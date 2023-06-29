«Вегас» выписал Барбашёву $ 25 млн, КХЛ собралась в Монголию. Главные итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 29 июня.

На драфте НХЛ-2023 были выбраны 19 российских хоккеистов

Главным событием дня стал драфт НХЛ. Сенсационно первым из россиян был выбран защитник системы «Локомотива» Дмитрий Симашев, и лишь вслед за ним в «Филадельфию» ушёл Матвей Мичков – под седьмым номером. Всего на драфте в Америке выбрали 19 наших хоккеистов, это четвёртый результат среди всех стран.

«Вегас» подписал пятилетний контракт с Барбашёвым на $ 25 млн

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» официально объявила о продлении контракта с российским нападающим Иваном Барбашёвым на пять лет. Также сообщается, что россиянин будет получать $ 5 млн за сезон.

«Мы продлили контракт с Иваном Барбашёвым на пять лет!» – сообщается в анонсе клуба.

Ивану Барбашёву 27 лет. Россиянин попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй такой трофей в карьере. В 2019 году Кубок Стэнли покорился Барбашёву, когда он выступал в составе «Сент-Луис Блюз».

Михаил Аверин стал новым председателем совета директоров «Авангарда»

Новым председателем совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» назначен Михаил Аверин, сообщает пресс-служба клуба. Специалист займёт место Александра Крылова, объявившего об уходе с поста 25 мая 2023 года.

Михаил Аверин — выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина и дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук. Имеет опыт государственной службы. Сейчас обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».

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«Спартак» заключил трёхлетний контракт с Павлом Порядиным

«Спартак» заключил контракт с нападающим Павлом Порядиным, информирует пресс-служба московского клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на три года.

Ранее «Спартак» получил спортивные права на игрока в обмен на Дмитрия Злодеева, Артёма Серикова и денежную компенсацию в «Нефтехимик».

Министерство спорта Монголии предложило КХЛ провести предсезонный матч в Улан-Баторе

Министерство по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии предложило КХЛ провести предсезонный матч между командами лиги в Улан-Баторе.

«Такая идея появилась после того, как в Улан-Баторе в марте проходили чемпионат Азии и Океании среди юниоров, чемпионат мира в четвёртом дивизионе, а позднее и выступления российских фигуристов. Все события проходили на арене, которая вмещает четыре тысячи человек. Наше министерство направило письмо в Министерство спорта России с предложением провести предсезонный матч между командами КХЛ. Может, это будет в этом году, может — в следующем. Но кажется, что сыграть перед сезоном будет оптимальным вариантом», — приводит ТАСС слова представителя Министерства спорта Монголии.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что ведомство совместно с КХЛ прорабатывает организацию выставочного матча в Улан-Баторе.

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Правительство Чехии запретило россиянам выступать на соревнованиях в стране

Правительство Чехии запретило российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны, сообщает Sport.cz со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров. Сообщается, что такое предложение исходило от инициативы спортивных союзов и было поддержано руководством Национального агентства спорта. Также правительство запретило своим атлетам выступать в соревнованиях на территории России.

Кари Ялонен уволен с поста главного тренера сборной Чехии

Финский специалист Кари Ялонен отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Чехии, сообщает Sports.cz.

Новым главным тренером стал Радим Рулик. Вместе с ним в команду пришли помощники Марек Жидлицки и Иржи Калоус, а также тренер вратарей Ондржей Павелец.

Исполнительный комитет, состоящий из 11 человек, решил уволить Ялонена. За отставку проголосовали девять человек.

«Я лично уже чётко определился после чемпионата мира. И если бы мне не нужно было ждать коллективного решения, я бы сделал это раньше», — сказал глава Чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик.

Напомним, сборная Чехии на групповом этапе чемпионата мира – 2023 заняла четвёртое место в турнирной таблице группы В, и в матче 1/4 финала Чехия проиграла сборной США.

«Эдмонтон» обменял Клима Костина в «Детройт»

Нападающие Клим Костин и Кайлер Ямамото перешли из «Эдмонтон Ойлерз» в «Детройт Ред Уингз», сообщает пресс-служба «красных крыльев». Сообщается, что «нефтяники» получат компенсацию в будущем.

В прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету 24-летнего Костина 12 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2». В регулярке на счету 24-летнего форварда 57 игр и 21 (11+10) очко.

Кайлер Ямамото в 12 матчах Кубка Стэнли набрал 4 (1+3) очка. В регулярке 24-летний американский форвард сыграл 58 встреч, в которых забросил 10 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков.

«Тампа» обменяла права на Корри Перри в «Чикаго»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменяла права на нападающего Кори Перри в «Чикаго Блэкхоукс», сообщает пресс-служба «молний». «Лайтнинг» взамен получили право выбора в седьмом раунде драфта НХЛ 2024 года. Отметим, что с 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне 38-летний нападающий сыграл в розыгрыше Кубка Стэнли шесть матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. В регулярном сезоне-2022/2023 Перри провёл 81 игру, в которых забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач.

Кори Перри — обладатель Кубка Стэнли 2007 года в составе «Анахайм Дакс», обладатель Кубка мира (2016), двукратный олимпийский чемпион (2010 и 2014) и чемпион мира 2016 года в составе сборной Канады. С 22 мая 2016 года член «тройного золотого клуба». Обладатель «Харт Мемориал Трофи» как самый ценный игрок НХЛ сезона-2010/2011.