Юбилейный хет-трик Овечкина в НХЛ, Роналду хотел вернуться в «Реал». Главное к утру
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин отметился 30-м хет-триком в заокеанской карьере по ходу матча с «Монреалем», португальский нападающий Криштиану Роналду хотел вернуться в мадридский «Реал» после вылета своей сборной с чемпионата мира в Катаре, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг в 2022 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» разгромил «Монреаль» со счётом 9:2, у Овечкина хет-трик, у Кузнецова три паса.
- Marca: Роналду надеялся на предложение «Реала», находясь на базе клуба после ЧМ-2022.
- Мбаппе — лучший бомбардир среди игроков топ-5 лиг в 2022 году, у него 56 голов в 56 играх.
- Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 88 голов.
- Лионель Месси опубликовал эмоциональное новогоднее поздравление.
- 37-летний Александр Овечкин вернулся в топ-5 снайперов нынешнего сезона НХЛ.
- «Арсенал» обыграл на выезде «Брайтон».
- Овечкин повторил уникальный рекорд Майка Босси по количеству календарных лет с 50+ голами.
- «Манчестер Сити» дома не сумел обыграть «Эвертон» в матче 18-го тура АПЛ.
- Стали известны все пары четвертьфиналистов на МЧМ-2023.
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