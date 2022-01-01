Юбилейный хет-трик Овечкина в НХЛ, Роналду хотел вернуться в «Реал». Главное к утру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин отметился 30-м хет-триком в заокеанской карьере по ходу матча с «Монреалем», португальский нападающий Криштиану Роналду хотел вернуться в мадридский «Реал» после вылета своей сборной с чемпионата мира в Катаре, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг в 2022 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».