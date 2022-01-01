Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юбилейный хет-трик Овечкина в НХЛ, Роналду хотел вернуться в «Реал». Главное к утру

Юбилейный хет-трик Овечкина в НХЛ, Роналду хотел вернуться в «Реал». Главное к утру
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин отметился 30-м хет-триком в заокеанской карьере по ходу матча с «Монреалем», португальский нападающий Криштиану Роналду хотел вернуться в мадридский «Реал» после вылета своей сборной с чемпионата мира в Катаре, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг в 2022 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» разгромил «Монреаль» со счётом 9:2, у Овечкина хет-трик, у Кузнецова три паса.
  2. Marca: Роналду надеялся на предложение «Реала», находясь на базе клуба после ЧМ-2022.
  3. Мбаппе — лучший бомбардир среди игроков топ-5 лиг в 2022 году, у него 56 голов в 56 играх.
  4. Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 88 голов.
  5. Лионель Месси опубликовал эмоциональное новогоднее поздравление.
  6. 37-летний Александр Овечкин вернулся в топ-5 снайперов нынешнего сезона НХЛ.
  7. «Арсенал» обыграл на выезде «Брайтон».
  8. Овечкин повторил уникальный рекорд Майка Босси по количеству календарных лет с 50+ голами.
  9. «Манчестер Сити» дома не сумел обыграть «Эвертон» в матче 18-го тура АПЛ.
  10. Стали известны все пары четвертьфиналистов на МЧМ-2023.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023