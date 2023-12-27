10 топ-матчей четверга: наши в НХЛ, яркие вывески в НБА, КХЛ и АПЛ

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: упрочат ли «Рейнджерс» лидерство на Востоке?

Нью-йоркцы проводят впечатляющий сезон и единолично лидируют в конференции, опережая идущий вторым «Бостон» на три очка при равном количестве матчей. С «Вашингтоном» «синерубашечники» встречались четыре недели назад, и тогда «столичные» одержали крупную сухую победу со счётом 4:0. По итогам следующего матча подопечные Питера Лавиолетта лидерство точно не упустят. Но если они хотят его упрочить, то нужно брать реванш у Овечкина и Ко.

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🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Никита Кучеров 60-е очко в сезоне?

Российский форвард «Тампы» продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. За 34 матча Кучеров набрал 57 очков — роскошная статистика в исполнении Никиты, который при удачном раскладе может превзойти собственный рекорд по очкам за регулярку для россиян. В игре с «Флоридой» Кучеров может стать первым игроком в сезоне, набравшим 60 очков. Для этого нужно провести очень результативный матч, но забивать и отдавать в игре с «пантерами» Никита умеет и любит.

🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Филадельфия» оторваться от «Орландо» в таблице при травмированном Эмбииде?

Главной историей этого матча будет то, как «Филадельфия» будет справляться с конкурентом по Восточной конференции без своего лидера, Джоэла Эмбиида, снова выступающего в нынешнем сезоне на уровне MVP. Предыдущий свой матч без центрового «Сиксерс» проиграли, произошло это во время рождественских игр на арене «Майами Хит». «Орландо», в свою очередь, оправился от неудачного отрезка из четырёх поражений подряд и выиграл две свои предыдущие встречи. Кто окажется сильнее?

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Миннесота» одержать четвёртую победу подряд?

«Дикари» при Джоне Хайнсе вернулись в пул конкурентоспособных команд. Вот и до зоны плей-офф осталось всего два очка — и это при матче в запасе относительно находящейся на восьмой строчке «Аризоны». «Детройт» — довольно удачный соперник для набора очков прямо сейчас. Несмотря на переход Патрика Кейна, который набирает в среднем по очку за игру, дела у «крыльев» в целом идут гораздо хуже.

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🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто улучшит свои позиции в таблице?

Обе команды находятся в хорошей форме и выступают лучше, чем ожидалось перед сезоном. «Тандер» являются одной из главных сенсаций нынешнего розыгрыша НБА, находясь в двух с половиной играх от первого место на Западе. «Никс», в свою очередь, набирают форму и в своём прошлом матче оформили, возможно, самую качественную победу в сезоне, обыграв на Рождество «Милуоки Бакс». Учитывая плотность в таблицах, победа в этом матче поможет обеим командам цепляться за самые высокие места. Какая из команд способна не отпускать лидеров лиги?

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🏒 18:00: «Лада» — «Динамо» М, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2023, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: с какой попытки «Динамо» возглавит таблицу КХЛ?

Бело-голубые имели отличную возможность вырваться в единоличные лидеры ещё по итогам игры со СКА, но проиграли петербуржцам на своей площадке. «Спартак» совершил очередной подарок соседям, уступив нижегородскому «Торпедо» в серии буллитов. Теперь динамовцам надо обыгрывать «Ладу», но тольяттинцы, тем более на своей площадке, соперник крайне неуступчивый. Ну и надеяться на потерю очков у красно-белых.

🏒 19:00: «Торпедо» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: подберутся ли ярославцы к лидирующему дуэту Запада?

Сейчас «Локомотив» находится на расстоянии всего трёх очков от «Динамо», о предстоящем матче которого мы уже поговорили, и четырёх — от лидирующего «Спартака». Команда Игоря Никитина имеет хороший шанс сократить отставание от дуэта лидеров, но для этого надо обыгрывать «Торпедо», которое имеет шансы сравняться с железнодорожниками в случае победы в основное время.

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🏒 19:00: «Ак Барс» — «Металлург» Мг, регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оживёт ли «Ак Барс»?

Казанцы были безоговорочным фаворитом Востока, но пока идущий девятым «Амур» располагается к ним даже ближе, чем лидирующая «Магнитка» — всего четыре очка против девяти. Финалистам Кубка Гагарина пора просыпаться — «Ак Барс» проиграл четыре из пяти последних матчей. Так и из зоны плей-офф выпасть можно.

⚽️ 22:30: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 19-й тур

Интрига: «Брайтон» не может победить, «Тоттенхэм» не проигрывает — чья серия закончится?

Сейчас команды демонстрируют противоположные результаты. В последних трёх встречах у «Брайтона» нет побед, а у «Тоттенхэма» – только они и есть. А если вспомнить историю противостояний и заглянуть в прошлый сезон, то у Роберто Де Дзерби мало шансов на успех: тогда его команда дважды уступила. Ангелос Постекоглу же с данным соперником ещё не играл, поэтому будет интересно взглянуть на его решения. Жаль только, что команды обескровлены большим количеством травм.

⚽️ 23:15: «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 19-й тур

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Интрига: «Арсенал» потеряет первую строчку?

Чтобы этого не случилось, команде Микеля Артеты нужно обязательно побеждать «Вест Хэм». В иных случаях по итогам 19 туров лидером чемпионата Англии останется «Ливерпуль». Интересно, что последние два данных лондонских дерби закончились для вице-чемпиона грустно: поражение в Кубке лиги и ничья в АПЛ. Так что не назовёшь команду Дэвида Мойеса явным аутсайдером встречи – особенно если учесть, что она идёт близко к топ-4 и прямо сейчас имеет хорошие шансы там оказаться по итогам сезона.