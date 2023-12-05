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Результативная серия Кучерова, «Барселона» может продать Левандовского. Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в матче с «Даллас Старз» и продлил результативную серию до 10 игр, «Барселона» может продать нападающего Роберта Левандовского в конце сезона-2023/2024, «Динамо» обыграло «Рубин» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Никита Кучеров продлил свою результативную серию до 10 матчей.

2. Источник: «Барселона» может продать Левандовского летом 2024 года.

3. «Динамо» обыграло «Рубин» и поднялось на третье место в РПЛ.

4. «Зенит» может приобрести форварда «Црвены Звезды» Миятовича за € 5 млн.

5… Sky Sports: половина состава «Манчестер Юнайтед» разочарована действиями тен Хага.

6. Панарин в двух играх от достижения Ковальчука по матчам с 4+ очками в первых 9 сезонах НХЛ.

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