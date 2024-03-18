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Расписание спортивных матчей 19 марта 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

7 топ-событий вторника: битвы в Кубке Гагарина, чемпионат России по лыжам, НБА и НХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных событий 19 марта
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За чем следить 19 марта: укатает ли хоть кто-то Большунова, избежит ли ошибок СКА и найдёт ли «Спартак» противоядие от уральской машины?

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: гости хоть раз в сезоне победят «иноходцев»?

«Индиана Пэйсерс» долгое время в регулярном чемпионате боролась с травмами лидеров. Однако после того, как к клубу присоединился Паскаль Сиакам и окончательно вернулся в строй Халибёртон, «иноходцы» поднялись на шестое место в Восточной конференции. «Кливленд Кавальерс» выдал феноменальный отрезок в январе и феврале, но сейчас команда немного ослабила хватку. При этом подопечные Джей Би Бикерстаффа три раза в сезоне уступили «Индиане».

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🏒 3:30: «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: зацепятся ли Овечкин и партнёры за подарок судьбы?

В середине регулярного чемпионата НХЛ 90% любителей хоккея уже успели проститься с «Вашингтоном» в плане их перспектив на попадание в плей-офф. Казалось, что столичной команде не может помочь и чудо. Самое интересное, что так думали и в самом руководстве «Кэпиталз», начав устраивать распродажу. Клуб покинули многие лидеры, но тут столичные вдруг начали побеждать, а их конкуренты – массово проигрывать. Теперь «Вашингтон» находится на грани попадания в плей-офф, и победа над «Калгари» позволит «Кэпиталз» вернуться в кубковую восьмёрку.

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Овечкин, Малкин и Капризов мимо плей-офф? Расклады на конец регулярного чемпионата НХЛ
Овечкин, Малкин и Капризов мимо плей-офф? Расклады на конец регулярного чемпионата НХЛ

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возвращение Карри принесёт ещё одну победу?

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри недавно получил травму лодыжки и пропустил три матча регулярного чемпионата. Стеф вернулся в матче с «Лейкерс» и помог «воинам» добыть победу со счётом 128:121, попутно став самым результативным игроком в составе собственной команды. Клуб из Сан-Франциско примет «Нью-Йорк Никс», который находится на подъёме после того, как вернулся О Джи Ануноби. Подопечные Тома Тибодо победили в трёх играх кряду, не позволив ни одному из своих соперников набрать больше 93 очков. Кто же окажется сильнее?

Чем запомнилось противостояние Леброна и Карри?
Фанаты НБА в ярости от матча «Лейкерс» — «Голден Стэйт», зато Леброн вспомнил молодость
Фанаты НБА в ярости от матча «Лейкерс» — «Голден Стэйт», зато Леброн вспомнил молодость

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн без Дэвиса добудет победу для «Лейкерс»?

Последний матч регулярного чемпионата для «Лос-Анджелес Лейкерс» оказался не очень удачным по нескольким причинам. Во-первых, травму роговицы глаза получил Энтони Дэвис, который в ближайшее время точно не поможет коллективу. Во-вторых, «Лейкерс» уступили принципиальному сопернику по зоне плей-ин «Голден Стэйт». При этом Леброн Джеймс выдал шикарную игру (40 очков), которая не принесла успеха коллективу. «Атланта Хоукс» в последнее время не самый стабильный клуб по добыче результатов, отчего у «озёрников» есть отличный шанс исправиться за недавнее поражение.

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Бронни Джеймс всё-таки попадёт в НБА? Каким получился первый сезон сына Леброна в NCAA

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России — 2024, 10 км (классический стиль), женщины, мужчины

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. 10 км. Классический стиль
19 марта 2024, вторник. 10:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. 10 км. Классический стиль
19 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: кто укатает Большунова ради Сорина в костюме динозавра?

После двух побед подряд в спринте и скиатлоне на ЧР-2024 Александр Большунов нацелен на хет-трик. Соперники уже не знают, что делать с непобедимым лыжником. Старший тренер сборной России Егор Сорин пошёл на крайний шаг — пообещал выйти на награждение в костюме динозавра, если кто-то сумеет обыграть Большунова. Окажется ли действенной такая мотивация? Возможно, но Сан Саныч — безоговорочный фаворит классической разделки.

У женщин фаворит — чемпионка скиатлона Анастасия Кулешова. Но в спор за победу могут вмешаться и Лидия Горбунова, и Татьяна Сорина, и Евгения Крупицкая, и Екатерина Никитина. Почему не Вероника Степанова? Потому что в классической гонке она не стартует.

Даже болельщики просили укатать Большунова, но он опять победил:
«Укатайте уже Александра!» Большунов устроил шоу и выиграл скиатлон на ЧР-2024
«Укатайте уже Александра!» Большунов устроил шоу и выиграл скиатлон на ЧР-2024

🏒 17:00: «Металлург» — «Спартак», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: найдёт ли Алексей Жамнов противоядие от уральской машины?

Первый матч серии сложился для москвичей безапелляционным образом. Если посмотреть на статистику, то может показаться, что у «Спартака» было много возможностей для гола, но фактически «Магнитка» полностью контролировала ход матч на протяжении 95% минут игрового времени. Уральцы быстро повели 2:0 и дальше не позволили команде Жамнова даже помечтать о возвращении в игру. Каким будет второй матч на льду Магнитогорска?

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«Магнитка» наказала «Спартак» за всё. Лучшая атака первого раунда получила «сухарь»!
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«Магнитка» наказала «Спартак» за всё. Лучшая атака первого раунда получила «сухарь»!

🏒 19:30: СКА — «Автомобилист», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: избежит ли «Автомобилист» ошибки «Торпедо»?

Второй раз кряду СКА начал серию плей-офф с домашнего поражения. В серии с «Торпедо» армейцы были очень близки и ко второй осечке, но с огромным трудом смогли сделать счёт 1-1, после чего легко выиграли ещё три матча и спокойно забрали серию – 4-1. По какому сценарию пойдёт противостояние с «Автомобилистом»? СКА постарается реализовать уже изученный сценарий, тогда как уральцы захотят написать совсем другую страницу.

Как СКА проиграл первый матч на домашнем льду?
Урал доминирует в плей-офф КХЛ! СКА проиграл «Автомобилисту» даже после камбэка
Урал доминирует в плей-офф КХЛ! СКА проиграл «Автомобилисту» даже после камбэка
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