Россия стала 4-й на МЧМ, а лыжники заняли первые пять мест на «Тур де Ски». Главное к утру

Молодёжная сборная России в матче за третье место уступила команде Финляндии, а российские лыжники заняли первые пять мест на «Тур де Ски» в Италии. Главное к утру.

1. Сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021.

2. Сборная США победила Канаду в финале МЧМ-2021.

3. Российские лыжники заняли первые пять мест в «разделке» на «Тур де Ски», Большунов победил.

4. «Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в финал Кубка английской лиги.

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6. Татьяна Навка и Алексей Учитель снимут фильм о советских фигуристах.

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8. Гол Луиса Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес.

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