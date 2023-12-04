9 топ-матчей вторника: НХЛ, КХЛ, АПЛ, Евролига и Кубок Италии

За чем следить 5 декабря: много хоккея, баскетбол и футбол.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 22:15: «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид, Евролига, 12-й тур

Интрига: первая встреча двух финалистов прошлого розыгрыша Евролиги

Впервые в нынешнем сезоне сойдутся финалисты драматичного финала в Каунасе. Как начали сезон фавориты? «Реал» как считался главным фаворитом сезона, так и считается до сих пор. Но нельзя не отметить, что в прошлом туре испанцы потерпели своё первое поражение. «Олимпиакос», в свою очередь, сделал шаг назад. Вызвано это было прежде всего уходом Александара Везенкова и Костаса Слукаса, но команда продолжает бороться, чтобы вернуться на прошлогодние позиции. В помощь греческому клубу был подписан Филип Петрушев, который не закрепился в НБА. Сможет ли пирейский коллектив отомстить за драматичный финал и нанести «Реалу» второе поражение подряд в сезоне?

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: отомстит ли «Тампа» «Далласу» за унизительное поражение со счётом 1:8?

«Тампа» попала в глубокий кризис – «молнии» не могут выиграть уже четыре матча подряд. За это время «Лайтнинг» успели потерпеть разгромное поражение со счётом 1:8 от «Далласа». Голкипера Андрея Василевского и вовсе заменили после двух периодов. Ситуация «Далласа» немного лучше. «Старз» выиграли дважды за последние пять матчей и идут в топ-5 на Западе, пока «Тампа» даже не попадает в зону плей-офф. Сможет ли Никита Кучеров – лучший бомбардир чемпионата НХЛ – прервать падение «Лайтнинг» и отомстить «Далласу» за унижение?

🏒 5:00: «Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 декабря 2023, вторник. 05:00 МСК Аризона Койотс Глендейл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Александр Овечкин своё 1500-е очко в НХЛ?

«Вашингтон» в последнее время начал потихоньку выбираться из кризиса начала сезона. «Кэпиталз» одержали семь побед в 10 матчах и запрыгнули в зону плей-офф. Несмотря на эти улучшения, главная звезда команды Александр Овечкин по-прежнему испытывает сложности. Капитан «Вашингтона» не может забить уже в шести встречах подряд – за этот отрезок Ови набрал всего два балла. А ведь ему не хватает всего одного очка до юбилейной бомбардирской отметки – 1500! Получится ли у него сделать это в матче с «Аризоной», которая спустя долгие годы наконец далеко не худшая команда лиги и даже претендует на плей-офф.

Погоня Овечкина за Гретцки вызывает много опасений в Америке: Журналист Sportsnet: я ненавидел Овечкина, не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки!

🏒 17:00: «Металлург» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли ЦСКА поправить свои дела в матче с лидером чемпионата?

Москвичи продолжают хандрить, но потихоньку исправляют провалы начала сезона. ЦСКА уже в зоне плей-офф, команда хочет задержаться там и даже забраться повыше. «Металлург» после безумной 11-матчевой победной серии проиграл уже дважды подряд. Сначала потерпели неожиданное поражение от «Барыса», затем уступили СКА. У магнитогорцев, кажется, начинается кризис. Воспользуется ли этим ЦСКА?

🏒 17:00: «Автомобилист» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервут ли кризисные екатеринбуржцы 11-матчевую победную серию СКА?

Санкт-петербургская команда не проигрывает уже 11 встреч подряд. На этом пути СКА разобрался, кажется, со всеми топами КХЛ: ЦСКА, «Спартаком», «Металлургом», московским «Динамо», «Торпедо» и «Локомотивом». «Автомобилист», наоборот, угодил в серьёзнейшую яму. Подопечные Николая Заварухина выиграли всего лишь раз в последних шести встречах – и теперь будущее тренера в команде под большим вопросом. Смогут ли игроки заступиться за своего наставника и дать отпор СКА?

Заварухин пытался объяснить, как команда проиграла «Куньлуню»: Главный тренер «Автомобилиста» назвал причины неожиданного поражения от «Куньлуня»

🏒 18:00: «Лада» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет победителем из схватки проблемных команд-открытий КХЛ?

«Лада» после своего возвращения в лигу удивила вообще всех. Тольяттинцы разогнались так, что в какой-то момент даже вышли на первое место в КХЛ! Сейчас же у «Лады» проблемы: команда лишь раз выиграла в последних пяти матчах. Яркое «Торпедо» тоже вошло в кризисную ситуацию. Нижегородцы чередуют серии побед и поражений, но стабильно показывают привлекательнейшую игру. Кто кого – дерзкий новичок с проблемами или нестабильный «почти-гранд» с классным стилем?

Игорь Ларионов ведёт нижегородцев к светлому будущему: Тренер «Торпедо» Ларионов рассказал, какую мечту хочет осуществить в нижегородском клубе

🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» М, регулярный чемпионат КХЛ

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Интрига: сможет ли «Спартак» выбраться из кризиса в дерби с лучшей командой Запада?

«Спартак» ярко начал сезон, вышел в лидеры КХЛ и наконец-то радовал болельщиков приятной игрой. Однако дела красно-белых неожиданно разладились. Только одна победа в шести матчах вызывает множество вопросов. «Динамо», наоборот, идёт хорошо, хоть иногда и проигрывает. Бело-голубые лидируют в Западной конференции и отчаянно гонятся за «Металлургом» – лучшей командой КХЛ. Получится ли у «Спартака» совладать с набравшим ход «Динамо»?

⚽️ 23:00: «Лацио» — «Дженоа», Кубок Италии, 1/8 финала

Интрига: Сарри начинает путь к трофею

«Лацио» проводит не лучший сезон в Серии А. Но в Лиге чемпионов команда обеспечила себе место в плей-офф. Теперь есть возможность продвинуться и в Кубке Италии. «Орлы» в 1/8 финала на своём поле примут «Дженоа». Генуэзцы уже прошли два раунда, обыграв «Модену» и «Реджину». Но на «Стадио Олимпико» победить непросто. Тем более что «Лацио» наверняка постарается дойти до решающих стадий Кубка. Сарри необходима большая победа с клубом.

⚽️ 23:15: «Лутон Таун» — «Арсенал», АПЛ, 15-й тур

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Интрига: «Арсенал» упрочит лидерство в чемпионате Англии?

«Арсенал» — лидер АПЛ. Команда Микеля Артеты на два очка опережает «Ливерпуль» после 14 туров. В последних трёх матчах чемпионата «канониры» неизменно побеждали. Впереди – выезд к «Лутон Таун». Отличный шанс набрать не самые сложные три очка. «Лутон» занимает 17-е место, борясь за выживание в АПЛ. Но на один матч скромная команда собраться может. Почему бы не совершить сенсацию и не обыграть «Арсенал»? Хотя у лондонцев есть отличная мотивация увеличить преимущество над конкурентами в борьбе за золото.