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Овечкин повторил личный антирекорд в НХЛ, «Жирона» обыграла «Барселону». Главное к утру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил личный антирекорд в НХЛ, не забивая на протяжении 10 матчей, «Жирона» одержала победу над «Барселоной» со счётом 4:2 в 16-м туре чемпионата Испании, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал результативные очки в 11-й домашней игре кряду и превзошёл достижение Уэйна Гретцки. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Александр Овечкин повторил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

2. Гол Довбика помог «Жироне» обыграть «Барселону» и выйти на первое место в Ла Лиге.

3. Панарин превзошёл Гретцки по серии очковых домашних матчей со старта сезона.

4. «Краснодар» обыграл ЦСКА и ушёл на зимнюю паузу РПЛ на первом месте.

5. Голевая передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Сиэтл».

6. Макдэвид набрал очки в девятом матче подряд. До топ-3 бомбардиров осталось три балла.

7 «Динамо» не смогло обыграть «Факел» в матче 18-го тура РПЛ.

8. Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу в матче с «Чикаго».

9. Суарес рассказал о разговоре с Месси по поводу своего возможного перехода в «Интер Майами».

10. Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Ньюкасл».