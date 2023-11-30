9 топ-матчей пятницы: Овечкин, Кучеров, Капризов, Леброн и Малком — Роналду

Главное в первый день зимы: наши в НХЛ, НБА, матч за бронзу ЧМ U17, битва лидеров Саудовской Аравии и «Ювентус», стремящийся на вершину!

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🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 01 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увеличит ли свой отрыв Никита Кучеров в гонке бомбардиров?

Глубина атаки «молний» за последние годы скукожилась, и сейчас даже в первых двух звеньях можно обнаружить людей, которые раньше играли бы в команде лишь в четвёртом. Гениальная игра Никиты Кучерова на старте сезона — ключевой фактор, благодаря которому ставшая более рабочей «Тампа» держится в зоне плей-офф, но многие его партнёры могут предъявить себе претензии. Обновлённый в межсезонье «Питтсбург» тоже чередует победы и поражения, и пока команды борются скорее за место в плей-офф, чем за что-то большее.

🏒 4:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 01 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернёт ли Капризов прошлогоднюю форму при новом тренере?

Джон Хайнс возглавил «Миннесоту» буквально на днях и уже свой второй матч в новом статусе он проводит против клуба, уволившего его после прошлого сезона. И сюжет этого матча украшает не только месть: «Миннесота» и «Нэшвилл» — конкуренты по дивизиону. «Нэшвилл», и его молодые игроки после совсем неудачного старта постепенно набирают ход, а лицо новой «Миннесоты» нам ещё только предстоит узнать. Ждём голов и очков от Кирилла Капризова, который в протоколе первой игры Хайнса не отметился.

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: что окажется сильнее: молодость или опыт?

В представленном матче встретятся две довольно полярные команды. Не самая популярная и статусная франшиза, которая только вышла из радикальной перестройки и с помощью глубокого, молодого состава начинает показывать результат, занимая четвёртое место в Западной конференции. «Лейкерс», напротив, являются прославленной, исторической организацией, строящейся на двух лидерах, устоявшихся звёздах НБА. После прихода Леброна «Лос-Анджелес» каждый год находится в режиме тех, кто хочет завоевать титул прямо сейчас. Что и вышло у «озёрников» в 2020 году. Таких же высоких амбиций у «Тандер» нет, но аппетит приходит по ходу трапезы. Кто окажется лучше в схватке претендентов на места в плей-офф от Запада?

🏒 6:00: «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 01 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: когда уже забьёт Овечкин?

Невероятно, но факт: «Вашингтон» не забивает в большинстве с 27 октября. Спецбригада, которая раньше была главной фишкой «столичных», работает с чудовищными перебоями, а в игре с «Лос-Анджелесом» Овечкин и Ко не сыграли с численным перевесом ни разу. Возможно, именно из-за этого Ови провёл на льду лишь 13 с небольшим минут — персональный антирекорд за карьеру в НХЛ. Молодой и слегка безалаберный «Анахайм» — непллохой вариант для Овечкина, чтобы прервать не только свою сухую серию, но и закончить засуху команды в большинстве.

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: смогут ли «Клипперс» продлить свою светлую полосу победой в матче с династией?

Ещё пару недель назад обе представленные команды проводили ужасный отрезок, выдав по длительной серии из поражений. Для «Клипперс» она составляла шесть матчей и в аккурат совпала с приходом Джеймса Хардена в команду. Тем не менее после этого коллектив пошёл в гору и выиграл пять из семи последних матчей. «Голден Стэйт» также имели серию из шести игр без побед. Связано это было и с травмами, и с дисквалификацией Дрэймонда Грина, и с общим отсутствием глубины состава для непредвиденных обстоятельств. Но вышли из той серии «Уорриорз» довольно тяжело, сумев выиграть лишь две свои последние игры в четырёх матчах. Кто является более сильной командой на данный момент?

Керр — об обидном поражении от «Сакраменто»: Керр — о матче с «Сакраменто»: каждый год бывает поражение, которое похоже на удар в живот

⚽️ 15:00: Аргентина — Мали, ЧМ-2023 U17, матч за третье место

Интрига: монстры против сенсации — кто окажется сильнее?

Сборная Мали достаточно удивила на чемпионате мира до 17 лет – команда остановилась в шаге от финала, а теперь сыграет в матче за третье место. Ну красиво же! Вероятно, эти парни в скором времени массово переберутся в Европу и начнут путь в большом футболе. Про Аргентину всё это мы знали и заранее, ведь её футболисты регулярно становятся топ-игроками. Осталось понять, кто закончит турнир на приятной ноте.

🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» М, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдет ли «Динамо» на первое место Запада?

Если перед сезоном казалось, что первое место будут привычно оспаривать СКА и ЦСКА, то сейчас это превратилось в гонку двух московских клубов. «Спартак» после травмы Ивана Морозова притормозил, а «Динамо» имело серию из трëх поражений подряд. Прямо сейчас у двух команд 51 очко, у бело-голубых – на матч меньше. «Трактор» после смены тренера стал веселее, но не обрëл стабильность, а сейчас на неделю потерял своего основного вратаря Зака Фукале

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср», Про-Лига, 15-й тур

Интрига: Малком против Роналду!

Нечасто экс-звёзды РПЛ могут практически на равных соперничать с лучшими футболистами в истории. Малкому это удалось: прямо сейчас бразилец наравне с Криштиану разрывает чемпионат Саудовской Аравии. Для понимания: у португальца 22 очка по гол+пас в Про-Лиге, а у бывшего зенитовца – 13. Но надо помнить, что «Аль-Хиляль» силён многими игроками (например, Александр Митрович), тогда как «Аль-Наср» – команда одного героя. Встреча важна с точки зрения борьбы за чемпионство: «Аль-Наср» – единственный клуб, бросивший «Аль-Хилялю» вызов.

⚽️ 21:45: «Монца» — «Ювентус», Серия А, 15-й тур

Интрига: Турин влезет на первую строчку?

В Италии всё потихоньку встаёт на свои места: «Ювентус» всё ближе к первому месту, а конкуренты испытывают проблемы. Побеждай соперника – и становись лидером хотя бы до матча «Интера». Психологически очень нужная штука. Но надо ещё победить! Будет непросто: «Монца» не проигрывает четыре матча подряд и держится в середине. Да и в последней встрече взяла три очка именно она (2:0), а не гранд.