таким вопросом задаются омские болельщики с самого начала сезона. В «Авангарде» так и не укомплектовали важнейшую центральную ось, и сейчас, пока продолжает восстанавливаться Зернов и травмирован Клинкхаммер (кстати, совсем не чистый центр), у «ястребов» осталось всего два серьёзных профильных центрфорварда – Андрей Стась и Кирилл Семёнов. Но разве в топовой команде эти ребята должны играть в двух первых звеньях?

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Так и не подписан шестой легионер, которого Максим Сушинский анонсировал перед началом сезона. Пока не решается вопрос со вторым вратарём после травмы Судницина. Половину сезона пропустил Алексей Емелин, как минимум до конца регулярки выбыл Максим Чудинов, но «Авангард» не усиливается защитником, и Войнов играет по 36 минут за матч.



К игрокам и тренерскому штабу «ястребов» сейчас нет никаких претензий – они сражаются, как могут, и пока держатся на плаву. Но им срочно нужна помощь из отдела селекции. Весьма удивительно, что такие проблемы возникают в «Авангарде», где нет проблем с деньгами и отличные руководители. В прошлом сезоне они гораздо оперативнее реагировали на куда меньшие проблемы с составом, и именно за счёт приобретений по ходу регулярки довели команду до уровня финалиста Кубка Гагарина: Тейлор Бек (лучший бомбардир «ястребов» в плей-офф-2018) и Сергей Шумаков (лучший снайпер) подъехали в Балашиху в середине сезона.



До дедлайна ещё целый месяц, и усиления у «Авангарда» точно будут. Но команда задыхается без помощи прямо сейчас, и эта заминка с трансферами может дорого обойтись омичам. Загнанные в середине сезона лидеры и возможная потеря комфортного места в таблице – эти факторы точно не пойдут на пользу «Авангарду».

Легионеры «Барыса» никогда не играли так слабо. Это подножка для прогресса клуба

Мы давно привыкли к тому, что «Барыс» в КХЛ тащат легионеры. Долгое время результат клубу из Казахстана обеспечивала тройка Брэндон Боченски – Дастин Бойд – Найджел Доус. После их ухода и/или старения «Барыс» отлично себя чувствовал с Мэттью Фрэттином, Патрисом Кормье, Андре Петерссоном, Дарреном Дицом. В прошлое межсезонье лидеры покинули клуб из Нур-Султана, но «Барыс» снова, казалось бы, нашёл выход из положения, подписав новых иностранцев. Они должны были продолжить генеральную линию предыдущего сезона и дальше продвигать «Барыс» в число топ-клубов Востока, но на деле всё вышло по-другому. Подопечные Андрея Скабелки столкнулись с новой реальностью, в которой легионеры не играют в «Барысе» ведущую роль.

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Ииро Пакаринен выбыл надолго, а к остальным иностранцам очень много вопросов. Диц далёк от своих кондиций прошлого сезона, когда он стал лучшим бомбардиром «Барыса». Бойд пропустил месяц из-за повреждения, но после возвращения набрал лишь 4 (2+2) очка в 12 встречах. Неплохо начавший сезон Корбан Найт, последний раз забивал в начале октября, а последние шесть встреч проводит без набранных очков. Эрик Тангрэди скис после хет-трика в ворота «Северстали» 6 октября и уже окончательно разочаровал Андрея Скабелку. Линус Виделль пока и близко не напоминает себя прошлогоднего, но шведу всё-таки нужно какое-то время на адаптацию в новом коллективе.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

«Барыс» всегда был довольно результативной командой, но сейчас меньше казахстанской команды забросили только «Амур», «Сибирь» и «Трактор». Лучший бомбардир клуба – Роман Старченко, приятно удивлявший ещё и в прошлом сезоне, но сейчас у 33-летнего нападающего последние четыре матча сыграны вхолостую. Не видно качественного прогресса у Никиты Михайлиса, Павла Акользина, Алихана Асетова – доморощенных хоккеистов, раскрывшихся при Скабелке в прошлом чемпионате.



Легионеры проваливаются, а казахстанские хоккеисты не тянут. И если второй тезис привычен для «Барыса», то с первым в клубе почти никогда не сталкивались. Сейчас у команды из Нур-Султана просто нет атакующего потенциала, и команда идёт в восьмёрке Востока только благодаря организации игры в обороне – меньше «Барыса» пропустили только ЦСКА и «Ак Барс».



«Барыс», играющий от печки, – это интересно как эксперимент, но вряд ли хоть сколько-нибудь перспективно. В таких условиях Андрей Скабелка сможет вывести команду в плей-офф, но первый раунд будет потолком для «Барыса», а ведь в клубе после удачного прошлого сезона грезят как минимум финалом конференции. Без посильной помощи легионеров в атаке «Барыс» неконкурентоспособен, а Скабелка – не Пётр Воробьёв или Зинэтула Билялетдинов, чтобы добиваться результата в играх на вылет оборонительным хоккеем. Да и вратари у «Барыса» нестабильны и склонны к ошибкам.



