9 топ-матчей среды: хоккей, волейбол, баскетбол, теннис и футбол

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Посмотреть все события 17 января в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 9:00*: Кристофер Юбэнкс (США) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, второй круг
- 🏒 16:30: «Авангард» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏐 19:00: «Динамо» М — «Зенит-Казань», Суперлига (м), 17-й тур
- ⚽️ 20:00: Марокко — Танзания, Кубок Африки, группа F, 1-й тур
- ⚽️ 23:00: «Осасуна» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, 1/8 финала
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: сможет ли «Вашингтон» вплотную подобраться к зоне плей-офф?
«Столичные» в последних матчах не могут порадовать своих болельщиков стабильностью — команда чередует победы с поражениями, а последнюю более-менее продолжительную выигрышную серию «Кэпиталз» проводили почти месяц назад. Начать новую они вполне могут в игре с «Анахаймом», который после резвого старта сезона вполне ожидаемо сдал и опустился практически на самое дно Западной конференции. Два очка в матче с «утками» не поднимут «Вашингтон» в зону плей-офф, но помогут до минимума сократить от неё отставание.
🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: наберёт ли Артемий Панарин 60-е очко в сезоне?
После того как «Вашингтон» прервал девятиматчевую серию Панарина с набранными очками, он начал новую — с теми же «Кэпиталз». Сейчас Артемий находится всего в шаге от того, чтобы стать пятым игроком в этом сезоне, добравшимся до отметки в 60 результативных действий. Российский форвард «Рейнджерс» находится в отличной форме, поэтому новых свершений от него стоит ждать буквально в каждом матче. Если он наберёт очко-другое в матче с «Сиэтлом», это абсолютно никого не удивит.
🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: «Эдмонтон» продлит рекордную победную серию?
Таких «нефтяников» многие ждали с самого начала сезона — клуб из Альберты в последнее время сметает на своём пути всех и вся, одержав 10 побед подряд. Эта серия стала рекордной в истории «Эдмонтона» — так долго команда не выигрывала даже в годы династии Гретцки, Мессье и Курри. «Торонто», в свою очередь, проиграл три последних матча — «Ойлерз» вполне могут «помочь» соотечественникам продлить и их серию.
🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
Интрига: противостояние второго и четвёртого мест Западной конференции
Перед «Оклахома-Сити Тандер» стоит непростая задача — они играют второй день подряд с клубом из Лос-Анджелесе. До этого «Оклахома» уступила в непростом матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса со счётом 105:112 — теперь предстоит встреча с «Лос-Анджелес Клипперс». Однако у «Тандер» в последних 15 играх 12 побед. Тем временем «Клипперс» — это одна из лучших команд в НБА по игре на своей площадке, они выиграли 16 встреч из 20 перед своей публикой.
🎾 9:00*: Кристофер Юбэнкс (США) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, второй круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как сыграет Рублёв после тяжёлого пятисетовика?
Андрей Рублёв на старте Australian Open одержал непростую победу в пяти сетах над Тьяго Уайлдом. Теперь ему будет противостоять американец Кристофер Юбэнкс, с которым они ранее не играли. Будущий победитель встретится в третьем круге с кем-то из пары Себастьян Корда — Кентен Алис.
🏒 16:30: «Авангард» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «ястребы» одержат шестую победу подряд?
«Авангард» сейчас на ходу — команда из Омска лидирует в КХЛ по потерянным очкам и идёт на серии из пяти побед. В последнем матче «ястребы» смогли победить даже без своего ударного звена — Ткачёв, Спунер и Буше отдыхали, пока их товарищи обыгрывали «Амур». ЦСКА же после четырёх побед подряд слегка притормозил, проиграв два последних матча. Учитывая нестабильность армейцев и текущую форму «Авангарда», возможная победа последних в предстоящей встрече кажется наиболее вероятным исходом.
🏐 19:00: «Динамо» М — «Зенит-Казань», Суперлига (м), 17-й тур
Интрига: кто застолбит за собой вторую строчку Суперлиги?
«Динамо» и «Зенит» на расстоянии вытянутой руки от лидеров чемпионата России из Новосибирска: «Локо» на четыре очка опережает конкурентов. А победа в принципиальном матче гарантирует неплохой психологический задел на будущее: казанцам и москвичам уже в этом месяце встречаться с железнодорожниками.
⚽️ 20:00: Марокко — Танзания, Кубок Африки, группа F, 1-й тур
Интрига: как сенсация ЧМ-2022 стартует в новом турнире?
Вы же не забыли про сборную Марокко? Команда зажгла на чемпионате мира в Катаре, где дошла до полуфинала. А теперь марокканцы стартуют на Кубке африканских наций. В 1-м туре сборной предстоит сыграть со скромной Танзанией. Тренд турнира пока такой, что фавориты теряют очки в матчах с аутсайдерами. Интересно, постигнет ли Марокко такая же участь.
⚽️ 23:00: «Осасуна» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, 1/8 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: поможет ли Захарян своей команде пробиться в четвертьфинал?
Арсен в последнее время частенько получает игровую практику. Связано это в том числе с травмами и турнирами сборных (яркий Кубо укатил на Кубок Азии). Новый шанс россиянин может получить в 1/8 финала Кубка Испании, где его «Сосьедад» зарубится на выезде с «Осасуной». Соперник неуступчивый, так что Захаряну придётся вкалывать!