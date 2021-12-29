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«Технарь» сборной США из-за COVID, уничтожение Австрии. Главные события дня на МЧМ-2022

«Технарь» сборной США из-за COVID, уничтожение Австрии. Главные события дня на МЧМ-2022
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Сборной США присудили техническое поражение в матче со Швейцарией на МЧМ-2022 из-за коронавируса, а канадцы уничтожили Австрию. Главное к утру на молодёжном чемпионате мира — 2022 — в подборке «Чемпионата».

1. Сборной США присуждено техническое поражение в матче со Швейцарией на МЧМ-2022 из-за COVID.

2. Сборная США сделала заявление по поводу присуждения команде технического поражения на МЧМ.

3. Турнирное положение в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022.

4. Daily Faceoff: есть опасения, что США не смогут сыграть со Швецией на МЧМ-2022.

5. Россия может вылететь с МЧМ-2022 из-за технического поражения США.

6. Как проблемы американцев на МЧМ-2022 отразятся на сборной России? Все возможные расклады.

7. Член совета ИИХФ: сделано всё, чтобы МЧМ был сыгран. Нет смысла спекулировать о его отмене.

8. Канада разгромно обыграла Австрию на МЧМ-2022.

9. Бедард — самый молодой игрок в истории МЧМ, оформивший покер.

10. Бедард вышел на второе место в истории МЧМ по голам среди игроков не старше 17 лет.

Новость по теме
Сборной США присуждено техническое поражение в матче со Швейцарией на МЧМ-2022 из-за COVID
Комментарии
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