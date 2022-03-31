Исторический рекорд Капризова, Панарин набрал 80 очков в сезоне. Главное к утру

Российский нападающий Кирилл Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты», другой российский форвард Артемий Панарин набрал 80 очков за «Рейнджерс» в текущем сезоне, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопрос о своём будущем. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» по голам в одном месяце.
2. Артемий Панарин вторым из россиян достиг отметки в 80 очков в текущем сезоне.
3. Боб Хартли ответил на вопрос о своём будущем в «Авангарде».
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