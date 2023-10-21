15 топ-событий воскресенья: финалы Карацева и Котова, НХЛ, КХЛ, футбол и Формула-1

Посмотреть все события 22 октября в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏎 1:00: Формула-1, Гран-при США, спринт

Интрига: кто проведёт работу над ошибками?

Из-за формата уикенда со спринтами у гонщиков и инженеров команд Ф-1 есть совсем мало времени, чтобы подготовиться к пятничной квалификации, из-за чего пилоты выступают с неоптимальными настройками и ошибаются больше обычного. К субботе все несколько адаптируются, проводя своего рода работу над ошибками. Поэтому интересно посмотреть, кто отыграется в спринте. Например, сможет ли восстановить доминирование относительно остальных Макс Ферстаппен? Приблизятся ли к напарникам Джордж Расселл и Оскар Пиастри? Поедут ли поприличнее гонщики «Астон Мартин»? Верим в весёлую и, даст бог, непредсказуемую короткую гонку в Остине!

Кто проведёт работу над ошибками? Фото: Chris Graythen/Getty Images

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 22 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Овечкин первый гол в сезоне?

Александр Овечкин не только пока ещё не открыл счёт своим голам в новом сезоне, но и последние два матча не смог нанести ни одного броска в створ! Такое с ним случилось вообще впервые за долгую карьеру в НХЛ. Да и весь «Вашингтон» выглядит медленным и всё никак не может раскачаться. После оглушительного разгрома от «Оттавы» команда попробует исправить ситуацию в Монреале.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

🏒 2:00: «Тампа Бэй» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 22 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прорвёт ли Мэттьюса и забьёт ли Кучеров снова?

Первая очная встреча команд с весны, когда «Торонто» неожиданно выбил «Тампу» в первом раунде плей-офф. В последних матчах дорогая и обычно развесёлая атака «Мэйпл Лифс» сидит практически на голодном пайке, забивая всего по голу за матч. Тем не менее Остон Мэттьюс продолжает лидировать в гонке снайперов лиги, но все его голы пришлись на два победных матча сезона. У «Тампы» похожая ситуация — она выигрывает, только когда забивает Кучеров. Прорвёт ли американского лидера «Торонто» и продолжит ли забивать россиянин, который сделал дубль в прошлом матче?

Никита Кучеров Фото: Getty Images

🏆 🎾 10:30*: Аслан Карацев (Россия, LD) — Бен Шелтон (США), Токио, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится для Карацева пятый финал ATP?

30-летний Аслан Карацев благодаря удачному выступлению на этой неделе в Токио пробился в свой пятый финал ATP в карьере. Теперь от титула его отделяет лишь одна победа. Но добиться её будет непросто, ведь противостоять россиянину будет надежда американского тенниса — 21-летний Бен Шелтон. Теннисисты ранее встречались лишь однажды — в третьем круге US Open сильнее оказался Бен, который затем стал полуфиналистом, а сейчас входит в топ-20 рейтинга ATP. Сумеет ли сейчас Аслан взять реванш и завоевать титул?

Аслан Карацев Фото: Koji Watanabe/Getty Images

⛸ 11:30: Фигурное катание, Гран-при России, произвольная программа

Интрига: смогут ли отыграться Марк Кондратюк и Аделия Петросян?

Короткая программа этапа Гран-при России в Омске преподнесла сразу несколько сюрпризов. Олимпийский чемпион Марк Кондратюк не справился с выступлением: упал с четверного прыжка и допустил ещё несколько грубых ошибок, что оставило его только на восьмом промежуточном месте. Сможет ли титулованный фигурист попасть по итогам произвольной в топ-3, где обосновались Матвей Ветлугин, Григорий Фёдоров и Семён Соловьёв?

Не смогла захватить лидерство и Аделия Петросян. Ученица Тутберидзе ошиблась на двух прыжках и упустила первое место Алине Горбачёвой. В произвольной программе ей придётся рисковать, чтобы догнать ученицу Софьи Федченко. А в парном катании реабилитироваться предстоит Анастасии Мишиной и Александру Галлямову после ошибки партнёра на прыжке.

Марк Кондратюк и Аделия Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/РИА Новости

⚽️ 14:00: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: третий матч за два месяца!

Зарубы красно-белых с нижегородцами, может, пока и не стали классикой отечественного футбола, но в этом сезоне играются уж очень часто. Дважды команды встретились в Кубке России, теперь – в РПЛ (а ещё ведь будет второй круг). Прошлая встреча в Москве закончилась настоящим шоу: «Спартак» вырвал победу со счётом 5:4 на последних минутах. Градуса встрече прибавляет тот факт, что команда Сергея Юрана на данный момент находится выше в турнирной таблице – пусть и по дополнительным показателям.

В этом сезоне команды встречались уже дважды Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», Единая лига

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: cможет ли «Локо» отомстить «Зениту» за финал Суперкубка?

Обе команды подходят к матчу после не лучшего старта сезона. У петербургского клуба наблюдались проблемы в нападении в первых четырёх играх, которые они смогли поправить лишь в матче с МБА, заработав множество штрафных после постоянных рывков в «краску». «Локо» с Московской академией смог одержать единственную победу в сезоне при четырёх поражениях. Тем не менее противостояние команд в минувшем Суперкубке подарило нам драматичную концовку. Сможем ли мы увидеть что-то похожее и в этом матче?

Сможет ли «Локо» отомстить «Зениту» за финал Суперкубка? Фото: Мария Залознова, Единая лига ВТБ

🏒 14:30: «Металлург» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: переломит ли «Авангард» ситуацию с неудачами на выезде?

