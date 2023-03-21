Новое достижение Овечкина, огненное интервью Карпина. Главное к утру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл двух легенд НХЛ по количеству матчей с 3+ очками, главный тренер сборной России Валерий Карпин дал интересное интервью, СКА крупно обыграл «Торпедо» в полуфинале Запада. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».