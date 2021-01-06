Россия стала 4-й на МЧМ, а лыжники заняли первые пять мест на «Тур де Ски». Главное к утру

Молодёжная сборная России в матче за третье место уступила команде Финляндии, а российские лыжники заняли первые пять мест на «Тур де Ски» в Италии. Главное к утру.
1. Сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021.
2. Сборная США победила Канаду в финале МЧМ-2021.
3. Российские лыжники заняли первые пять мест в «разделке» на «Тур де Ски», Большунов победил.
4. «Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в финал Кубка английской лиги.
5. «Локомотив-Кубань» подписал контракт с Уильямс-Госсом.
6. Татьяна Навка и Алексей Учитель снимут фильм о советских фигуристах.
7. Головин попал в заявку «Монако» впервые с августа.
8. Гол Луиса Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес.
9. Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Боки Хуниорс».
10. «Ювентус» отложит вылет в Милан на матч Серии А из-за вспышки коронавируса.
- 6 января 2021
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