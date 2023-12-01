Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкин набрал очко впервые за четыре матча, «Ливерпуль» разгромил ЛАСК. Главное к утру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал четырёхматчевую серию без набранных очков, «Ливерпуль» разгромил ЛАСК со счётом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы, «Калгари Флэймз» обменял российского защитника Никиту Задорова в «Ванкувер Кэнакс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Александр Овечкин прервал четырёхматчевую серию без набранных очков в НХЛ.

2. «Ливерпуль» разгромил ЛАСК со счётом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

3. Никиту Задорова обменяли из «Калгари» в «Ванкувер».

4. «Спартак» неожиданно проиграл аутсайдеру Запада «Куньлуню», пропустив пять шайб.

5. Три очка Сергачёва и Кучерова не спасли «Тампу» от третьего подряд поражения в НХЛ.

6. Игрок «Зенита» Кассьерра попал в топ-10 лучших завершителей мира, обогнав Мбаппе и Салаха.

7. 33 очка Шея Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» одержать победу над «Лейкерс».

8. «Рома» не смогла обыграть швейцарский «Серветт», но вышла в плей-офф Лиги Европы.

9. Кучеров стал третьим игроком в истории «Тампы» с 40 периодами с 2+ передачами.

10. 45 очков Трея Янга принесли «Атланте» победу над «Сан-Антонио».