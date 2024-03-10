8 топ-матчей понедельника: «Амур» — «Магнитка», Месси с Роналду в футболе, НБА и теннис

Начинаем рабочую неделю с яркого спорта: забьёт ли Кузнецов за новый клуб в НХЛ и доберётся ли Рублёв до Циципаса? Следите с нами!

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🏒 00:00: «Каролина Харрикейнз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Кузнецов первый гол за новый клуб?

Накануне Евгений Кузнецов сыграл свой первый матч после обмена в «Каролину». Разжиться результативными действиями у россиянина не получилось, но его команда одержала победу над «Нью-Джерси». Спустя сутки Евгений проведёт второй матч за «Харрикейнз». Получится ли забить первый гол или хотя бы набрать первое очко благодаря результативной передаче?

Как сложился дебют Кузнецова в «Каролине»? Статистика Евгения Кузнецова в дебютном матче за «Каролину» в НХЛ

⚽️ 00:00: «Интер Майами» — «Клёб де Фут Монреаль», регулярный чемпионат МЛС

Интрига: забьёт ли в очередной раз Месси?

Лео в огромном порядке: за три матча с начала регулярки у него три гола плюс ассист. Благодаря его стараниям у «Интера» семь очков. Останавливаться на достигнутом аргентинец, разумеется, не будет. Для зрителей каждый выход Месси на поле – шанс насладиться его потрясной техникой в один из последних разов, ведь ему уже 36. Независимо от силы сопротивления. Да и про Альбу, Бускетса и Суареса забывать также не стоит. У Луиса, например, два плюс три. Ветераны «Барсы» держат уровень.

🎾 1:30*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Иржи Легечка (Чехия, 32), Индиан-Уэллс, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до Циципаса?

С третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе уже возможны встречи между собой двух сеяных теннисистов. Андрею Рублёву в соперники достался 32-й номер турнира Иржи Легечка. Они уже играли друг с другом трижды. В Белграде-2022 и Индиан-Уэллсе-2023 сильнее был россиянин, а в Дохе-2023 первенствовал чех. Победитель нового матча сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Стефанос Циципас.

🏀 2:00: «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Филадельфия» без лидеров в лице Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси — команда справится?

«Филадельфии Сиксерс» крайне не везёт с травмами, и, как итог, соотношение побед и поражений начинает только ухудшаться. Сейчас у подопечных Ник Нёрса три поражения кряду. «Нью-Йорк Никс», в свою очередь, тоже проводит не самый удачный месяц — например, с 3 февраля у «Нью-Йорка» пять побед при девяти поражениях. Конкуренция за прямой выход в плей-офф от Востока подогревает интерес к этой встрече.

Повреждение лидера «Никс»: Видео Джейлен Брансон получил травму колена на старте матча во время исполнения броска

🏀 4:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Миннесота» лишилась Карла-Энтони Таунса — бразды правления теперь у Энтони Эдвардса

«Миннесота Тимбервулвз» изо всех сил старалась удержаться на первом месте Западной конференции, но теперь их перегнала «Оклахома-Сити Тандер». А с травмой ключевого игрока в лице Карла-Энтони Таунса не исключено, что ситуация у клуба из Миннеаполиса будет только ухудшаться. Но «волков» успокаивает одно — есть молодой и горячий Энтони Эдвардс, молодая звёздочка. «Лос-Анджелес Лейкерс», в свою очередь, на днях доказал свою состоятельность без Леброна Джеймса, одержав неожиданную победу над «Милуоки Бакс», одной из лучших команд Востока.

🏒 12:00: «Амур» — «Металлург» Мг, плей-офф КХЛ

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Интрига: пробьётся ли «Магнитка» во второй раунд плей-офф?

Победа в домашнем матче позволила магнитогорскому клубу снова завладеть преимуществом в серии — 3-2. Теперь команда Андрея Разина находится в шаге от выхода во второй раунд плей-офф. Первая возможность пробиться в 1/4 финала Кубка Гагарина представится уральцам в понедельник, когда они сыграют в Хабаровске. В свою очередь, «Амур» прижат к стенке. «Тиграм» нужно кровь из носу побеждать, чтобы продолжить сезон и вернуть серию в Магнитогорск. Кто окажется сильнее?

Турнирные расклады Кубка Гагарина по состоянию на данный момент: Кто с кем сыграет во втором раунде плей-офф КХЛ, расклады Кубка Гагарина на данный момент

⚽️ 22:00: «Аль-Наср» — «Аль-Айн», Лига чемпионов АФК, второй матч

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Интрига: отыграется ли команда Роналду после поражения?

В 1/4 финала азиатской ЛЧ представитель ОАЭ победил Криша и его партнёров с минимальным счётом: не забили ни Отавио, ни Мане, ни сам Роналду. С таким составом вылетать на столь ранней стадии для саудовцев будет позором. Весь ростер «Аль-Айна» оценивается всего в € 34,4 млн. Вроде бы и неплохо, но с «аль-насровской» дороговизной не сравнить. Результат первого матча наверняка давит на топ-клуб Саудовской Аравии, так что в ответном ждём его высокой самоотдачи.

⚽️ 23:00: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 28-й тур

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Интрига: запрыгнут ли лондонцы в топ-10 АПЛ?

Три года назад такая интрига показалась бы чушью, но реальность диктует новые условия. Да и «сороки» после крайне успешного прошлого сезона переживают не лучшие времена. Кто окажется круче в разборке неудачников? «Ньюкасл» вот на прошлой неделе вынес крепкий «Вулверхэмптон» (3:0), а «Челси» лишь в конце матча урвал мировую с не самым сильным «Брентфордом» (2:2). Но в любом случае обе команды крайне непредсказуемы, поэтому от них можно ждать чего угодно.