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«Вегас» в шаге от титула, Нуньес одолела Альдану и завершает карьеру. Главное к утру

«Вегас» в шаге от титула, Нуньес одолела Альдану и завершает карьеру. Главное к утру
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«Вегас Голден Найтс» обыграл «Флориду Пантерз» в четвёртой игре финальной серии со счётом 3:2, Аманда Нуньес одолела Ирене Альдану в главном бою UFC 289, после чего объявила о завершении карьеры, «Манчестер Сити» завоевал первый в истории Кубок Лиги чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Вегас» обыграл «Флориду». Клуб в шаге от победы в Кубке Стэнли.

2. Аманда Нуньес одолела Ирене Альдану и сохранила чемпионский пояс UFC.

3. Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры.

4. «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, победив «Интер» в финале.

5. Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» — 2023.

6. Родриго Эрнандес признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

7. Определились все участники чемпионата России по футболу сезона-2023/2024.

8. Маскот «Майами» был госпитализирован после удара Конора Макгрегора.

9. Чарльз Оливейра нокаутировал Бенеила Дариуша на UFC 289.

10. Клубы из Саудовской Аравии планируют купить Погба.

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