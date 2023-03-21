Новое достижение Овечкина, огненное интервью Карпина. Главное к утру
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл двух легенд НХЛ по количеству матчей с 3+ очками, главный тренер сборной России Валерий Карпин дал интересное интервью, СКА крупно обыграл «Торпедо» в полуфинале Запада. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Овечкин обошёл легенд НХЛ Бретта Халла и Оутса по количеству матчей с 3+ очками.
- Карпин — о скандале в Эстонии: присутствуют мысли, что мир окончательно сошёл с ума.
- СКА крупно всухую обыграл «Торпедо». Армейцам нужна одна победа для выхода в полуфинал.
- Карпин — о Мостовом: обиженный маленький мальчик, который сам себе что-то придумывает.
- Стали известны потенциальные соперники Медведева и Рублёва на старте «Мастерса» в Майами.
- Овечкин приблизился к уникальному достижению. Ему не хватает лишь двух голов в большинстве.
- На клубном телевидении «Реала» раскритиковали судейство в матче с «Барселоной».
- Гол и голевая передача Кокорина помогли «Арису» разгромить АЕК.
- Форвард «Зенита» Малком остаётся в поле зрения «ПСЖ».
- Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
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