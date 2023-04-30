Дубль Костина помог «Эдмонтону» пройти дальше, «Барселона» одолела «Бетис. Главное к утру

«Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:4 и вышли в полуфинал Западной конференции, российский нападающий Клим Костин оформил дубль, «Барселона» разгромила «Бетис» со счётом 4:0, «Торонто Мэйпл Лифс» победили в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:1 в овертайме и впервые с 2004 года вышли в полуфинал Восточной конференции.
1. Дубль Костина помог «Ойлерз» победить в серии с «Кингз».
2. «Барселона» разгромила «Бетис», который заканчивал матч вдевятером.
3. 31 сейв Самсонова помог «Торонто» переиграть «Тампу» в овертайме и выиграть в серии.
4. Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» сравнять счёт в серии с «Дэвилз».
5. «Вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина». Клуб выложил пост о судействе.
6. Лионель Месси опубликовал пост о Саудовской Аравии на фоне слухов о его уходе из «ПСЖ».
7. Президент ХК ЦСКА: мне на этих хейтеров… далеко и послать в командировку.
8. Алексеева стала четвертой женщиной в UFC, выигравшей бой рычагом колена.
9. «Тулуза» разгромила «Нант» и выиграла первый трофей в истории клуба.
10. Циципас сделал 39 первых подач подряд в матче с Тимом.
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