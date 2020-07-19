Доус – в «Ак Барсе», а Гранлунд в «Салавате». Все главные переходы недели в КХЛ

ЦСКА расчистил платёжную ведомость, «Авангард» скомплектовал легионерский состав, а «Трактор» совершил финальные ходы в селекции.

Рассказываем о главных сделках клубов Континентальной лиги за последнюю неделю. Прошедшая неделя получилась богатой на события на трансферном рынке КХЛ. Упоминаем только о трансферах и продлениях контрактов, состоявшихся официально и подтверждённых командами.

Найджел Доус стал игроком «Ак Барса»

35-летний форвард долгое время считался главным лотом на рынке неограниченно свободных агентов. В итоге канадский нападающий, имеющий гражданство Казахстана, заключил однолетний контракт с «Ак Барсом». В минувшем сезоне Найджел Доус вошёл в пятёрку лучших бомбардиров по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф Доус провалился наряду со всем «Автомобилистом», однако ставить неудачу уральского клуба только в вину форварду вряд ли оправданно.



Опытный нападающий на протяжение всей карьеры в КХЛ демонстрирует стабильно высокий уровень игры в регулярных чемпионатах. В новом сезоне Найджел получит шанс исправить ситуацию в плей-офф. Казанская команда на данный момент выглядит одним из главных фаворитов сезона-2020/2021, а сам Доус отныне не будет считаться легионером в КХЛ.

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На данный момент «Ак Барс» является единственным клубом КХЛ, не вписывающимся в потолок зарплат. Впрочем, до 2 сентября это не имеет никакого значения. Тем более что одним из ходом, направленных на оптимизацию платёжки, уже стало отправление форварда Владислава Кары в «Северсталь». Похожая участь должна постичь и защитника Романа Абросимова.

Маркус Гранлунд заключил двухлетний контракт с «Салаватом»

Традиционный соперник «Ак Барса» по «зелёному дерби» ответил казанскому клубу своим мощным подписанием. До Уфы наконец-то добрался финский форвард Маркус Гранлунд. Двухлетний контракт с уфимским клубом был согласован ещё в начале мая. Долгое время загвоздка заключалась в трансферных нюансах, связанных с возобновлением сезона в НХЛ.



На этой неделе всё разрешилось, и Гранлунд официально был представлен в качестве игрока «Салавата Юлаева». Руководство уфимского клуба рассчитывает, что в лице Маркуса они получили лидера команды на долгие годы. В новом сезоне финн должен будет заменить в этой роли Линуса Умарка, который решил продолжить карьеру в Швейцарии.

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Иржи Секач сменил ЦСКА на «Авангард»

Действующий чемпион России ЦСКА в межсезонье не смог продавить повышение жёсткого потолка зарплат. В результате «армейский» клуб столкнулся с необходимостью расчистить платёжную ведомость команды. Чешский форвард Иржи Секач услышал просьбу от руководства ЦСКА переподписать соглашение на более выгодных для клуба финансовых условиях.

С предложением боссов «армейского» клуба Иржи соглашаться не стал, после чего обнаружил себя в списке отказов. Оттуда 28-летнего нападающего с контрактом на 60 млн рублей никто забирать не стал. ЦСКА расторг контракт с хоккеистом, выплатив 25% в качестве компенсации. После чего в качестве свободного агента Иржи заключил контракт с «Авангардом» на 50 млн рублей за сезон. В стане «ястребов» чех закрыл пятую легионерскую вакансию, присоединившись к Оливеру Каски, Вилле Покке, Риду Буше и Корбану Найту.

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Олимпийский чемпион Сергей Калинин пополнил состав «Трактора»

Схожая ситуация произошла между ЦСКА и нападающим Сергеем Калининым. Поправка заключается в том, что стороны обошлись без отправления хоккеиста в список отказов. Изначально было понятно, что никто бы оттуда игрока с зарплатой в 75 млн рублей забирать бы не стал.



После расторжения соглашения с «армейским» клубом олимпийский чемпион 2018 года перешёл в «Трактор». В челябинском клубе рассчитывают на Калинина, как на игрока второго звена. Боссы уральцев намерены использовать универсальные качества Сергея и верят, что хоккеист способен вернуться на уровень пикового сезона в СКА.

