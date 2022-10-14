Феерия Панарина и важная победа Черчесова. Главное к утру

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал четыре очка в матче Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд», российский главный тренер Станислав Черчесов вместе с «Ференцварошем» одолел «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы, российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Мэдисон Кис на турнире в Сан-Диего. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Миннесоту».
2. «Ференцварош» Черчесова обыграл «Црвену Звезду» и сохранил первое место в группе Лиги Европы.
3. Касаткина уступила Кис на турнире в Сан-Диего, проиграв шесть геймов подряд в первом сете.
4. Килиан Мбаппе потерял поддержку нескольких игроков «ПСЖ».
5. Сидни Кросби обогнал Александра Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ.
6. Панарин обошёл Маркова по количеству очков среди россиян в НХЛ.
7. «Вашингтон» потерпел второе поражение кряду, уступив «Торонто». У Самсонова — 24 сейва.
8. Левандовски: если «Золотой мяч» не отменят, его выиграет Бензема.
9. Черчесов высказался о победе над «Црвеной Звездой» и раскрыл секрет успеха «Ференцвароша».
10. Определились финалисты женского чемпионата мира по волейболу.
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