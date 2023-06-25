Гашек выступит за исключение россиян из турниров, Мбаппе хотел Зидана. Главное к утру

Бывший хоккейный вратарь «Спартака» Доминик Гашек в июле выступит перед членами Европарламента с рекомендацией об исключении российских и белорусских спортсменов из спортивных соревнований, французский нападающий Килиан Мбаппе был недоволен тем, что «ПСЖ» не назначил легендарного игрока Зинедина Зидана главным тренером клуба, полузащитник «Зенита» Вендел присоединится к клубу через несколько недель. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Гашек выступит перед Европарламентом с предложением исключить россиян из соревнований.
2. Мбаппе хотел, чтобы «ПСЖ» назначил Зидана и подписал Левандовского.
3. Вендел должен присоединиться к «Зениту» в ближайшие недели.
4. «Манчестер Сити» согласовал условия контракта с Гвардиолом.
5. Матч Грузия — Бельгия стал самым посещаемым в истории молодёжных чемпионатов Европы.
6. Илия Топурия победил Джоша Эмметта в главном бою турнира UFC on ABC 5.
7. Азиатская конфедерация бокса намерена покинуть IBA.
8. Четыре игрока сборных США и Мексики дисквалифицированы после драк в Лиге наций КОНКАКАФ.
9. «Ови не играл тут до 20». В «Вашингтоне» высказались о ситуации Мичкова с контрактом в КХЛ.
10. Фёдоров и Дацюк попали в топ-20 драфт-пиков в истории НХЛ по версии сайта лиги.
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