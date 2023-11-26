Три очка Панарина в победном матче, «Арсенал» вышел на первое место в АПЛ. Главное к утру

Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнеджерс» Артемий Панарин набрал три очка в победном матче с «Бостон Брюинз» (7:4), «Арсенал» одолел «Брентфорд», благодаря голу Кая Хаверца на последних минутах, и вышел на первое место в АПЛ, российская лыжница Вероника Степанова заняла первое место в гонке на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Три очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон» со счётом 7:4.
2. «Арсенал» обыграл «Брентфорд» и вышел на первое место в АПЛ.
3. Вероника Степанова победила в гонке 10 км классическим стилем, Кулешова — вторая.
4. Нападающий «Ливерпуля» вступил в конфликт с Гвардиолой после матча АПЛ.
5. Маяр Шериф обвинила WTA в лицемерии относительно реакции на конфликты в Украине и Израиле.
6. Фанаты «Эвертона» пролетели на самолёте над стадионом «Этихад» с посланием в адрес АПЛ.
7. Сборная Италии вышла в финал Кубка Дэвиса, где встретится с командой Австралии.
8. Джокович в матче с Синнером потерпел четвёртое в карьере поражение на матчболе…
9. 15-летний Франческо Камарда дебютировал за «Милан» и поставил рекорд в Серии А.
10. Давид Бенавидес победил Деметриуса Андраде и стал временным чемпионом WBC.