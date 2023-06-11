«Вегас» в шаге от титула, Нуньес одолела Альдану и завершает карьеру. Главное к утру

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Флориду Пантерз» в четвёртой игре финальной серии со счётом 3:2, Аманда Нуньес одолела Ирене Альдану в главном бою UFC 289, после чего объявила о завершении карьеры, «Манчестер Сити» завоевал первый в истории Кубок Лиги чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Вегас» обыграл «Флориду». Клуб в шаге от победы в Кубке Стэнли.
2. Аманда Нуньес одолела Ирене Альдану и сохранила чемпионский пояс UFC.
3. Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры.
4. «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, победив «Интер» в финале.
5. Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» — 2023.
6. Родриго Эрнандес признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.
7. Определились все участники чемпионата России по футболу сезона-2023/2024.
8. Маскот «Майами» был госпитализирован после удара Конора Макгрегора.
9. Чарльз Оливейра нокаутировал Бенеила Дариуша на UFC 289.
10. Клубы из Саудовской Аравии планируют купить Погба.
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