Спортивный день 27 марта: забросит ли Овечкин 850-ю шайбу, как сыграет Аргентина без Месси и кто выйдет в 1/4 финала волейбольной Суперлиги?

10 топ-матчей среды: Овечкин и Панарин в НХЛ, битва Хачанова в Майами, НБА и волейбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 27 марта 2024, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забросит ли Александр Овечкин 850-ю шайбу в НХЛ?

Под конец регулярки капитан «Вашингтона» вновь набрал отличную форму — его голевая серия составляет уже пять матчей, при этом в трёх из них, включая последнюю игру с «Виннипегом», он забивал по два раза. Столько же голов осталось, чтобы забросить юбилейную 850-ю шайбу в НХЛ — сейчас на счету Александра 848 точных бросков. Поражать ворота «Детройта» Овечкин умеет и любит — за 33 матча с «Ред Уингз» он огорчал их 23 раза. Огорчит ли на этот раз?

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: наберёт ли Артемий Панарин 100-е очко в сезоне?

Артемий уже проводит лучший сезон в карьере, но он может стать ещё лучше — российский форвард «синерубашечников» готовится впервые набрать 100 очков за один регулярный сезон. Для этого ему осталось сделать всего одно результативное действие — историческая для Панарина планка может покориться ему уже во встрече с «лётчиками». Если, а точнее, когда Хлебушек это сделает, он станет восьмым россиянином с таким достижением.

Главный тренер «Рейнджерс» в восторге от Панарина: «Он провёл очередной монструозный матч». Лавиолетт — об игре Панарина с «Флоридой»

🏀 2:30: «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: судьбу прошлого матча между клубами решило одно очко, кто окажется сильнее в этот раз?

В последнем матче между «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» феерил Д’Анджело Расселл, который набрал 44 очка, забросив решающий бросок в игре – 123:122. Оба клуба находятся в отличной форме – «олени» победили в четырёх из последних пяти матчей, а «озёрники» выиграли три встречи кряду в регулярном чемпионате. Так кто в итоге победит – Леброн Джеймс и Энтони Дэвис или Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард?

🏀 3:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: побеждают только гости — серия прервётся в этот раз?

Матчи между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер» получаются очень зрелищными и интенсивными. При этом в шести последних очных противостояниях победу забирали именно гости – трижды «пеликаны» и трижды – «молнии». Команды демонстрируют отличную игру, по праву занимая четвёртое и второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Орлеан» завершит серию побед лишь гостевых коллективов?

🎾 3:30*: Александр Зверев (Германия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15), Майами, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: подтвердит ли Хачанов прошлогодний результат в Майами?

Карен Хачанов пока успешно продвигается по сетке «Мастерса» в Майами. Благодаря победам над крепкими соперниками Ласло Джере и Франсиско Серундоло он уже дошёл до четвёртого круга. Но чтобы повторить прошлогодний результат — полуфинал — россиянину необходимо вначале справиться с немцем Александром Зверевым. Теннисисты ранее встречались пять раз. Три раза успех праздновал Зверев — в Санкт-Петербурге-2016, на «Ролан Гаррос» — 2018 и в финале Олимпиады в Токио-2021, а ещё два раза сильнее был Хачанов — в Париже-2018 и Монреале-2019. Победитель нового матча сыграет в четвертьфинале Майами-2024 с кем-то из пары Алекс де Минор — Фабиан Марожан.

🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 27 марта 2024, среда. 04:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержат ли «лавины» 10-ю победу подряд?

Победная серия «Эвеланш» едва не прервалась в предыдущем матче — «Колорадо» «горел» со счётом 0:4 в середине домашнего матча с «Питтсбургом» но сумел не только отыграться, но и вырвать положительный результат в овертайме. В результате команда Джареда Беднара не знает поражений уже девять матчей подряд, благодаря чему по потерянным очкам занимает первое место на Западе. Победа в игре с «Монреалем» может поднять «лавин» на реальную вершину.

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🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 27 марта 2024, среда. 05:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Лука Дончич и компания ещё не обыгрывали «королей» в этом сезоне НБА

Борьба за места в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации продолжается. В Западной конференции очень большой пласт команд идёт практически с идентичным результатом. «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс» не исключение. Клубы имеют одинаковый результат в регулярном чемпионате – 42 победы при 29 поражениях – и находятся на шестой и седьмой строчке турнирной таблицы. Команда во главе со словенцем Лукой Дончичем в нынешнем сезоне дважды проиграла «Сакраменто». «Короли» в третий раз победят «Даллас»?

⚽️ 5:45: Аргентина — Коста-Рика, товарищеский матч

Интрига: встреча двух участников предстоящего Кубка Америки

Сборная Аргентины продолжает мартовский сбор без Лионеля Месси. Форвард получил травму задней поверхности бедра во время игры за «Интер Майами», из-за чего пропускает матчи национальной команды. Ранее Аргентина разгромила Сальвадор — 3:0. Теперь чемпионы мира сыграют с Коста-Рикой, которая обеспечила себе участие в Кубке Америки – 2024. Команда, за которую выступает форвард «Спартака» Манфред Угальде, встретится с аргентинцами. Хорошая проверка накануне большого турнира.

В каких группах сыграют Аргентина и Коста-Рика на Кубке Америки? Определились все участники Кубка Америки — 2024

🏐 16:00: «Факел» — «Динамо-ЛО», Суперлига (мужчины), плей-офф, второй матч

Интрига: кто выйдет в 1/4 финала чемпионата России?

27 марта стартуют четыре ответных матча квалификационного раунда ЧР. Победители пар идут далее в 1/4 финала на «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» или «Динамо М». Самая неоднозначная из них — «Факел» и «Динамо-ЛО». Потенциальные аутсайдеры из Соснового Бора домашнюю встречу взяли (3:1). В первом матче лучшим игроком хозяев стал Денис Бирюков, он набрал 23 очка. Но многое в той встрече решили ошибки: 19 на приёме и 10 — в атаке, что не позволило новоуренгойцам быть лучше в концовках партий.

🏐 18:00: «Локомотив» — «Протон», Суперлига (женщины), плей-офф, первый матч

Интрига: кто окажется сильнее в первом матче плей-офф?

В женской сетке чемпионата России также не без интриг. Тем более девушки начинают бороться за титул уже со стадии 1/4 финала. Первые матчи сыграют лидеры ЧР. «Локомотив» примет «Протон», который в регулярке дышал в спину вице-чемпионкам прошлого сезона – они завершили предварительный этап пятыми. К тому же команды в сезоне обменялись двумя убедительными победами: в Саратове победил «Локо» (3:0), а уже Калининграде — «Протон» (3:1).