7 топ-событий вторника: битвы в Кубке Гагарина, чемпионат России по лыжам, НБА и НХЛ

За чем следить 19 марта: укатает ли хоть кто-то Большунова, избежит ли ошибок СКА и найдёт ли «Спартак» противоядие от уральской машины?

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 19 марта 2024, вторник. 02:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: гости хоть раз в сезоне победят «иноходцев»?

«Индиана Пэйсерс» долгое время в регулярном чемпионате боролась с травмами лидеров. Однако после того, как к клубу присоединился Паскаль Сиакам и окончательно вернулся в строй Халибёртон, «иноходцы» поднялись на шестое место в Восточной конференции. «Кливленд Кавальерс» выдал феноменальный отрезок в январе и феврале, но сейчас команда немного ослабила хватку. При этом подопечные Джей Би Бикерстаффа три раза в сезоне уступили «Индиане».

🏒 3:30: «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: зацепятся ли Овечкин и партнёры за подарок судьбы?

В середине регулярного чемпионата НХЛ 90% любителей хоккея уже успели проститься с «Вашингтоном» в плане их перспектив на попадание в плей-офф. Казалось, что столичной команде не может помочь и чудо. Самое интересное, что так думали и в самом руководстве «Кэпиталз», начав устраивать распродажу. Клуб покинули многие лидеры, но тут столичные вдруг начали побеждать, а их конкуренты – массово проигрывать. Теперь «Вашингтон» находится на грани попадания в плей-офф, и победа над «Калгари» позволит «Кэпиталз» вернуться в кубковую восьмёрку.

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: возвращение Карри принесёт ещё одну победу?

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри недавно получил травму лодыжки и пропустил три матча регулярного чемпионата. Стеф вернулся в матче с «Лейкерс» и помог «воинам» добыть победу со счётом 128:121, попутно став самым результативным игроком в составе собственной команды. Клуб из Сан-Франциско примет «Нью-Йорк Никс», который находится на подъёме после того, как вернулся О Джи Ануноби. Подопечные Тома Тибодо победили в трёх играх кряду, не позволив ни одному из своих соперников набрать больше 93 очков. Кто же окажется сильнее?

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн без Дэвиса добудет победу для «Лейкерс»?

Последний матч регулярного чемпионата для «Лос-Анджелес Лейкерс» оказался не очень удачным по нескольким причинам. Во-первых, травму роговицы глаза получил Энтони Дэвис, который в ближайшее время точно не поможет коллективу. Во-вторых, «Лейкерс» уступили принципиальному сопернику по зоне плей-ин «Голден Стэйт». При этом Леброн Джеймс выдал шикарную игру (40 очков), которая не принесла успеха коллективу. «Атланта Хоукс» в последнее время не самый стабильный клуб по добыче результатов, отчего у «озёрников» есть отличный шанс исправиться за недавнее поражение.

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России — 2024, 10 км (классический стиль), женщины, мужчины

Интрига: кто укатает Большунова ради Сорина в костюме динозавра?

После двух побед подряд в спринте и скиатлоне на ЧР-2024 Александр Большунов нацелен на хет-трик. Соперники уже не знают, что делать с непобедимым лыжником. Старший тренер сборной России Егор Сорин пошёл на крайний шаг — пообещал выйти на награждение в костюме динозавра, если кто-то сумеет обыграть Большунова. Окажется ли действенной такая мотивация? Возможно, но Сан Саныч — безоговорочный фаворит классической разделки.

У женщин фаворит — чемпионка скиатлона Анастасия Кулешова. Но в спор за победу могут вмешаться и Лидия Горбунова, и Татьяна Сорина, и Евгения Крупицкая, и Екатерина Никитина. Почему не Вероника Степанова? Потому что в классической гонке она не стартует.

🏒 17:00: «Металлург» — «Спартак», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: найдёт ли Алексей Жамнов противоядие от уральской машины?

Первый матч серии сложился для москвичей безапелляционным образом. Если посмотреть на статистику, то может показаться, что у «Спартака» было много возможностей для гола, но фактически «Магнитка» полностью контролировала ход матч на протяжении 95% минут игрового времени. Уральцы быстро повели 2:0 и дальше не позволили команде Жамнова даже помечтать о возвращении в игру. Каким будет второй матч на льду Магнитогорска?

🏒 19:30: СКА — «Автомобилист», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: избежит ли «Автомобилист» ошибки «Торпедо»?

Второй раз кряду СКА начал серию плей-офф с домашнего поражения. В серии с «Торпедо» армейцы были очень близки и ко второй осечке, но с огромным трудом смогли сделать счёт 1-1, после чего легко выиграли ещё три матча и спокойно забрали серию – 4-1. По какому сценарию пойдёт противостояние с «Автомобилистом»? СКА постарается реализовать уже изученный сценарий, тогда как уральцы захотят написать совсем другую страницу.