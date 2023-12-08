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Хавьер Рибалта в «Спартаке», два антирекорда «Тоттенхэма» в АПЛ. Главное к утру

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, которого связывали с возможным назначением в московский «Спартак», вылетел из Сербии в Москву, «Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» (1:2) и установил два антирекорда Премьер-лиги, «Эвертон» разгромил «Ньюкасл» в матче 15-го тура со счётом 3:0. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Кандидат на пост спортивного директора «Спартака» Рибалта прилетел в Москву.

2. «Тоттенхэм» установил два антирекорда Премьер-лиги после поражения от «Вест Хэма».

3. «Эвертон» разгромил «Ньюкасл» и покинул зону вылета АПЛ.

4. Гол Евгения Кузнецова не помог «Вашингтону» обыграть «Даллас», у Овечкина голевая передача.

5. Овечкин стал первым россиянином в истории НХЛ, набравшим 1500 очков в лиге.

6. «Лос-Анджелес» установил рекорд НХЛ по победам в гостевых матчах со старта сезона.

7. Абаскаль дисквалифицирован на два матча РПЛ за «борцовский приём» против Бериши.

8. Матч 2DROTS с «Динамо» посмотрели больше людей, чем игры «Спартака», «Реала» и «ПСЖ».

9. В Саудовской Аравии высказались о возможности подписания Лионеля Месси.

10. «Индиана» обыграла «Милуоки» и вышла в финал внутрисезнного турнира НБА.