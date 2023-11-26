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Три очка Панарина в победном матче, «Арсенал» вышел на первое место в АПЛ. Главное к утру

Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнеджерс» Артемий Панарин набрал три очка в победном матче с «Бостон Брюинз» (7:4), «Арсенал» одолел «Брентфорд», благодаря голу Кая Хаверца на последних минутах, и вышел на первое место в АПЛ, российская лыжница Вероника Степанова заняла первое место в гонке на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Три очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон» со счётом 7:4.

2. «Арсенал» обыграл «Брентфорд» и вышел на первое место в АПЛ.

3. Вероника Степанова победила в гонке 10 км классическим стилем, Кулешова — вторая.

4. Нападающий «Ливерпуля» вступил в конфликт с Гвардиолой после матча АПЛ.

5. Маяр Шериф обвинила WTA в лицемерии относительно реакции на конфликты в Украине и Израиле.

6. Фанаты «Эвертона» пролетели на самолёте над стадионом «Этихад» с посланием в адрес АПЛ.

7. Сборная Италии вышла в финал Кубка Дэвиса, где встретится с командой Австралии.

8. Джокович в матче с Синнером потерпел четвёртое в карьере поражение на матчболе…

9. 15-летний Франческо Камарда дебютировал за «Милан» и поставил рекорд в Серии А.

10. Давид Бенавидес победил Деметриуса Андраде и стал временным чемпионом WBC.