«Авангард» продолжает выездную серию, на которой пока похвастаться совсем нечем. 10 пропущенных шайб в пяти матчах при всего пяти заброшенных. Омичи и так весь сезон в гостях выступают не слишком удачно, а тут ещё и играть предстоит в Магнитогорске, куда сейчас всем непросто добираться, учитывая закрытый в городе аэропорт. Против возглавляющего турнирную таблицу «Металлурга», который к тому же пару дней отдыхал и настраивался после обидного поражения в Челябинске. Сможет ли «Авангард» переломить ситуацию и добыть первые очки на этом выезде?

«Авангард» продолжает выездную серию, на которой пока похвастаться совсем нечем Фото: metallurg.ru

🏆 🎾 16:00*: Павел Котов (Россия, Q) — Гаэль Монфис (Франция, SR), Стокгольм, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Павел Котов в своём первом финале ATP?

Этот сезон для Павла Котова получается лучшим в карьере. В апреле в Марракеше он впервые добрался до полуфинала, а сейчас в Стокгольме не только повторил этот результат, но и прошёл на круг дальше. Чем завершится первый финал для россиянина? Соперник у него будет непростой, но всё в руках самого Павла.

Павел Котов Фото: Sarah Stier/Getty Images

⚽️ 16:30: «Зенит» — «Крылья Советов», РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: матч за второе место!

Скажи кто-то перед началом сезона, что за статус главного догоняющего РПЛ в 12-м туре будут биться «Зенит» и «Крылья Советов», вы вряд ли поверили бы. Но это так! Самарцы вылетели из Кубка России и сосредоточились на чемпионате, а чемпиону предстоит окончательно отряхнуться после череды падений и выйти на плато по набору очков. В РПЛ самарцы последний раз забирали очки с сине-бело-голубыми более 11 лет назад – в сентябре 2012-го. Так что фаворит понятен. А уж последняя победа «КС» над грандом датирована вообще 2006 годом!

Чемпиону предстоит окончательно отряхнуться после череды падений и выйти на плато по набору очков Фото: fc-zenit.ru

🏒 17:00: «Ак Барс» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли ЦСКА четвёртую победу подряд?

Очередное столкновение двух грандов. «Ак Барс» размазал ЦСКА в первом матче сезона, но с тех пор утекло немало воды. Вот уже и армейцы выбрались из ямы и потихоньку возвращают себе былые позиции. «Ак Барс», в свою очередь, после недельного простоя немного заржавел и неожиданно проиграл «Сибири» в овертайме. Получится ли у команды Сергея Фёдорова вернуть должок за Кубок открытия, а заодно впервые в сезоне одержать четыре победы кряду?

Очередное столкновение двух грандов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 18:05: «Монако» — «Метц», Лига 1, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Головин удержит команду на первом месте Лиги 1?

Положение у монегасков в чемпионате Франции хоть и лидирующее, но шаткое: любая потеря очков может сместить команду Ади Хюттера с вершины – ведь «Ницца», «ПСЖ» и «Брест» дышат в спину. Но в соперниках у Александра Головина один из аутсайдеров, что настраивает на позитив, если вы поддерживаете российского футболиста. Тем более что он сейчас на пике трансферной стоимости, является лидером «Монако» и вообще проводит классный сезон (2+1 в семи играх).

Александр Головин Фото: Getty Images

⚽️ 21:45: «Милан» — «Ювентус», Серия А, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отразится ли на «Юве» скандал с Фаджоли?

Италию сотрясает мощный скандал – несколько футболистов сборной подозреваются в игре на ставках. Хавбека «Ювентуса» Николо Фаджоли уже дисквалифицировали почти до конца сезона – как клуб психологически справится с этим ударом в топ-матче? «Милану», наверное, тоже неприятно, ведь следующим может стать Сандро Тонали – главный актив, за который летом выручили € 64 млн. А о величии противостояния «Милана» и «Ювентуса» и говорить бессмысленно – вы и так всё понимаете. Другой вопрос, как клубы нивелируют потери – у хозяев не сыграют Меньян и Эрнандес, а у гостей – не только Фаджоли, но и Погба.

Отразится ли на «Юве» скандал с Фаджоли? Фото: Harry How/Getty Images

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Атлетик», Примера, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барселона» — не сильнейший клуб Каталонии. Исправятся после матча?

Пока главный сюжет чемпионата Испании – идущая второй «Жирона». Этот скромный каталонский клуб уступает в Ла Лиге только «Реалу», зато обходит гегемона из региональной столицы. «Барса» проигрывала «Атлетику» последний раз в Примере почти пять лет назад, поэтому результат матча во многом предрешён. Но хватит ли этого, чтобы наконец обогнать дерзкого соседа по автономии? «Жирона» тем временем сыграет с «Альмерией».

«Барса» проигрывала «Атлетику» последний раз в Примере почти пять лет назад Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

🏎 22:00: Формула-1, Гран-при США, гонка

Интрига: быть ли второму поражению «Ред Булл» в сезоне?

Макс Ферстаппен будет стартовать в главной гонке уикенда на «Трассе Америк» только шестым после ошибки, стоившей ему поул-позишен. Сумеет ли голландец отыграться в ситуации, когда по чистой скорости его машина не смотрелась на голову сильнее конкурентов? А может, первую победу в сезоне одержит обладатель поула Шарль Леклер? Или Ландо Норрис при старте со второго места победит впервые в карьере? Ну, или Льюис Хэмилтон прервёт уже двухлетнюю серию без единого триумфа? Расклад на стартовой решётке максимально интригует!