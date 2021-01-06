Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Россия стала 4-й на МЧМ, а лыжники заняли первые пять мест на «Тур де Ски». Главное к утру

Россия стала 4-й на МЧМ, а лыжники заняли первые пять мест на «Тур де Ски». Главное к утру
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Молодёжная сборная России в матче за третье место уступила команде Финляндии, а российские лыжники заняли первые пять мест на «Тур де Ски» в Италии. Главное к утру.

1. Сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021.

2. Сборная США победила Канаду в финале МЧМ-2021.

3. Российские лыжники заняли первые пять мест в «разделке» на «Тур де Ски», Большунов победил.

4. «Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в финал Кубка английской лиги.

5. «Локомотив-Кубань» подписал контракт с Уильямс-Госсом.

6. Татьяна Навка и Алексей Учитель снимут фильм о советских фигуристах.

7. Головин попал в заявку «Монако» впервые с августа.

8. Гол Луиса Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес.

9. Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Боки Хуниорс».

10. «Ювентус» отложит вылет в Милан на матч Серии А из-за вспышки коронавируса.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021