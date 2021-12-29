«Технарь» сборной США из-за COVID, уничтожение Австрии. Главные события дня на МЧМ-2022

Сборной США присудили техническое поражение в матче со Швейцарией на МЧМ-2022 из-за коронавируса, а канадцы уничтожили Австрию. Главное к утру на молодёжном чемпионате мира — 2022 — в подборке «Чемпионата».
1. Сборной США присуждено техническое поражение в матче со Швейцарией на МЧМ-2022 из-за COVID.
2. Сборная США сделала заявление по поводу присуждения команде технического поражения на МЧМ.
3. Турнирное положение в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022.
4. Daily Faceoff: есть опасения, что США не смогут сыграть со Швецией на МЧМ-2022.
5. Россия может вылететь с МЧМ-2022 из-за технического поражения США.
6. Как проблемы американцев на МЧМ-2022 отразятся на сборной России? Все возможные расклады.
7. Член совета ИИХФ: сделано всё, чтобы МЧМ был сыгран. Нет смысла спекулировать о его отмене.
8. Канада разгромно обыграла Австрию на МЧМ-2022.
9. Бедард — самый молодой игрок в истории МЧМ, оформивший покер.
10. Бедард вышел на второе место в истории МЧМ по голам среди игроков не старше 17 лет.
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