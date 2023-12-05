Результативная серия Кучерова, «Барселона» может продать Левандовского. Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в матче с «Даллас Старз» и продлил результативную серию до 10 игр, «Барселона» может продать нападающего Роберта Левандовского в конце сезона-2023/2024, «Динамо» обыграло «Рубин» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Никита Кучеров продлил свою результативную серию до 10 матчей.
2. Источник: «Барселона» может продать Левандовского летом 2024 года.
3. «Динамо» обыграло «Рубин» и поднялось на третье место в РПЛ.
4. «Зенит» может приобрести форварда «Црвены Звезды» Миятовича за € 5 млн.
5… Sky Sports: половина состава «Манчестер Юнайтед» разочарована действиями тен Хага.
6. Панарин в двух играх от достижения Ковальчука по матчам с 4+ очками в первых 9 сезонах НХЛ.
7. 32 очка Джейсона Тейтума не помогли «Бостону» обыграть «Индиану».
8. Источник: ЦСКА снова постарается подписать Велингтона зимой 2024 года.
9. Глава судейского комитета РФС: оснований для красной Берише за эпизод с Абаскалем не было.
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