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Дмитрий Огурцов и Роман Манухов также стали игроками «Трактора»

Челябинский клуб вообще провёл очень активную селекционную работу. Серьёзные изменения претерпела защитная линия команды. Сначала состав команды пополнил защитник «Динамо» Дмитрий Огурцов, чей контракт ранее был выкуплен московским «Динамо».



Следом чёрно-белые совершили ещё один ход в селекции, заключив контракт с защитником Романом Мануховым. Ранее от услуг хоккеиста отказались в «Авангарде», где Манухов не смог завоевать стабильное место в основном составе. В «Тракторе» Роман имеет шансы побороться за место в топ-4 среди защитников.



Кажется, что для челябинцев этот переход должен стать последним в нынешнее межсезонье. В челябинском клубе итак наблюдается уже некий перебор с количеством хоккеистов. Неслучайно, что защитник Юрий Сергиенко в начале недели угодил в список отказов.

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ЦСКА сохранил Науменкова и Шалунова

Часть освободившихся средств после отказа от услуг Калинина и Секача в ЦСКА пустили на переподписание контрактов с защитником Михаилом Науменковым и форвардом Максимом Шалуновым. Оба хоккеиста в начале межсезонья разыграли карту с возможным отъездом в НХЛ, хотя эта информация изначально выглядела крайне сомнительной, особенно в отношении Науменкова.

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В итоге оба хоккеиста остаются в России ещё на один сезон. «Армейцы» же продлили соглашения с игроками на очень выгодных для себя условиях. Сообщается, что под потолком зарплат у клуба теперь чуть больше 110 млн рублей. Можно подумать и о сохранении Нестерова.

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«Автомобилист» продлил контракт с Трямкиным

Защитник Никита Трямкин также намеревался в это межсезонье перебраться в Северную Америку. Защитник надеялся подписать односторонний контракт с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс», которому принадлежат права на хоккеиста в североамериканской лиге. Однако боссы «косаток» тянули время и не предлагали игроку никакого соглашения.

В итоге Трямкин принял решение задержаться в родном клубе ещё на сезон. В первом интервью после подписания контракта Никита сообщил, что на его решение повлияла неопределённость с датой старта нового сезона в НХЛ.

«Нефтехимик» усилился защитником Мелкиори

Интересный трансфер осуществили в «Нефтехимике». Нижнекамский клуб подписал контракт с защитником Джулианом Мелкиори, «Волки» заключили с 28-летним канадским хоккеистом соглашение на один сезон. Джулиан должен заменить в «Нефтехимике» другого североамериканца Райана Мёрфи, выступавшего за «волков» в минувшем сезоне.



В 2010 году на драфте Национальной хоккейной лиги Мелкиори был выбран под общим номером 87 клубом «Атланта Трэшерс». В НХЛ игрок обороны провёл 30 матчей и набрал 2 (0+2) очка. Большую часть карьеры канадец выступал в различных клубах АХЛ, где отыграл 438 матчей и набрал 83 (24+59) очка.

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«Ак Барс» вернул Александра Хованова из «Миннесоты»

Казанцы на неделе не ограничились подписанием контракта с Доусом. Также из Северной Америки был возвращён воспитанник клуба Александр Хованов. Александр имеет трёхлетний контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Американский клуб отпустил Александра на один сезон в Казань, чтобы предоставить хоккеисту шанс получить игровую практику. Для «Ак Барса» контракт Хованова не будет накладным, так как это соглашение не будет учитываться в потолке зарплат.

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Минское «Динамо» возвращает талантливую молодёжь из Америки

Белорусский клуб продолжает вести активную политику, направленную на возвращение талантливой молодёжи из Америке. Вслед за нападающим Владимиром Алистровым, состав «зубров» пополнили защитники Иван Соловьёв и Владислав Колячонок, а также нападающие Максим Сушко и Егор Шарангович. Молодые хоккеисты вернулись в Беларусь на правах аренды.

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Не забывают в стане динамовцев и об опытных хоккеистах. Продлены контракты с защитником Дмитрием Знахаренко и нападающим Александром Павловичем. На просмотр в «Динамо» прибыл российский нападающий Роман Горбунов, в минувшем сезоне выступавший в тюменском «Рубине».