7 топ-событий вторника: битвы в Кубке Гагарина, чемпионат России по лыжам, НБА и НХЛ

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Посмотреть все события 19 марта в Матч-центре
- 🏀 2:00: «Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 3:30: «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА
- 🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России — 2024, 10 км (классический стиль), женщины, мужчины
- 🏒 17:00: «Металлург» — «Спартак», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала
- 🏒 19:30: СКА — «Автомобилист», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала
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Время в материале указано по Москве.
🏀 2:00: «Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: гости хоть раз в сезоне победят «иноходцев»?
«Индиана Пэйсерс» долгое время в регулярном чемпионате боролась с травмами лидеров. Однако после того, как к клубу присоединился Паскаль Сиакам и окончательно вернулся в строй Халибёртон, «иноходцы» поднялись на шестое место в Восточной конференции. «Кливленд Кавальерс» выдал феноменальный отрезок в январе и феврале, но сейчас команда немного ослабила хватку. При этом подопечные Джей Би Бикерстаффа три раза в сезоне уступили «Индиане».
🏒 3:30: «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: зацепятся ли Овечкин и партнёры за подарок судьбы?
В середине регулярного чемпионата НХЛ 90% любителей хоккея уже успели проститься с «Вашингтоном» в плане их перспектив на попадание в плей-офф. Казалось, что столичной команде не может помочь и чудо. Самое интересное, что так думали и в самом руководстве «Кэпиталз», начав устраивать распродажу. Клуб покинули многие лидеры, но тут столичные вдруг начали побеждать, а их конкуренты – массово проигрывать. Теперь «Вашингтон» находится на грани попадания в плей-офф, и победа над «Калгари» позволит «Кэпиталз» вернуться в кубковую восьмёрку.
🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: возвращение Карри принесёт ещё одну победу?
Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри недавно получил травму лодыжки и пропустил три матча регулярного чемпионата. Стеф вернулся в матче с «Лейкерс» и помог «воинам» добыть победу со счётом 128:121, попутно став самым результативным игроком в составе собственной команды. Клуб из Сан-Франциско примет «Нью-Йорк Никс», который находится на подъёме после того, как вернулся О Джи Ануноби. Подопечные Тома Тибодо победили в трёх играх кряду, не позволив ни одному из своих соперников набрать больше 93 очков. Кто же окажется сильнее?
🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Леброн без Дэвиса добудет победу для «Лейкерс»?
Последний матч регулярного чемпионата для «Лос-Анджелес Лейкерс» оказался не очень удачным по нескольким причинам. Во-первых, травму роговицы глаза получил Энтони Дэвис, который в ближайшее время точно не поможет коллективу. Во-вторых, «Лейкерс» уступили принципиальному сопернику по зоне плей-ин «Голден Стэйт». При этом Леброн Джеймс выдал шикарную игру (40 очков), которая не принесла успеха коллективу. «Атланта Хоукс» в последнее время не самый стабильный клуб по добыче результатов, отчего у «озёрников» есть отличный шанс исправиться за недавнее поражение.
🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России — 2024, 10 км (классический стиль), женщины, мужчины
Интрига: кто укатает Большунова ради Сорина в костюме динозавра?
После двух побед подряд в спринте и скиатлоне на ЧР-2024 Александр Большунов нацелен на хет-трик. Соперники уже не знают, что делать с непобедимым лыжником. Старший тренер сборной России Егор Сорин пошёл на крайний шаг — пообещал выйти на награждение в костюме динозавра, если кто-то сумеет обыграть Большунова. Окажется ли действенной такая мотивация? Возможно, но Сан Саныч — безоговорочный фаворит классической разделки.
У женщин фаворит — чемпионка скиатлона Анастасия Кулешова. Но в спор за победу могут вмешаться и Лидия Горбунова, и Татьяна Сорина, и Евгения Крупицкая, и Екатерина Никитина. Почему не Вероника Степанова? Потому что в классической гонке она не стартует.
🏒 17:00: «Металлург» — «Спартак», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: найдёт ли Алексей Жамнов противоядие от уральской машины?
Первый матч серии сложился для москвичей безапелляционным образом. Если посмотреть на статистику, то может показаться, что у «Спартака» было много возможностей для гола, но фактически «Магнитка» полностью контролировала ход матч на протяжении 95% минут игрового времени. Уральцы быстро повели 2:0 и дальше не позволили команде Жамнова даже помечтать о возвращении в игру. Каким будет второй матч на льду Магнитогорска?
🏒 19:30: СКА — «Автомобилист», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: избежит ли «Автомобилист» ошибки «Торпедо»?
Второй раз кряду СКА начал серию плей-офф с домашнего поражения. В серии с «Торпедо» армейцы были очень близки и ко второй осечке, но с огромным трудом смогли сделать счёт 1-1, после чего легко выиграли ещё три матча и спокойно забрали серию – 4-1. По какому сценарию пойдёт противостояние с «Автомобилистом»? СКА постарается реализовать уже изученный сценарий, тогда как уральцы захотят написать совсем другую страницу.