Овечкин набрал очко впервые за четыре матча, «Ливерпуль» разгромил ЛАСК. Главное к утру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал четырёхматчевую серию без набранных очков, «Ливерпуль» разгромил ЛАСК со счётом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы, «Калгари Флэймз» обменял российского защитника Никиту Задорова в «Ванкувер Кэнакс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Александр Овечкин прервал четырёхматчевую серию без набранных очков в НХЛ.
2. «Ливерпуль» разгромил ЛАСК со счётом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.
3. Никиту Задорова обменяли из «Калгари» в «Ванкувер».
4. «Спартак» неожиданно проиграл аутсайдеру Запада «Куньлуню», пропустив пять шайб.
5. Три очка Сергачёва и Кучерова не спасли «Тампу» от третьего подряд поражения в НХЛ.
6. Игрок «Зенита» Кассьерра попал в топ-10 лучших завершителей мира, обогнав Мбаппе и Салаха.
7. 33 очка Шея Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» одержать победу над «Лейкерс».
8. «Рома» не смогла обыграть швейцарский «Серветт», но вышла в плей-офф Лиги Европы.
9. Кучеров стал третьим игроком в истории «Тампы» с 40 периодами с 2+ передачами.
10. 45 очков Трея Янга принесли «Атланте» победу над «Сан-Антонио».