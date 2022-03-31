Исторический рекорд Капризова, Панарин набрал 80 очков в сезоне. Главное к утру

Российский нападающий Кирилл Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты», другой российский форвард Артемий Панарин набрал 80 очков за «Рейнджерс» в текущем сезоне, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопрос о своём будущем. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» по голам в одном месяце.

2. Артемий Панарин вторым из россиян достиг отметки в 80 очков в текущем сезоне.

3. Боб Хартли ответил на вопрос о своём будущем в «Авангарде».

4. Газизов — Зареме: сколько было потрачено денег и на каком вы месте?

5. Стали известны все полуфинальные пары плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

6. «НХЛ просто не захочет лишать себя сборной России». Isport.cz — о команде на Кубке мира.

7. «Следует очень тщательно подбирать слова». В Катаре ответили на высказывания Саутгейта.

8. Апелляционный комитет РФС отклонил протест «Химок» по матчу с «Локомотивом».

9. ESPN — об Овечкине: если вы ещё не в курсе, Великая восьмёрка снова просто разрывает лигу.

10. Сборная США проиграла Коста-Рике, но сумела выйти на ЧМ-2022.