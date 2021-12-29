ЦСКА уступил московскому «Динамо», Канада разгромила Австрию на МЧМ-2022. Главное к утру

ЦСКА упустил победу в матче с московским «Динамо» в рамках КХЛ, Канада не оставила шансов на успех Австрии на МЧМ-2022, «Ливерпуль» проиграл «Лестеру» в матче 20-го тура АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Московское «Динамо» отыгралось с 1:3 и одержало победу в дерби с ЦСКА.
2. Канада разгромно обыграла Австрию на МЧМ-2022.
3. «Ливерпуль» с минимальным счётом уступил «Лестеру» в матче 20-го тура АПЛ.
4. НХЛ объявила о переносе десяти матчей регулярного чемпионата.
5. Сборная США сделала заявление по поводу присуждения команде технического поражения на МЧМ.
6. Азмун может стать одноклубником Миранчука.
7. «Динамо» договорилось о трансфере форварда «Боки Хуниорс».
8. Президент UFC рассказал, в каком случае Хабиб Нурмагомедов стал бы величайшим бойцом.
9. Как проблемы американцев на МЧМ-2022 отразятся на сборной России? Все возможные расклады.
10. Абдусатторов стал чемпионом мира по рапиду. Непомнящий снова проиграл матч за титул.
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