Сейчас всё указывает на то, что в Нур-Султане собрался слабейший состав иностранцев за всё время выступления команды в КХЛ. Кажется, казахстанский клуб готовится в этом сезоне сделать шаг назад в своём развитии.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Топ-клубы КХЛ охотились за игроком АХЛ. Это весьма показательно

Мы много говорим в последнее время о том, что уровень в КХЛ выравнивается, следить за лигой становится интереснее, но при этом наш хоккей неизбежно теряет в яркости. Почему неизбежно? Всё очень просто. У большинства клубов КХЛ просто нет ресурсов, чтобы увеличить свои амбиции, поэтому выравнивание происходит не снизу, а сверху. Пока в мире есть НХЛ нам нужно смириться с тем, что либо в трёх-четырёх командах нашей лиги сконцентрированы все лучшие игроки и существует огромное количество проходных матчей, либо в КХЛ повышается конкуренция, но из больших клубов исчезают яркие личности. Другого пока не дано.

КХЛ меняется в лучшую сторону. Ещё год назад в это было трудно поверить Наша лига мощно добавила в непредсказуемости и спортивной конкуренции. Таблицы и сравнения.

Одной из первых иллюстраций этого процесса становится факт интереса нескольких ведущих клубов КХЛ и последующий переход в ЦСКА нападающего Марио Кемпе. Швед – добротный, но совсем не элитный форвард, который, однако же, вызвал интерес не только у московских «армейцев», но и у СКА с «Авангардом». Кемпе в своё время провёл три сезона в «Витязе», но ни разу не набрал более 34 очков в регулярке, а лучшим форвардом подмосковной команды был и вовсе только в одном чемпионате. После «Витязя» Марио отправился в Северную Америку, но не сумел закрепиться в «Аризоне», а «Лос-Анджелес» и вовсе ни разу не поднял форварда из АХЛ.

В прошлые «жирные» годы КХЛ, когда в лиге играли Радулов, Ковальчук и действительно крутые иностранцы, Кемпе с таким резюме мог бы заинтересовать тот же «Витязь», «Нефтехимик», «Сибирь»… Но сейчас на шведа охотились топовые и амбициозные команды, и это наглядно показывает, насколько обмельчает КХЛ в ближайшее время.

Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

И если интерес «Авангарда» к Кемпе ещё можно оправдать тяжёлой кадровой ситуацией «ястребов», то ЦСКА, выигравший борьбу за форварда, раньше бы на Марио вряд ли бы даже посмотрел. Однако сейчас руководитель «армейцев» Игорь Есмантович чётко понимает, что со следующего года количество русских звёзд в его команде резко сократится, да и заманивать иностранцев с именем будет гораздо труднее в условиях жёсткого потолка зарплат.

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Вот и нам надо потихоньку привыкать, что самыми яркими игроками в КХЛ скоро будут хоккеисты уровня Кемпе. Ну, зато должна вырасти конкуренция.

Пример Коростелёва в помощь программам ФХР. Америка ждёт не всех русских

Много ли вы слышали про форварда Никиту Коростелёва? Воспитанник московской хоккейной школы «Белые медведи» уехал в Северную Америку в 14 лет, играл за школьные команды, потом попал в лигу Онтарио, где в то время выступал Коннор Макдэвид, и даже довольно высоко котировался на драфте НХЛ. Но результаты Коростелёва в «Сарнии» были не самые впечатляющие, и «Торонто» выбрал Никиту лишь в седьмом раунде драфта, не особо рассчитывая на какое-то сотрудничество с игроком. Когда Коростелёв перерос юниорские лиги, то побывал в системе «Монреаля» и «Коламбуса» в АХЛ, но нигде не шло речи о том, чтобы россиянин дебютировал в НХЛ, а с середины прошлого сезона Коростелёва и вовсе отправили в ECHL. Сейчас Никите 22 года, и он ни с чем возвращается в Россию. Коростелёв будет играть в системе ЦСКА.



К чему вся эта грустная история? Вовсе не хочется утверждать, что Коростелёв – бесталанный форвард, переоценивший свои силы в юниорском возрасте, но со стороны всё это выглядит именно так. В 14 лет Никита наверняка уезжал за океан в твёрдой уверенности, что вырасти в хорошего игрока можно только в Америке, но за восемь лет он не добился никакого прогресса. Оказалось, что тезис «чем раньше уехать – тем лучше» вовсе не работает, и, как ни крути, всё зависит от конкретного хоккеиста, а не от какой-то системы. Пример Коростелёва показателен для тех ребят, которые во чтобы то ни стало стремятся уехать из России, одержимые мечтой об НХЛ. Им нужно понять, что свой уровень нужно оценивать адекватно, и что в Америке их никто не ждёт. Шанс стать новым Кучеровым, который стал большим мастером именно за океаном, конечно, есть, но, оказывается, существует немаленькая вероятность потратить много лет и в результате в 22 года приехать играть в ВХЛ. Даже знание английского языка и американского быта не помогут, если твой уровень – чуть выше среднего.

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Пример Никиты Коростелёва — словно бы в помощь различным программам ФХР. Руководители нашего хоккея стремятся создать свою систему подготовки хоккеистов и уменьшить отток игроков в Америку, но теоретические методики, учебники, приложения и громкие слова о «Красной машине» пока сильно проигрывают стереотипам. А вот пример реального человека – совсем другое дело.