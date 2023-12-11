Овечкин повторил личный антирекорд в НХЛ, «Жирона» обыграла «Барселону». Главное к утру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил личный антирекорд в НХЛ, не забивая на протяжении 10 матчей, «Жирона» одержала победу над «Барселоной» со счётом 4:2 в 16-м туре чемпионата Испании, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал результативные очки в 11-й домашней игре кряду и превзошёл достижение Уэйна Гретцки. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Александр Овечкин повторил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.
2. Гол Довбика помог «Жироне» обыграть «Барселону» и выйти на первое место в Ла Лиге.
3. Панарин превзошёл Гретцки по серии очковых домашних матчей со старта сезона.
4. «Краснодар» обыграл ЦСКА и ушёл на зимнюю паузу РПЛ на первом месте.
5. Голевая передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Сиэтл».
6. Макдэвид набрал очки в девятом матче подряд. До топ-3 бомбардиров осталось три балла.
7 «Динамо» не смогло обыграть «Факел» в матче 18-го тура РПЛ.
8. Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу в матче с «Чикаго».
9. Суарес рассказал о разговоре с Месси по поводу своего возможного перехода в «Интер Майами».
10. Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Ньюкасл».