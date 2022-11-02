Овечкин на пути к новым рекордам, неудача Касаткиной на старте Итогового. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стремится к очередному рекорду в НХЛ, восьмая ракетка мира Дарья Касаткина неудачно стартовала на Итоговом турнире WTA, мадридский «Атлетико» занял последнее место в своём лигочемпионском квартете. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».



1. Овечкин повторил показатели Ричардса и Бротена по голевым передачам за карьеру в НХЛ.

2. Касаткина проиграла Свёнтек на старте Итогового турнира WTA.

3. «Атлетико» проиграл «Порту» и вылетел из еврокубков, «Байер» вышел в Лигу Европы.

4. Капризов показал 2-й результат в истории «Миннесоты» по голам в 10 матчах со старта сезона.

5. «Ливерпуль» обыграл «Наполи» благодаря голам Нуньеса и Салаха.

6. 3 очка Кучерова и 2 очка Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Оттавой».

7. ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Ак Барс» в гостях.

8. «Тоттенхэм» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, вырвав победу в матче с «Марселем».

9. «Бруклин» уволил Стива Нэша.

10. «Рейнджерс» обновил антирекорд ЛЧ, проиграв все матчи в группе с разницей мячей 2:22.