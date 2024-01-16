9 топ-матчей среды: хоккей, волейбол, баскетбол, теннис и футбол

За чем следить 17 января: НХЛ и НБА, КХЛ, Суперлига, Кубки Африки и Испании, Australian Open.

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 января 2024, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Вашингтон» вплотную подобраться к зоне плей-офф?

«Столичные» в последних матчах не могут порадовать своих болельщиков стабильностью — команда чередует победы с поражениями, а последнюю более-менее продолжительную выигрышную серию «Кэпиталз» проводили почти месяц назад. Начать новую они вполне могут в игре с «Анахаймом», который после резвого старта сезона вполне ожидаемо сдал и опустился практически на самое дно Западной конференции. Два очка в матче с «утками» не поднимут «Вашингтон» в зону плей-офф, но помогут до минимума сократить от неё отставание.

В последних матчах «Кэпиталз» были вынуждены обходиться без своего капитана: Хоккейный агент высказался об отсутствии Овечкина в двух последних матчах «Вашингтона»

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: наберёт ли Артемий Панарин 60-е очко в сезоне?

После того как «Вашингтон» прервал девятиматчевую серию Панарина с набранными очками, он начал новую — с теми же «Кэпиталз». Сейчас Артемий находится всего в шаге от того, чтобы стать пятым игроком в этом сезоне, добравшимся до отметки в 60 результативных действий. Российский форвард «Рейнджерс» находится в отличной форме, поэтому новых свершений от него стоит ждать буквально в каждом матче. Если он наберёт очко-другое в матче с «Сиэтлом», это абсолютно никого не удивит.

Панарин переписывает историю «Рейнджерс»: Панарин отметился историческим достижением в игре с «Вашингтоном»

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 января 2024, среда. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Эдмонтон» продлит рекордную победную серию?

Таких «нефтяников» многие ждали с самого начала сезона — клуб из Альберты в последнее время сметает на своём пути всех и вся, одержав 10 побед подряд. Эта серия стала рекордной в истории «Эдмонтона» — так долго команда не выигрывала даже в годы династии Гретцки, Мессье и Курри. «Торонто», в свою очередь, проиграл три последних матча — «Ойлерз» вполне могут «помочь» соотечественникам продлить и их серию.

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: противостояние второго и четвёртого мест Западной конференции

Перед «Оклахома-Сити Тандер» стоит непростая задача — они играют второй день подряд с клубом из Лос-Анджелесе. До этого «Оклахома» уступила в непростом матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса со счётом 105:112 — теперь предстоит встреча с «Лос-Анджелес Клипперс». Однако у «Тандер» в последних 15 играх 12 побед. Тем временем «Клипперс» — это одна из лучших команд в НБА по игре на своей площадке, они выиграли 16 встреч из 20 перед своей публикой.

🎾 9:00*: Кристофер Юбэнкс (США) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Рублёв после тяжёлого пятисетовика?

Андрей Рублёв на старте Australian Open одержал непростую победу в пяти сетах над Тьяго Уайлдом. Теперь ему будет противостоять американец Кристофер Юбэнкс, с которым они ранее не играли. Будущий победитель встретится в третьем круге с кем-то из пары Себастьян Корда — Кентен Алис.

🏒 16:30: «Авангард» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «ястребы» одержат шестую победу подряд?

«Авангард» сейчас на ходу — команда из Омска лидирует в КХЛ по потерянным очкам и идёт на серии из пяти побед. В последнем матче «ястребы» смогли победить даже без своего ударного звена — Ткачёв, Спунер и Буше отдыхали, пока их товарищи обыгрывали «Амур». ЦСКА же после четырёх побед подряд слегка притормозил, проиграв два последних матча. Учитывая нестабильность армейцев и текущую форму «Авангарда», возможная победа последних в предстоящей встрече кажется наиболее вероятным исходом.

🏐 19:00: «Динамо» М — «Зенит-Казань», Суперлига (м), 17-й тур

Интрига: кто застолбит за собой вторую строчку Суперлиги?

«Динамо» и «Зенит» на расстоянии вытянутой руки от лидеров чемпионата России из Новосибирска: «Локо» на четыре очка опережает конкурентов. А победа в принципиальном матче гарантирует неплохой психологический задел на будущее: казанцам и москвичам уже в этом месяце встречаться с железнодорожниками.

⚽️ 20:00: Марокко — Танзания, Кубок Африки, группа F, 1-й тур

Интрига: как сенсация ЧМ-2022 стартует в новом турнире?

Вы же не забыли про сборную Марокко? Команда зажгла на чемпионате мира в Катаре, где дошла до полуфинала. А теперь марокканцы стартуют на Кубке африканских наций. В 1-м туре сборной предстоит сыграть со скромной Танзанией. Тренд турнира пока такой, что фавориты теряют очки в матчах с аутсайдерами. Интересно, постигнет ли Марокко такая же участь.

⚽️ 23:00: «Осасуна» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: поможет ли Захарян своей команде пробиться в четвертьфинал?

Арсен в последнее время частенько получает игровую практику. Связано это в том числе с травмами и турнирами сборных (яркий Кубо укатил на Кубок Азии). Новый шанс россиянин может получить в 1/8 финала Кубка Испании, где его «Сосьедад» зарубится на выезде с «Осасуной». Соперник неуступчивый, так что Захаряну придётся вкалывать!