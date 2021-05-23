Россия разгромила британцев, у Чехии уже два поражения. Главные новости дня ЧМ-2021

Россия разгромила Великобританию, шведы не справились с датчанами, у чехов уже два поражения на турнире, а Шарангович извинился за неприличный жест в адрес соперника — главные новости первого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России разгромила Великобританию на чемпионате мира — 2021.

2. Сборная Дании сенсационно обыграла Швецию в матче чемпионата мира — 2021.

3. Главный тренер сборной Швеции прокомментировал поражение в матче ЧМ с Данией.

4. Капитан сборной Беларуси Шарангович прокомментировал неприличный жест в адрес словаков.

5. Валерий Брагин рассказал о пользе, которую можно извлечь из матча с Великобританией.

6. «Забили больше Канады!» Что пишут в Великобритании после разгрома своей сборной от России.

7. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии на чемпионате мира — 2021.

8. Казахстан обыграл Латвию в серии буллитов. Команды реализовали семь бросков на двоих.

9. Сборная Финляндии минимально обыграла США в матче чемпионата мира — 2021.

10. Нападающий сборной Дании и «Йокерита» Йенсен стал автором первого хет-трика на ЧМ-2021.