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Расписание спортивных матчей 17 января 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

9 топ-матчей среды: хоккей, волейбол, баскетбол, теннис и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 января
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За чем следить 17 января: НХЛ и НБА, КХЛ, Суперлига, Кубки Африки и Испании, Australian Open.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Вашингтон» вплотную подобраться к зоне плей-офф?

«Столичные» в последних матчах не могут порадовать своих болельщиков стабильностью — команда чередует победы с поражениями, а последнюю более-менее продолжительную выигрышную серию «Кэпиталз» проводили почти месяц назад. Начать новую они вполне могут в игре с «Анахаймом», который после резвого старта сезона вполне ожидаемо сдал и опустился практически на самое дно Западной конференции. Два очка в матче с «утками» не поднимут «Вашингтон» в зону плей-офф, но помогут до минимума сократить от неё отставание.

В последних матчах «Кэпиталз» были вынуждены обходиться без своего капитана:
Хоккейный агент высказался об отсутствии Овечкина в двух последних матчах «Вашингтона»

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберёт ли Артемий Панарин 60-е очко в сезоне?

После того как «Вашингтон» прервал девятиматчевую серию Панарина с набранными очками, он начал новую — с теми же «Кэпиталз». Сейчас Артемий находится всего в шаге от того, чтобы стать пятым игроком в этом сезоне, добравшимся до отметки в 60 результативных действий. Российский форвард «Рейнджерс» находится в отличной форме, поэтому новых свершений от него стоит ждать буквально в каждом матче. Если он наберёт очко-другое в матче с «Сиэтлом», это абсолютно никого не удивит.

Панарин переписывает историю «Рейнджерс»:
Панарин отметился историческим достижением в игре с «Вашингтоном»

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Эдмонтон» продлит рекордную победную серию?

Таких «нефтяников» многие ждали с самого начала сезона — клуб из Альберты в последнее время сметает на своём пути всех и вся, одержав 10 побед подряд. Эта серия стала рекордной в истории «Эдмонтона» — так долго команда не выигрывала даже в годы династии Гретцки, Мессье и Курри. «Торонто», в свою очередь, проиграл три последних матча — «Ойлерз» вполне могут «помочь» соотечественникам продлить и их серию.

Обзор исторической победы «Эдмонтона»:
Такого не было никогда! «Эдмонтон» переписал рекорд, не покорившийся даже в эпоху Гретцки
Такого не было никогда! «Эдмонтон» переписал рекорд, не покорившийся даже в эпоху Гретцки

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: противостояние второго и четвёртого мест Западной конференции

Перед «Оклахома-Сити Тандер» стоит непростая задача — они играют второй день подряд с клубом из Лос-Анджелесе. До этого «Оклахома» уступила в непростом матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса со счётом 105:112 — теперь предстоит встреча с «Лос-Анджелес Клипперс». Однако у «Тандер» в последних 15 играх 12 побед. Тем временем «Клипперс» — это одна из лучших команд в НБА по игре на своей площадке, они выиграли 16 встреч из 20 перед своей публикой.

Новый контракт одного из лидеров «парусников»:
Кавай остаётся в «Клипперс» — ему выдали контракт на $ 153 млн. При чём тут новый стадион?
Кавай остаётся в «Клипперс» — ему выдали контракт на $ 153 млн. При чём тут новый стадион?

🎾 9:00*: Кристофер Юбэнкс (США) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 09:00 МСК
Кристофер Юбэнкс
35
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: как сыграет Рублёв после тяжёлого пятисетовика?

Андрей Рублёв на старте Australian Open одержал непростую победу в пяти сетах над Тьяго Уайлдом. Теперь ему будет противостоять американец Кристофер Юбэнкс, с которым они ранее не играли. Будущий победитель встретится в третьем круге с кем-то из пары Себастьян Корда — Кентен Алис.

Полное теннисное расписание вышло отдельной статьёй:
10 топ-матчей среды в теннисе: Рублёв, Мирра и Хачанов бьются за 3-й круг AO-2024
10 топ-матчей среды в теннисе: Рублёв, Мирра и Хачанов бьются за 3-й круг AO-2024

🏒 16:30: «Авангард» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ястребы» одержат шестую победу подряд?

«Авангард» сейчас на ходу — команда из Омска лидирует в КХЛ по потерянным очкам и идёт на серии из пяти побед. В последнем матче «ястребы» смогли победить даже без своего ударного звена — Ткачёв, Спунер и Буше отдыхали, пока их товарищи обыгрывали «Амур». ЦСКА же после четырёх побед подряд слегка притормозил, проиграв два последних матча. Учитывая нестабильность армейцев и текущую форму «Авангарда», возможная победа последних в предстоящей встрече кажется наиболее вероятным исходом.

Как выглядит борьба за плей-офф на Востоке КХЛ:
«Барыс» остыл к русской лиге, «Ак Барс» заставит топ-клубы «убегать»? Расклады Востока КХЛ
«Барыс» остыл к русской лиге, «Ак Барс» заставит топ-клубы «убегать»? Расклады Востока КХЛ

🏐 19:00: «Динамо» М — «Зенит-Казань», Суперлига (м), 17-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 17-й тур
17 января 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит-Казань
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто застолбит за собой вторую строчку Суперлиги?

«Динамо» и «Зенит» на расстоянии вытянутой руки от лидеров чемпионата России из Новосибирска: «Локо» на четыре очка опережает конкурентов. А победа в принципиальном матче гарантирует неплохой психологический задел на будущее: казанцам и москвичам уже в этом месяце встречаться с железнодорожниками.

Что ждёт волейбол в 2024-м:
Что случится в волейболе в 2024 году: доминация чемпионов и победы россиян за границей
Что случится в волейболе в 2024 году: доминация чемпионов и победы россиян за границей

⚽️ 20:00: Марокко — Танзания, Кубок Африки, группа F, 1-й тур

Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
17 января 2024, среда. 20:00 МСК
Марокко
Не начался
Танзания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сенсация ЧМ-2022 стартует в новом турнире?

Вы же не забыли про сборную Марокко? Команда зажгла на чемпионате мира в Катаре, где дошла до полуфинала. А теперь марокканцы стартуют на Кубке африканских наций. В 1-м туре сборной предстоит сыграть со скромной Танзанией. Тренд турнира пока такой, что фавориты теряют очки в матчах с аутсайдерами. Интересно, постигнет ли Марокко такая же участь.

Марокканцы могли взять бронзу ЧМ, но всё закончилось скандалом:
«Катарский судья — проcто ни о чём». Скандал в матче за третье место чемпионата мира
«Катарский судья — проcто ни о чём». Скандал в матче за третье место чемпионата мира

⚽️ 23:00: «Осасуна» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Испании . 1/8 финала
17 января 2024, среда. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Захарян своей команде пробиться в четвертьфинал?

Арсен в последнее время частенько получает игровую практику. Связано это в том числе с травмами и турнирами сборных (яркий Кубо укатил на Кубок Азии). Новый шанс россиянин может получить в 1/8 финала Кубка Испании, где его «Сосьедад» зарубится на выезде с «Осасуной». Соперник неуступчивый, так что Захаряну придётся вкалывать!

Предыдущий матч закончился для Захаряна провалом:
Захарян и «Сосьедад» провалили одну из важнейших игр сезона. Это приговор в борьбе за ЛЧ?
Захарян и «Сосьедад» провалили одну из важнейших игр сезона. Это приговор в борьбе за ЛЧ?
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